I. Organizátor Soutěže

Organizátorem Soutěže je společnost VLTAVA LABE MEDIA a.s., se sídlem: U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 - Jinonice, IČ: 01440578 (dále jen „Organizátor“).

II. Termín Soutěže a rozsah Soutěže

1. Soutěž probíhá v období od 28. 6. 2019 do 5. 7. 2019 23:59 (dále jen „Soutěžní období“). 2. Soutěž probíhá 24 hodin denně po celé Soutěžní období. 3. Soutěž probíhá na území České republiky.

III. Princip Soutěže

1. Soutěž probíhá v Karlových Varech, v období od 28. 6. do 5. 7. 2019 a online na sociální síti Facebook, na stránce Karlovarský Deník.cz, na adrese facebook.com/karlovarskydenik.cz, provozované Organizátorem (dále jen „Facebook stránka“). 2. Lidé v soutěžním období mají za úkol vyhledat stanoviště s hosteskami (“letuškami”) Deníku, které se budou pohybovat v ulicích města. Od hostesky soutěžící převezme festivalové vydání Deníku, vyfotí se s ní a snímek umístí na Facebook Karlovarského deníku, do hlavního soutěžního příspěvku, připnutého po celou dobu soutěže na horní části profilu Stránky. 3. Soutěž je rozdělena na denní výhry a hlavní cenu. Denní výhru získá soutěžící, který se zúčastnil soutěže, tzn umístil svou fotografii s hosteskou do komentářů pod soutěžní příspěvek v konkrétní den a zároveň ho vybere odborná porota Deníku. 3. Denní kolo soutěže se uzavře vždy v 11 hodin následujícího dne a následně bude výherci oznámena výhra v komentáři pod jeho soutěžním příspěvkem na Facebookové Stránce. O hlavní výhru se soutěží až do pátku 5. 7. 2019 a stává se jím fotografie s nejvyšším počtem Facebook emotikonů (likes apod). Výherce hlavní výhry oznámíme do 8. 7. 2018. 4. Po skončení Soutěže vybere odborná porota 1 výherce hlavní výhry a odmění ho poukazem na pobyt v Grandhotelu PUPP pro 2 osoby. V situaci při stejném počtu emotikonů u 2 a více soutěžních fotografií má Organizátor právo Výherce určit pomocí odborné poroty, stejně jako u předchozích denních výher. 4. Každý účastník Soutěže se může Soutěže účastnit pouze jednou během Soutěžního období.

IV. Výhra

1. Výhrou v Soutěži je jeden poukaz pro dva na pobyt v Grandhotelu PUPP a 8 voucherů na kávu se zákuskem, v Grandhotelu PUPP. Výherce denní výhry (voucheru na kávu se zákuskem) bude kontaktován Organizátorem nejpozději do 23:00 následujícího pracovního dne po ukončení Soutěže. Výherce hlavní výhry (poukazu na pobyt v Grandhotelu PUPP) bude kontaktován Organizátorem nejpozději do 3 pracovních dní po ukončení Soutěže. Informace o výhře bude Výhercům Organizátorem sdělena prostřednictvím odpovědi na soutěžní komentář, v příspěvku na Facebookové Stránce. Výherce bude vyzván k předání kontaktních údajů (celého jména, telefonního čísla a poštovní adresy) pro účely předání výhry. 3. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za nefunkčnost komentářů, soukromé zprávy, e-mailu nebo jinou technickou závadu, pro kterou nebude možné Výherce kontaktovat. 4. Předání poukazů proběhne prostřednictvím České pošty, pokud se Organizátor s Výhercem nedomluví jinak 5. K předání poukazu dojde nejpozději do 10 pracovních dní od ukončení soutěže.

V. Podmínky účasti v Soutěži

1. Podmínkou pro účast v Soutěži je Facebookový profil a zapojení se do Soutěže způsobem popsaným v čl. III těchto pravidel. 2. Účastníkem Soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky, která akceptuje a splní pravidla Soutěže a která není z účasti v Soutěži vyloučena. 3. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora. 4. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit ze Soutěže jakéhokoliv účastníka Soutěže dle vlastního uvážení. 5. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni účastníci Soutěže, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům. 6. V případě, že se Výhercem stane osoba vyloučená ze Soutěže, výhra nebude předána.

VI. Práva a povinnosti organizátora

1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty. 2. Organizátor je oprávněn kdykoliv změnit tato pravidla Soutěže, včetně doby jejich platnosti, či Soutěž ukončit. 3. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než je Organizátorem stanovena. 4. Výhra není převoditelná na jinou osobu. 5. Organizátor neodpovídá za nedoručení výhry v případě, že výherce sdělí organizátorovi špatnou kontaktní adresu pro předání výhry, změni ji v procesu doručování, ani v případě, že Výherce nebude na uvedené adrese zastižen.

VII. Osobní údaje

1. Organizátor zpracovává a chrání osobní údaje, které získal v rámci právního vztahu s účastníkem Soutěže, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Všeobecného nařízení o ochraně údajů (Nařízení (EU) 2016/679). Informace o způsobu, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů klienta a o jeho právech vůči Vydavateli jsou dostupné v Zásadách zpracování osobních údajů na https://www.vlmedia.cz/podminky/zasady-zpracovani-osobnich-udaju. Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: dpo@vlmedia.cz 2. Výherce bere na vědomí, že Organizátor je oprávněn označit výherce Soutěže uvedením jeho jména užívaného pro účet na sociální síti Facebook v příspěvku zveřejněném na Facebook stránce, v tištěném vydání Deníkových titulů a na webové stránce Deník.cz, po skončení Soutěže.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Úplná a aktuální pravidla Soutěže jsou po celé Soutěžní období dostupná na https://www.facebook.com/pg/karlovarskydenik/notes/?ref=page_internal . 2. Soutěž, podpora a propagace Soutěže uveřejněná Organizátorem na Facebookových stránkách není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Společnost Facebook je kompletně osvobozena od závazků každým účastníkem Soutěže. 3. Soutěž a právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí českým právem. 4.Otázky, které nejsou výslovně upraveny těmito pravidly Soutěže se řídí Všeobecnými pravidly soutěží pořádaných společností VLTAVA LABE MEDIA a.s., dostupnými na https://www.vlmedia.cz/vseobecna-pravidla-soutezi. 5. Odesláním komentáře do Soutěže dle článku III. těchto pravidel každý účastník Soutěže vyjadřuje souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. 6. Rozhodnutí Organizátora bude ve všech směrech konečné a závazné. Organizátor si vyhrazuje právo svá rozhodnutí neodůvodňovat.