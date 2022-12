VIDEO: Jak dlouho se ještě bude tolerovat značka Balenciaga?

Módní značka Balenciaga je jednou z nejkontroverznějších v jejím průmyslu. Roztrhané tenisky za 50 tisíc korun, Crocs na podpatku, či jejich značkový set nářadí za 30 tisíc korun. To vše za poslední roky vzešlo z rukou zaměstnanců značky. Někteří to nazývají geniálním marketingem, jiní debilitou. Opravdu neexistuje jiný výrobce, který by dokázal tak moc rozvířit vody a hlavně debatu mezi módními experty a běžnou populací.