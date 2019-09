Stačí jen správně odpovědět na otázku:

Jak se jmenuje ředitel Bradavické školy čar a kouzel?

a) Albus Brumbál

b) Severus Snape

c) Rubeus Hagrid



Odpovědi zasílejte od 26. srpna do 29. srpna na e-mailovou adresu soutez@denik.cz

Vyhrává 10., 50., 100., 150., 200., 250. správná odpověď.

