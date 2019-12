Stačí jen správně odpovědět na otázku:

Ve které roce a kým byla založena značka Milka?

A) V roce 1901 Švýcarem Philippem Suchardem

B) V roce 2001 Němcem Hanzem Golfem

Odpovědi zasílejte od 6. prosince do 8. prosince na e-mailovou adresu soutez@denik.cz. Vyhrává 10., 50., 100. správná odpověď.

Nová vánoční kampaň oblíbené značky čokolád a sušenek podněcuje k vyjádření vděku těm, kteří to nečekají. Kampaň s názvem ´Daruj tomu, kdo to nečeká´ připravila ve spolupráci s Evropskou unií neslyšících a jednu z hlavních rolí obsadil neslyšící herec. Sympatie a pomoc komunitě sluchově postižených se promítly i do lokálních aktivit. V Čechách poskytla Milka finanční dar České unii neslyšících a připravila krátké edukační video, podle nějž se všichni mohou naučit ve znakovém jazyce popřát ´Krásné Vánoce a šťastný nový rok. To bude sdíleno na sociálních sítích a v médiích. Podpořte naši myšlenku i vy a darujte letos těm, kteří to nečekají.