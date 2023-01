Ani já nemůžu říct, že by mě uklízení bavilo, ale její profil Úklid pro klid mi přišel od začátku tak zábavný, že jsem se díky němu dokopala i do větších, dlouho odkládaných akcí typu čištění trouby, matrací, spár nebo usazenin z vodního kamene. Od založení Katčina profilu na Instagramu uplynuly zhruba tři roky, přičemž první dva měla jen kolem dvou tisíc fanoušků a moc se to nehýbalo.

„Tehdy jsem se věnovala spíš řádu a systému v domácnosti, úklidu jen okrajově, nepřišlo mi to zajímavé. Ale právě občasná zmínka o úklidu nebo tip, čím něco vyčistit, přinášely pro mě naprosto nečekaný nárůst sledujících i obsáhlé diskuze,“ říká Kateřina s tím, že právě to byl důvod, proč se úklidu začala věnovat primárně. Nikdy před tím ji přitom nenapadlo, že lidi bude zajímat, jak uklízet. Říkala si, že to přece každý ví.

Profil plný záchodů

Absolventka ekonomické školy v Brně a dvojnásobná maminka je momentálně na mateřské, ale pracuje už od patnácti let. „Za tu dobu jsem si prošla mnoha profesemi – pracovala jsem například v prádelně, kuchyni, byla jsem prodejkyní aut i brand manažerkou kosmetické značky. Nejvíc jsem ale vždycky tíhla k marketingu, tvůrčí činnosti a tohle mi moje aktuální aktivita maximálně umožňuje. Navíc ji můžu dělal odkudkoliv,“ spokojeně konstatuje Kateřina.

Na jejím podnikání ji nejvíc baví kontakt se sledujícími a taky zpětná vazba od nich v podobě fotek ‚před a po‘. „Občas lidem pobaveně píšu, že zatímco ostatní influencerky na Instagramu mají vyladěné krásné profily, u mě najdete například fotky záchodových prkének a mís, kusy odpadlého vodního kamene, nejrůznější skvrny, nebo odpady,“ směje se Katka.

Své příspěvky a tipy tvoří hlavně na základě dotazů od lidí. „Dělala jsem třeba anketu, jaká skvrna, respektive od čeho, by moje fanoušky nejvíc zajímala, tedy jak a čím ji vyčistit. Nejčastější odpovědí byla krev, což mě zaskočilo. Přemýšlela jsem, jak to udělat, abych to ukázala v reálu, pak mi někdo poradil, že mám zkusit krev ze syrového masa zvířat, ale doma maso moc nejíme, takže k tomu jsem se zatím nedostala,“ říká Katka. Má ovšem osvědčený návod, jak si poradit s řadou dalších skvrn, třeba od borůvek, kečupu nebo dětské výživy. Taky ví, jak vrátit bělost a čistotu světlým ponožkám, které byste nejraději vyhodili.

„Snažím se lidem předat myšlenku, že se dá spousta věcí zachránit, vrátit jim původní čistotu a lesk, ať už jde o silně připálený hrnec, letitou pánvičku, sprchovou hlavici, nebo tenisky. Není nutné hned vše vyhodit. Líbí se mi, že takový přístup podporuje i udržitelnost a slyší na něj i lidi, kteří o ekologii a udržitelném životě moc nepřemýšlejí. Zjistí totiž, že mohou touto cestou ušetřit nemalé peníze,“ říká odbornice na úklid, která lidi učí uklízet pomocí čtyř surovin – jedlé sody, bílého octu, kyseliny citronové a peroxidu vodíku. Osvědčily se jí víc než přípravky z drogerie.

I muži chtějí uklízet

Kateřina samozřejmě dopředu nikdy neví, jaký bude mít její příspěvek na Instagramu úspěch. „Třeba údržba pračky. Dřív jsem ani netušila, že má dole otvor, který se musí pravidelně čistit. Jeho stav ovlivňuje třeba i to, zda prádlo voní a je důkladně vyprané. A když jsem sdílela návod na čištění právě tohoto otvoru, přišla mi spousta reakcí potvrzujících, že sledující neměli o jeho existenci ani tušení. Video mělo přes milion zhlédnutí. Potvrzuje se tím i to, že lidi moc nečtou manuály, tedy kromě mého muže,“ směje se Katka.

V této souvislosti mě zajímá, kolik má mezi muži sledujících. „Asi 8 %. Na to, čemu se věnuji, to není málo. Mám radost, že mi muži píšou a že jich přibývá. Zajímají se, co a jak vyčistit, zvlášť třeba co se týká oblečení. Vnímám, že je dost mužů, kteří žijí sami a jsou si také vědomi toho, že musí sebe i svůj domov udržovat. Ale ozývají se i otcové od rodin. To mě zvlášť těší, boří se tím stereotypy, že úklid a péče o domácnost je čistě ženská záležitost,“ má radost mladá maminka.

Tajemství bílého octa

Při tvoření obsahu svého profilu se Kateřině nejvíc osvědčilo naslouchat sledujícím a reagovat na jejich poptávku, například jak na silnou vrstvu vodního kamene v záchodové míse, která byla na odpis, jak na zašlé spáry mezi dlaždičkami nebo čím vyčistit autosedačku nebo školní aktovku.

Že bude nakonec prodávat lidem produkty vlastní značky, ji na začátku ani nenapadlo. „Nechtělo se mi do toho. Dřív jsem měla e-shop s oblečením a věděla jsem, že provozovat on-line obchod s hmotným zbožím je velmi náročné. Nakonec jsem se rozhodla jít do toho kvůli stále sílící poptávce. Lidé věděli, že různě kombinuji jedlou sodu, bílý ocet, kyselinu citronovou a peroxid vodíku s tím, že občas do nich přidám i esenciální olej kvůli vůni. A zajímali se, kde mají koupit třeba bílý ocet. Ten má oproti klasickému octu tu výhodu, že neobsahuje cukr a jiná barviva, takže neudělá fleky, má vyšší obsah kyseliny octové a je tím pádem účinnější. Taky se dá ředit větším množstvím vody, takže se eliminuje jeho octový odér,“ vysvětluje.

Nakonec tedy vytvořila úklidové balíčky pod vlastní značkou Úklid pro klid včetně lahvičky s rozprašovačem, do které si mohou zákazníci namíchat univerzální čisticí prostředek. „Ovšem když jsme naskladňovali první produkty, měla jsem obrovské obavy, zda si je ode mě vůbec někdo koupí. Moji sledující mě ale podpořili, nenechali mě v tom a balíčky se naštěstí úspěšně prodávají,“ říká Kateřina.

Sledující za odměnu

Ačkoliv mladá žena věnuje svému podnikání spoustu času a nezřídka pracuje až do půlnoci, aby se přes den mohla věnovat dětem, aktivity na sociálních sítích ji nevyčerpávají. „Mě to hlavně neskutečně baví a naplňuje. Motivuje mě, že lidem moje tipy pomáhají. Nebo když mi napíšou, že nejdřív nevěřili, že se dají předměty určené na vyhození ještě zachránit, a sami se přesvědčili, že to funguje. Vyhovuje mi taky, že si můžu práci časově přizpůsobit, pracovat odkudkoliv, protože mám mobil neustále u sebe,“ říká odbornice na čistou domácnost a připojuje svou zkušenost s kritikou a hejtry.

„Musím to zaklepat, ale mám na sledující velké štěstí, jsou úžasní. Negativní komentáře bych od začátku podnikání dokázala spočítat na jedné ruce. A když už někdo napíše, že se něco nepovedlo podle očekávání, snažím se zjistit, proč se to stalo, zkontroluji postup a většinou dojdeme k tomu, že dotyčný člověk udělal nějakou chybu,“ říká expertka na úklid, která svůj úspěch přičítá nejen tomu, že dělá svou práci s nadšením, ale i podpoře své rodiny.

Sada prostředků na úklid z dílny influencerky Kateřiny BrožovéZdroj: se svolením Kateřiny Brožové

„Od začátku mi intenzivně pomáhá můj muž i celá rodina. Mám ještě v živé paměti, jak jsme spolu po nocích balili první zásilky na velkém stole v garáži a jak jsme se smáli, když muž vymyslel ‚automatizovanou linku‘ spočívající v tom, že se balicí fólie v roli nasadila na tyč od koštěte, která se připevnila ke stolu, což výrazně usnadnilo odvíjení fólie,“ vzpomíná mladá podnikatelka a dodává, že důležité je uvědomit si, že úklid nemusí být nuda a že se dá zvládat v pohodě.