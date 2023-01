Zorka Hejdová pro časopis Glanc odpovídala mimo jiné na otázku, jak to dělá, že je na Instagramu tak úspěšná. „Ráda bych vám předala recept, ale nevím. Nikdy jsem netlačila na pilu, ale asi mi nahrálo do ruky pár okolností. Především jsem si Instagram založila v době, kdy ho tady ještě skoro nikdo neznal. Tehdy k nám do rádia přišel nějaký zahraniční host, týpek přes technologie, a najednou z něj vypadlo, že si vydělává přes Instagram tím, že jezdí po světě a fotí kampaně pro jednu firmu. A my s kolegyní: 'Ty jo, Instagram, co to je?',“ vysvětluje moderátorka.

Zorka přiznává, že tehdy vůbec nechápala, co dotyčný vykládá. Když pak přijela domů, řekla si ovšem, že tu novinku musí vyzkoušet. „Nikdo na Instagramu tehdy nebyl, měla jsem ho jenom - nesmějte se - jako aplikaci na úpravu fotek. Ale ani jsem tam ty fotky nesdílela! Pak jsem je začala sdílet, ale nikdo je nelajkoval…,“ vypráví Zorka, která každopádně získala dost času, aby si Instagram osvojila a naučila se, jak na něj.

„Často kolem sebe slyším, že k práci mediálně známých lidí Instagram patří, ale mnozí tím trpí a nebaví je se jím zaobírat. Mě baví fotit, baví mě vizuálno, takže pro mě je to radost,“ prozrazuje moderátorka, která doufá, že těm, kteří ji sledují, dává prostřednictvím svého profilu i něco navíc.

„Můj profil je hodně o módě, tak třeba některé ženy baví právě to. Ale nejdůležitější je pro mě rodina a možná právě moje příspěvky s Mírou (manžel Miroslav Hejda - poznámka redakce) a se synem mají sledujícící rády. Od doby, co jsem máma, je tu zkrátka i tahle rovina,“ svěřuje se Zorka Hejdová.

„V těhotenství a po porodu jsem spoustu věcí a mama tipů sdílela a dodnes maminky tvoří poměrně velkou část mých sledujících. No a pak je tu rovina pracovní a myslím si, že kdo mě má rád jako moderátorku a poslouchá nás třeba s Tomášem Zástěrou v Odpolední show, sleduje v televizi a tak dále, toho také baví nakouknutí do zákulisí vysílání a celého toho mého denního koloběhu,“ dodává oblíbená moderátorka.

První zkušenost s moderováním získala v osmnácti v rozhlasové stanici Kiss Proton. Zde se také seznámila se současným manželem Miroslavem Hejdou. Ten ji 27. června 2012 v přímém přenosu Snídaně s Novou požádal o ruku a ona žádost přijala. Ke svatbě došlo dne 15. června 2013 na zámku Blatná. Jejich syn Nikolas oslaví v dubnu druhé narozeniny. Od roku 2012 pak Zorka moderuje spolu s Tomášem Zástěrou Odpolední show na Evropě 2.