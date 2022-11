VIDEO: Vzestup antisemitismu v USA. Kauza internet vs. Kanye West

Že je jedna z nejvlivnějších celebrit, americký raper Kanye West nekorektní a rasistický, se vědělo už několik let, ale bylo to právě minulý týden, kdy se internet konečně rozhodl toto chování netolerovat. V tomto je USA velmi specifická, že věci řeší, až jakmile dosáhnou katastrofální míry. Kauza Kanye West versus internet s sebou ale přináší mnohem více, než by se mohlo na první pohled zdát.