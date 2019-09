Stačí jen správně odpovědět na otázku:

Čím je potah na Total Reflect Plus jedinečný?

a) obsahuje mikrovlákno

b) obsahuje metalizovanou vrstvu

c) obsahuje bavlnu

Více informací najdete na www.shop.vileda.cz

Odpovědi zasílejte od 23.září do 26.září na e-mailovou adresu soutez@denik.cz

Vyhrává 100., 200., 300. správná výpověď.

Total Reflect Plus od Viledy je jedničkou mezi žehlicími prkny. Jeho dokonalé zpracování značně ulehčuje žehlicí maratony. Už na první pohled zaujme extra velkou žehlicí plochou 130 x 44 cm. Disponuje pohyblivým držákem kabelu a elektrickou zásuvkou. Za pozornost stojí také multifunkční odkládací plocha, která je dostatečně velká, aby se na ni vešly i rozměrnější žehličky nebo parní generátor. Velkým plusem Total Reflect Plus je jeho potah. Nepropustná metalizovaná vrstva odráží 100 % tepla a páry zpět na prádlo. To žehlení značně urychluje a zefektivňuje. Výhodou je i stabilní a výškově nastavitelná konstrukce a speciální dětská pojistka, která je praktickou ochranou před zvědavými dětmi.

Ne nadarmo vyhrálo žehlicí prkno Total Reflect Plus od Viledy Volbu spotřebitelů v kategorii nejlepší novinka roku 2019.