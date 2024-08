Abi Totre je úspěšný oděvní designér a krejčí, do jehož salonu se chodí oblékat známé osobnosti českého showbyznysu. Mezi nimi například Jiřina Bohdalová, Petr Kostka nebo František Němec. O Totreho kariéře přitom rozhodl francouzský herec Gérard Depardieu.

Svěřil jste se, že vás s lidmi ze showbyznysu seznámil hudební producent a muzikant Karel Vágner…

Přesně tak. Před lety jsme pana Vágnera oslovili s tím, že bychom ho rádi oblékli. Jemu se do toho původně vůbec nechtělo. Pak k nám přišel ale Jiří Krampol a divil se, že tu Karel Vágner ještě nebyl. Zavolal mu a dost drsně řekl: „K*eténe, Abi Totre ti chce ušít šaty a ty si ještě budeš vymýšlet!?“ Za pět minut mi Karel Vágner volal, že dostal od Jirky Krampola vynadáno a že přijede. (smích)

Tím tedy sláva začala?

Ano. Právě tím se ta etapa odstartovala. Karel Vágner byl nadšený a ihned nás doporučil svým známým ze showbyznysu. Seznámil mě například s Františkem Němcem, Karlem Heřmánkem, Petrem Kostkou, Jaroslavem Satoranským, Josefem Dvořákem, Jiřinou Bohdalovou a dalšími… Musím říct, že jsem Karlovi za všechno nesmírně vděčný.

Doporučení není všechno. Jak se vám podařilo výrazně prosadit?

Museli jsme ukázat, že jsme schopní. Doporučení je jedna věc, ale bylo nutné dokázat, že odvádíme kvalitní práci, abychom Karlovi nedělali ostudu. Jak jsem řekl, moc si jeho pomoci vážím. Šít oblečení pro známé osobnosti je pro mě největší úspěch.

Zmínil jste, že k vám chodí i Jiřina Bohdalová. Jaký preferuje styl? Můžete to prozradit?

Paní Bohdalová je elegantní dáma, která ráda nosí noblesní oblečení a má osobitý styl. Nedávno jsme jí šili krásný zelenkavý kostýmek, když si ho zkusila, byla nadšená. A hned si objednala další. (smích)

Mají vaši klienti speciální požadavky? A hvězdné manýry?

Vůbec ne! Chodí si k nám dělat radost. Občas někdo přijde naštvaný, ale jakmile si vyzkouší své oblečení, hned se mu zlepší den. U nás to nefunguje tak, že ušijeme oblek a dál se nebavíme. Kdepak! S klienty i poté udržujeme vřelý vztah. Povídáme si o životě, vypijeme kafíčko, věnujeme se jim, chceme, aby se u nás cítili příjemně a rádi se sem vraceli.

Je osobnost, s níž nespolupracujete, ale rád byste ji získal?

Určitě bych rád oblékl spoustu lidí. Nebyli tu třeba Jiří Korn nebo Leoš Mareš. (smích) Doufám, že se naše cesty jednou propojí.

Mimochodem, kdy jste se rozhodl stát módním návrhářem a krejčím?

Vše jsem se naučil od své rodiny ve Francii. Tehdy mi bylo asi dvacet let. Šití jsem se věnoval už dříve, ale moc mi nešlo. Od třinácti let jsem zkoušel sem tam něco šít, ale nebavilo mě to. Pak ovšem přišel zlom, když k mému strýčkovi přišel jako zákazník slavný Gérard Depardieu.

A to se vám zalíbilo…

Ano. Viděl jsem, jak je strýček slavný a vydělává hodně peněz. Řekl jsem si, že tohle chci dokázat také. Všechno jsem se od něj naučil. Dnes žiji jako on před třiceti lety.

close info Zdroj: se svolením Abi Totre zoom_in Abi Totre obléká i Františka Němce

Co je hlavně dílem vašeho úspěchu?

V Praze působíme teprve rok, ale za tu dobu jsme ušili oblečení mnoha lidem. Ani já nečekal, že budeme tak úspěšní. A víte proč? Krejčovina je dnes ohrožený druh řemesla. Je těžké sehnat školu s tímto zaměřením, navíc ten obor nemůže dělat každý. Česká veřejnost si toho v Praze velmi rychle všimla. My šijeme vše ručně, vše je dokonalé, poctivé, máme nejkvalitnější anglické a italské látky. Když k nám přijde zákazník, sám naši preciznost pocítí na vlastní kůži. Šijeme všechno pro ženy i muže.

Čím vším se odlišujete od konkurence?

Zatímco jinde se dováží oblečení například z Číny či Indie, u nás se opravdu všechno poctivě šije v České republice. Vzhledem k tomu, že se jedná o ruční práci, může na oblečení zákazník občas nějakou dobu čekat. To kvalita žádá. Ovšem na druhou stranu jsme schopní po domluvě oblečení připravit i do čtyřiceti osmi hodin, anebo také hned do druhého dne.



V kterých částech Česka jste se zabydleli?

Krejčovský salon máme v Ostravě v Tyršově ulici, kde rovněž i šijeme. Pracuje tam dvanáct kvalifikovaných a špičkových švadlenek. V Praze máme v Jungmannově ulici něco jako showroom, kde probíhají zkoušky se zákazníky. Vybíráme látky, hodnotíme finální dojem… Každý týden sám přejíždím mezi Prahou a Ostravou. Přijít k nám může kdokoli.