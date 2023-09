Adam Svatoš, uměleckým jménem Kato, byl dalším hostem Adély Noskové v podcastu Backstage. Legendární raper, textař, frontman kapely Prago Union a v poslední době i malíř o sobě prozradil, kdo z celebrit má ve sbírce jeho obrazy, jak vznikají jeho texty i jakou muziku poslouchá.

Adam Svatoš je legendární raper, textař, ikona hudební scény a v poslední době i malíř. | Foto: Se svolením Adama Svatoše, iglanc.cz

Jeho texty jsou citlivé a zároveň mají drive. „Nechci, aby tam byla zbytečná slova, takzvané oslí můstky. Vyvinul jsem za ta léta svůj postup, mám rád, když je to nahuštěné. Dělám si i muziku, nezávisle na tom zápisky - kdekoli, kdykoli mě něco napadne. A z toho pak čerpám. Z půlky ze zápisků a z půlky to vymýšlím přímo u mikrofonu, když už mám i hudbu,“ říká Adam Svatoš v novém podcastu Backstage.

Na rozhovor ho pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková. Té Kato mimo jiné prozradil, kde žije, co dělá, když nemá do čeho píchnout nebo na jaké hudební nástroje umí hrát.

PRAGO UNION - Pokračujem v Jízdě:

Zdroj: Youtube

Praha i Brno jsou skvělá města

Kato se před časem odstěhoval z Prahy do Brna. „Vlastně teď žiju napůl v Praze a napůl v Brně. Je to trošku složitější situace, ale příjemně složitá,“ naznačuje Kato, že za přestěhováním stojí žena.

„V Brně jsou lidi srdečnější, kavárenská kultura tam žije jako kdysi žila v Praze po revoluci. Pendlovat mezi těmito dvěma skvělými městy mi plně vyhovuje,“ říká Aleš Svatoš a dodává: „V Brně trávím čas v ložnici, chodím na pivo do oblíbeného baru a když nemám do čeho píchnout, tak maluju. Hudbou se zabývám v Praze, protože tam mám studio,“ svěřil se Kato.

Co Adam Svatoš nabízí jako výtvarník a kdo ze známých osobností sbírá jeho obrazy? „V Brně maluju jednokusový trička, která seženete na našem e-shopu. Ale maluju i na plátna. Po covidu jsem se s tím rozjel a kupodivu se to lidem líbí. Zkouším všemožné styly, vždycky podle inspirace,“ vysvětluje Kato, který má na své obrazy i několik sběratelů. „Nejznámější je Tomáš Klus. Nejvíc obrazů má pak moje kamarádka Pavlínka s Vojtou Kotkem,“ prozradil frontman kapely Prago Union.

A jakou poslouchá muziku sám? Na co hraje? „Sedm let jsem hrál na kytaru a chtěl bych se naučit na bicí. Zahraju i na klávesy, ale noty neumím. A co poslouchám? Každou dobrou muziku, nejsem zaměřený jen na hip hop. A když zrovna dělám na desce, poslouchám hlavně to, co na ní bude. Nejsem studovenej muzikant, proto potřebuju nahrávky slyšet pořád dokola, abych třeba za dva měsíce objevil nějakou falešnou notu,“ odhalil své sklony k preciznosti Adam Svatoš.

V podcastu Backstage se dále dozvíte, jaký alkohol nesmí chybět v šatně kapely, s kým z branže rád pokecá a o čem, jak to má s fanynkami, proč nechce překládat své texty do jiných jazyků a mnoho dalšího.

Co je Backstage?

Backstage je tajné území slavných - zákulisí, kam mají přístup jen ti, kterým patří a pak pouze pár vyvolených s backstage pasem jako vstupenkou na krku! Teď do něj můžete díky novému podcastu Adély Noskové vejít i vy! Hosty podcastů Backstage na iglanc.cz jsou influenceři, hudební interpreti, ale také manažeři, výtvarníci, slavní… Prostě všichni ti, kteří tvoří svět umění.

