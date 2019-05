Zapojte se s Deníkem do soutěže o 3 CD Die Alten Maschinen!

V pátek a sobotu 31. května a 1. června se v ulicích pražského Karlína uskuteční 16. ročník festivalu United Islands of Prague, tentokrát jako „British Edition“. Na 10 pódiích vystoupí britské vycházející hvězdy The Sherlocks, Husky Loops, Island, The LaFontaines, dále polská Trupa Trupa, Kapitán Demo, Zrní, The Atavists a mnoho dalších nových hudebních Objevů od nás i ze zahraničí. Vstup na festival je jako každý rok zdarma.

Soutěž s United Islands of Prague | Foto: Deník

Stačí jen správně odpovědět na otázku: Pod projektem Die Alten Maschinen je podepsán také letošní ředitel festivalu United Islands of Prague. Jak zní jeho umělecké jméno? a) Kapitán DEMO b) Moimir Papalescu c) Walter Schnitzelsson Správné odpovědi zasílejte dne 15. a 16. května na emailovou adresu soutez@denik.cz. Vyhrává 10., 20., 30.správná odpověď.

