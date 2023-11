Vesničana Františka Hroma, který se ničeho nebojí a se vším si poradí, sledují na sociálních sítích statisíce lidí v celé České republice. Stále jsou tací, kteří věří, že František je reálnou postavou, ve skutečnosti jde o Lukáše Duchka, který v Domažlicích provozuje dvě kavárny.

František Hrom v podání Lukáše Duchka. | Video: se svolením Lukáše Duchka

Jako František se ukázal na Oktagonu, jel Red Bull káry, točil s Filipem a Liborem Podmolovými a mnohými dalšími. O tom, co ho k vytvoření Františka vedlo a s čím se díky němu setkává, jsme si ním povídali během rozhovoru.

Jak jste se k Františkovi dostal? Představte ho.

Napadl mě úplně jednoduše, chtěl jsem pobavit. František je český zemědělec, vesnický buran, jsou v něm smíchaní všichni vesničtí chlapi v jednoho, má všechny návyky, móresy, mluvu, je to takový samorost, který si vše sám udělá. Asi proto se chytl, protože je to člověk, kterému rozumí celé Česko. Vedle domu mám zemědělce, který mi poskytl kulisy, všechno hrálo ruku v ruce. Hezká příroda, Šumava, protože František je Šumavák známý po celé republice.

Máte sklony k herectví, že vás napadlo točit taková videa?

Točil jsem videa už dřív. Asi před osmi lety jsme točili vražedné klauny, tehdy se sem tenhle trend dostal z Ameriky. Šlo o viral, který tehdy byl všude, v novinách, v televizích. Tehdy nikdo nevěděl, že jsem to já, to jsme měli masky. Byla to také sranda. Baví mě točit zábavná videa.

Kdo je zřejmě nejstarší český youtuber? Podívejte se:

Nejstarší youtuber je z Moravy. Začalo to dotazem, jak dělám knedlíky, říká

Jak často točíte videa? Kde stále berete inspiraci?

Přiznám se, že teď nemám tolik času, ale točíme každý týden a v podstatě to, co nás napadne. Teď se blíží Mikuláš, takže určitě něco uděláme s čerty, pak na Ježíška. Vždy využijeme tematiku, která se blíží, nebo se chytáme všeho možného, jako například přes léto. To jsme točili, co nás napadlo.

Čekal jste, že budete takhle známý, když jste začínal?

Když jsem začal Františka dělat, tak jsem čekal, že to bouchne, že to bude viral, ale nevěděl jsem, že to bude takhle rychle. Takže teď už vím, že se může na světě stát cokoliv.

Poznávají vás běžně lidé na ulicích?

Všude, po celé republice. Dostávám někde i jídlo zdarma (smích).

František Hrom v podání Lukáše Duchka.Zdroj: se svolením Lukáše Duchka

Těší vás to?

Je to skvělé, příjemné. Hodně se lidé chtějí i fotit. Někdy se přiznám, že když spěchám, tak to lidé moc nedokáží pochopit, že se nemohu s každým vyfotit, a ještě natočit videa. Někdy je to přes čáru, ale vyhovuji, když to jde, nechci být zlý, já si jich vážím.

S jakými ohlasy jste se setkal? Má i František své odpůrce?

Je spoustu odpůrců Františka, ne všichni ho milují. Ale těch, co ho mají rádi, je hodně. Česká scéna influencerů ho ale až tak nepřijala, část ho uctívá, část ho k sobě nechce připustit. Ale máme toho za sebou i tak dost. Například v Americe je situace jiná, tam takové bizarní věci fungují úplně jinak. V Čechách jsme velice opatrní, i na to, co by na co řekli ostatní. Kdybych se na tohle měl dívat, tak by František ani nemohl vzniknout.

Máte v Domažlicích kavárny, chodí sem lidé přímo za vámi?

Ano, chodí se sem lidé za mnou podívat. Přijdou se podívat jak na opičku v zoo (smích).

Youtuber David Dvořák ukazuje, jak vypadají takzvané mystery boxy:

Youtuber si koupil desítky nedoručených zásilek. A nestačil se divit

Otvírá vám František dveře i jinde?

Ano, nabízí se různé spolupráce, ale to se snažíme tlumit. Nelíbí se mi to moc a nepotřebuji to za každou cenu. Chtěl bych rozjet znovu tvorbu tak, jak jsem ji začal, především pro zábavu. Pro nás to není forma výdělku. Dělám to pro srandu, naopak mě to stojí spíše více peněz, tvořit Františka, a bez našich dvou kaváren by ani nemohl existovat. Za každým videem je spousta práce.

Máte nějaké další plány?

Je to ještě tajné, ale plány mám. Chceme Františka posunout za hranice Domažlicka, do Bavorska.