Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázku:

Jak se jmenuje nejnovější kajak od společnosti GUMOTEX, který využívá technologii používanou nejvíce u paddleboardů?

a) Safari

b) Seawave

c) Thaya



Správné odpovědi zasílejte od 29. července do 31. července na emailovou adresu soutez@denik.cz.

Vyhrává 50., 100., 150. správná odpověď.

Společnost GUMOTEX vyrábí nafukovací čluny již více než 60 let. Jejich kajaky, kánoe a rafty jsou z gumových směsí, jejichž základem je kaučuk. Tento materiál je na rozdíl od PVC vysoce odolný proti oděru, stárnutí i UV záření a zároveň šetrný vůči přírodě. Kaučuk je velmi pružný a odolný. Nestane se tak, že by nafukovací člun vydržel pouze dvě sezony. Životnost se pohybuje až v řádech desítek let. GUMOTEX má pestrou nabídku nafukovacích člunů – od single kajaků, vícemístných kánoí až po velké čluny a rafty.