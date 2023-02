„Jeden byl na krimi téma a já si řekla, že je to ideální způsob, jak využít moji slabost pro detektivky a vyprávět o případech někomu, koho to bude zajímat. Přišla jsem za Bárou a ta nadšeně přijala nabídku točit se mnou. Byl to osud, teď už bez sebe nedáme ani ránu,“ říká Lucka.

Témat je stále dost - holky občas reflektují aktuální dění, na něco narazí náhodou, chodí i spousty tipů od posluchačů. Nejžádanější bývají případy, které byly hojně medializované.

Nejslavnější kriminální příběhy všech dob

„Stále tak nějak zpracovávám a čekám na objasnění případu zmizení malé Madeleine McCann a taky v případu Stevena Averyho. Strávil osmnáct let ve vězení, aby ho nakonec propustili jako nevinného. Po sedmi letech na svobodě jej pak ve sporném procesu odsoudili za jinou vraždu k doživotí. Nejsilnější byl zatím asi případ zpěváka R. Kellyho souzeného za vydírání a sexuální zneužívání," zmiňuje Lucie. Bára ji doplnila.

„Případy, které se týkají násilí na dětech se zpracovávají velmi těžko. Mně se teda vůbec nechce do Gabriela Fernandeze… Je to případ o týraném dítěti, přičemž ta brutalita je na mě opravdu moc," míní Bára.

Pozvolný vzestup

„Opravdové zločiny vznikly jako zábava a Lucku s Bárou vůbec nenapadlo, že se stanou takovým hitem. Úspěch přicházel nenápadně.

„Posluchači přibývali postupně. Ale velkým okamžikem pro nás byla výhra Podcastu roku a druhé místo v anketě Křišťálová lupa,“ říká Lucie.

Rovnou dodává, že i tak to v jejich případě na zbohatnutí z podcastů nevypadá. „Na to, abychom se uživily, máme nejhorší téma, protože YouTube naše videa nemonetizuje. Ale stačí slovo „vražda“ a jste ze hry," konstatovaly dámy.

Spotify ani Apple podcast monetizaci (provozovatel portálu, aplikace či webové stránky se dělí s tvůrcy obsahu o příjem z reklamy - pozn. red.) tvůrcům ani nezavádějí, což je škoda, tvoříme stejně jako hudebníci.

Jediná možnost, jak ocenit naši práci, je koupit si náš merch (novější pojem pro reklamní předměty, v případě youtuberů a influcencerů jde často například o oblečení - pozn. red). Tiskneme a vyšíváme na něj hlášky z našeho podcastu, které lidi nejvíc zaujaly.

„Pro udržení komunity posluchačů je také důležité komunikovat s nimi. Opravdové zločiny k tomu využívají hlavně Instagram.

„Řešíme tam s našimi ‚Zločinožrouty‘ všechno – jejich zážitky i aktuální případy,“ poznamenává Bára, podle níž čísla poslechovosti stále rostou.

„Je to nádhera a jsme za to nesmírně vděčné. Motivuje nás to se pořád zlepšovat," dodaly. A co by holky poradily podcastovým začátečníkům? Podle Lucie je základem nadšení, začít a nečekat slávu od prvního dne.

„Když budete podcast dělat s láskou, lidé to ocení. Ať už budete točit v super studiu, nebo doma v obýváku,“ míní Lucie. Kvalitní zvuk je přitom radno nepodceňovat. „Sama jsem zaznamenala, že je spousta zajímavých podcastů, ale bohužel zvuk je hodně špatný, což podle mě posluchače odradí,“ doplňuje Bára.