Jaký produkt je ideální pro denní péči před UVA a UVB slunečním zářením?

a) Blistex Lip Classic



b) Blistex Ultra SPF 50+



c) Blistex MedPlus®

Nápovědu hledejte na www.blistex.cz

Odpovědi zasílejte od 1. července do 3. července na emailovou adresu soutez@denik.cz

Vyhrává 10., 100., 200.správná odpověď.

Léto je v plném proudu a jako obvykle se nese na vlně cestování, venkovního posezení a relaxace na slunci. Všichni už víme, že právě před sluncem musíme chránit svou kůži, která je každý rok vystavována stále agresivnějším paprskům. Pozornost bychom však měli věnovat celému tělu - především rtům.

Rty jsou nepřízni vystavovány v podstatě neustále, a obzvlášť je tomu tak v létě, kdy je všude přítomná klimatizace vysušuje a sluneční UV záření spaluje. Jen málokdo věnuje rtům takovou péči, jakou by si skutečně zasloužily. Zkuste to letošní léto poctivě a rozmazlete své rty zásobou ochranných produktů Blistex, které se vejdou do každé kapsy.