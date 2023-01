Podle zahraničních recenzí ještě technologie není zdaleka dokonalá, ale bude mít spoustu let na to se zlepšovat. Logickým krokem je pak i vytvoření takové technologie i pro dabing filmů a seriálů, takže si kdokoliv bude moct pustit film v jakémkoliv jazyce. Co to znamená pro audiovizuální průmysl a jak se to promítne do každodenních životů herců a dabérů?