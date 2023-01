Po roce se ovšem zformovala Real Talk komunita, rozhovory sledovalo víc a víc lidí, a tak se odvážila vyhlásit sbírku na nákup vlastní techniky. „K nasbírané částce jsem přidala našetřené peníze a nakoupila dvě kamery, objektivy, stativy a mikrofony. Takže tahle starost mi naštěstí odpadla,“ vypráví moderátorka.

Rok bez alkoholu

Peníze ale nebyly v době rozjezdu jedinou strastí. „První rok jsem si musela úplně zakázat alkohol. (smích) Bylo hodně náročné budovat vlastní projekt, řešit neustále nějaké fuckupy, přemýšlet a analyzovat každé svoje rozhodnutí, každého hosta a každý nenávistný komentář na YouTube,“ líčí Lili, která si na podcastu dělá všechno sama – přípravou na rozhovor počínaje, střihem a barvením videa konče.

„Výběr hostů je vlastně to nejtěžší. Real Talk už u svých diváků má nějaké renomé, od začátku tam zvu progresivní osobnosti, které mají otevřenou mysl a mají co říct, takže nejtěžší je udržet kvalitu a nezklamat svého náročného diváka,“ vysvětluje Lili s tím, že je perfekcionistka a výroba jednoho dílu trvá docela dlouho.

Několik dní zabere jenom příprava. „Chci, aby host odcházel spokojený a příjemně překvapený,“ dodává moderátorka.

Ráda bych pokecala s Bangsym nebo Gretou Thunberg

Není nic hezčího než pochvala například od vědce světového formátu, obrovsky to motivuje. Lili Mikhnevich se od začátku orientuje na video formát a hlavní platformou je pro ni YouTube, zatímco klasické podcasty jsou hlavně o audiu. „Každý Real Talk se točí na jiném místě, které pečlivě vybírám. To nemá žádná jiná talk show ani podcast. I tento aspekt umějí lidé ocenit a taky se mi díky tomu ozývají prestižní značky kvůli komerční spolupráci,“ říká.

A jaká má Real Talk čísla? Když Lili pozve vědce, jsou násobně nižší než u rozhovorů se známými osobnostmi, kde může být i kolem půl milionu shlédnutí. „Když má debata s vědcem přes 60 tisíc, považuji to za splněný cíl,“ hodnotí sledovanost Lili. Kapitolou sama o sobě je právě shánění hostů. Ti, co se nabízejí sami, se většinou nehodí do formátu.

„Někdo je ochotný, zná Real Talk, je z nabídky nadšený a těší se. Někdo odmítne s tím, že otázky ‚na tělo‘ mu nevyhovují. Někdo vůbec neodepíše, což je ta nejhorší varianta,“ popisuje Liliana Mikhnevich s tím, že kdyby se nemusela ohlížet na realitu, ze všeho nejraději by si pozvala režiséra Larse von Triera, výtvarného umělce Banksyho, spisovatele Michela Houellebecqa, aktivistku Gretu Thunberg anebo rappera Kanye Westa či zpěvačku Lanu del Rey.