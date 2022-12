Kam v tomto období rád zajdete?

Každý rok tak nějak do poslední chvíle pracuju, takže upřímně, pro mě jsou Vánoce opravdu až ten Štědrý den, a to už mám spojené hlavně s rodinou a domovem. „Vánoce a Silvestr pro mě nejsou moc o cestování. Těším se především na to, že tento čas strávím především společně s mou rodinou v klidu domova.“

Kapra jím od rána do večera, popisuje MasterChef Radek Kašpárek

Co oslavy na konci roku?

Se Silvestrem jsem měl řadu let spojenou střechu jednoho vysokého domu, kde jsme ve Vršovicích dřív bydleli a kam jsme tajně na půlnoc vylezli a sledovali ohňostroje kolem dokola. Taky na Vyšehradě je úžasný výhled na silvestrovskou půlnoc. Poslední dva roky bydlíme s dětmi za Prahou, takže teď budujeme nová místa a nové tradice tam.

Marian Vojtko

Kde budete trávit Vánoce?

Svátky budu jako každý rok trávit u rodičů. Ale předtím vždy rád navštívím vánoční trhy a to v Praze a v Olomouci.

V Praze chodíte kam?

Na „Staromák“. Ten miluji nejen v adventním čase, ale celoročně. Vystupoval jsem tam jako mistr Jan Hus, zpíval na adventních koncertech. Má pro mne takovou zvláštní energii a atmosféru. Když mám čas třeba před divadelním představením a někdy i po něm, rád si tam na jeden svařák zajdu. Nebo se jen tak projít a nasát vánoční vůni a náladu.

Zdroj: Youtube

Co v adventním čase určitě nevynecháte?

Ani tento rok určitě nevynechám příležitost, navštívit jak „Staromák“, tak Olomouc. Obě místa bych si rád užil a to i s klukama ze 4 Tenorů. Myslím, že bychom si měli připít dobrým svařákem na další společné úspěchy.

Michal Bragagnolo

Už víte, kde budete během Vánoc?

Tím, že letos zpívám pásmo Rybových mší v Praze v Hybernii přes celé vánoční svátky, tak budu trávit Vánoce výjimečně v Praze.

Vánoční večírky podle celebrit? To jsou honosné párty plné hvězd a zábavy

Máte plánu i nějakou procházku?

Rád bych zašel na půlnoční mši do Strahovského kláštera, kde je to opravdu nádherné. Pokud někdo nemá možnost odjet na chalupu, tak je to jedinečná varianta, jak strávit v Praze Vánoce.

V hlavním městě jste o svátcích výjimečně. Kde býváte pravidelně?

Skoro každý rok trávím Vánoce na chalupě s mými blízkými ve Varnsdorfu, který je na hranicích Českého Švýcarska. Je tam úžasná neposkvrněná příroda, a když napadne sníh, tak je to opravdová pohádka.

Zdroj: Youtube

Pavel Vítek

Předpokládám, že Vánoce budete trávit doma.

Samozřejmě! Budete to doma na Karlštejně. Těším se na návštěvy rodičů, kamarádů a přátel a jako každý rok do poslední chvíle doufám, že budou Vánoce na sněhu, tak se letos necháme překvapit…

Máte svá místa, která jsou s adventem či vánočními svátky spojená?

Jsem patriot. Každý rok se těším na vánoční atmosféru u nás na hradě a na novoroční přípitek na karlštejnském nádvoří. Věřím, že když svá přání vyřknu právě tam, splní se mi…Taky se chodíme projít na Nový rok do lesa, kde si srovnám myšlenky a v klidu přírody si rozmyslím, co s tím nadcházejícím rokem udělám: co mě čeká, na co se těším, co jsem nestihl v tom loňském a co chci dokázat letos. Myslím, že tohle je vždy dobré na začátku roku udělat, vykročit do Nového roku s představou, co bych v něm chtěl prožít.