Stačí jen správně odpovědět na otázku:

Kolik dní má rok 2020?

A) 366

B) 365

Odpovědi zasílejte od 18. listopadu do 20. listopadu na e-mailovou adresu soutez@denik.cz.

Vyhrává 10., 20., 30., 40., 50. správná odpověď.

Diář je týdenní a vychází v rozměru A5, takže je do kabelky jako dělaný. Zavírá se pomocí saténové stužky, která mu ještě přidává na jeho luxusním pojetí. Na předních deskách najdete v kapse sáček kolagenového beauty drinku Masterpiece, takže můžete mít svůj pohotovostní sáček vždy při ruce. Kapsa na zadních deskách navíc ukrývá sérii originálních samolepek, které byly vytvořeny speciálně pro tento diář a lze jimi zdůraznit důležité dny a události. Kromě tematických stran, které se věnují Simoniným zkušenostem z oblasti krásy, módy, zdraví, cvičení a mnoho dalšího, obsahuje diář i týdenní To Do listy, nákupní seznamy a tipy. Ty poskytla Simona samotná i její blízcí spolupracovníci a přátelé. Inspirovat se můžete i Simoninými oblíbenými recepty, myšlenkami a citáty. Diář je exkluzivně k dostání pouze na www.vivantis.cz.