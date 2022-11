VIDEO: Pracovat v IT už není jistota. Firmy masově propouštějí

Amazon, Twitter a Meta, bývalý Facebook. To jsou tři obrovské společnosti, které během posledních týdnů oznámily velká propouštění. Dohromady to bude více jak 25 tisíc pracovních míst za týden. Každá firma to odůvodňuje jinak.