Youtuber si koupil desítky nedoručených zásilek. A nestačil se divit

Youtuber David Dvořák se rozhodl zakoupit balení nedoručených zásilek, aniž by přesně věděl, co balíčky obsahují. Jeden ho v průměru vyšel na méně než dvacet korun. Sám byl hodně překvapený, co všechno za své peníze pořídil. Zásilky rozbaloval ve videu na svém profilu na YouTube.

Při koupi nedoručených zásilek se můžete dočkat celé řady překvapení | Foto: Shutterstock