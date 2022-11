Jste velice vytížená, v současné době máte na svém repertoáru čtrnáct rolí, do toho děláte rozhovory v Blízkých setkáních, máte rodinu, to se zdá být nad lidské síly! A přesto se pořád smějete! Asi jsem trochu nemocná, ale mě smích baví. Přijdu plná smíchu o půlnoci domů a Jirka se diví: „Ty makáš od rána, jsi úplně vorvaná, pes, škola, zkouška, pak uvařit, pak do rádia, pak oprašovačka a ještě večer hraješ, jak to děláš, že máš pořád tak dobrou náladu?“ A já se jenom směju. Jirka se na mě chvilku kouká a pak povídá: „Ty jsi šťastná, viď?“

Jak jste se vy dva vůbec dali dohromady? Přijdete mi trochu potřeštěná, a Jirka působí jako kliďas… Nikdy bych neřekla, že z vás dvou bude pár.

Já taky ne, a to jsme spolu už přes 10 let! A to, že jsme spolu vydrželi, bude asi věkem, ve kterém jsme se potkali. Nebo spíš fází života. Samozřejmě jsme se znali, točili jsme spolu Ordinaci v růžové zahradě, potkávali jsme se a třeba jsme se jeden druhému líbili, tak to bývá, ale nic víc. Nenapadne tě něco nového hledat, protože si žiješ svůj diskopříběh, jak já říkávám. A taky o Jirkovi lidi mluvili, jak bych to řekla, zvláštně, ale ke mně se nikdy divně nechoval, nikdy, vždycky mě pozdravil, nikdy mi neřekl nic ošklivého a já se řídím tím, co s tím člověkem zažiju sama, nedám na řeči okolo.

A kdy přeskočila jiskra?

Tak to nebylo. Točili jsme Doktora u jezera hrochů a měli spolu jeden natáčecí den. Tehdy jsme oba žili svůj diskopříběh a každý řešil svoje velké problémy. Každý si jel tu svoji písničku, a povídali jsme, povídali, až…

Studovala Pražskou konzervatoř, pak moderovala v rádiích a také působila v Divadle Na Fidlovačce. Největší slávu jí přineslo působení v TV Nova, kde uváděla pořady Snídaně s Novou, Rady ptáka Loskutáka a Tescoma s chutí. Spolu s bratrem Daliborem měli například pořad Gondíci s. r. o. (TV Prima) nebo zábavnou Go Go šou (TV Nova). Z manželství s Ondřejem Brouskem má osmnáctiletou dceru Nelu.

A potrefila vás někdy láska na první pohled?

Že bych se otočila, podívala na někoho a vykřikla: „Óóóó,“? To ne, to se mi snad nikdy nestalo, ale kdyby tam stál Brad Pitt, tak nevím, nevím…

Vy jste se za Jirku Langmajera provdala a předtím jste byla za Ondřeje Brouska, otce vaší dcery Nely, také provdaná. Co vás na tom být pod čepcem tak láká?

Přijde mi to přirozené. Před první svatbou mě lidi strašili, že se poté všechno změní, že taková ta jistota ničí vztah. Tak nic takového se nestalo. A my jsme se chtěli vzít, těhotná jsem byla až za dva roky. Vzniklo to asi tím, že se všichni kolem nás brali, jednou jsme byli na svatbě a někdo při obřadu hrál hrozně na varhany a Ondřej prohlásil: „To na své svatbě si budu hrát já sám a ty k oltáři půjdeš sama a já budu říkat ANO od varhan!“. Ta představa nás hodně bavila. Brali jsme se 6.8. a byli jsme poslední svatbou před povodněmi v roce 2002. Roman Holý nám dal jako svatební dar letenky do Říma, my na to: „Pojeďte s námi!“ Pak se přidal Dáda s Markétou: „My chcete taky!“ a bylo to skvělé. Letos to vlastně bylo 20 let!

A druhá svatba?

To jsem se vdávat už nechtěla, nebyl důvod, i když láska je, pravda, velkým důvodem… ale papír – nula. Ale Jirka tak moc chtěl, že jsme si po nějaké debatě řekli, že ano. Vzali jsme se, ale na našem vztahu se nic nezměnilo.

Mohlo změnit něco to, že spolu hrajete v divadle? To není právě jednoduché!

Taky proto se jedno naše představení jmenuje: Jo, není to jednoduché! Mně se do společného hraní moc nechtělo, co bychom dělali, kdybychom se třeba, nedej bůh, někdy v budoucnu rozešli? Jirka mě ale k tomu, abychom spolu něco nazkoušeli, donutil slovy: „…abychom se aspoň viděli!“, protože máme spoustu jiné práce a potkáváme se, když už, o té půlnoci… Zkoušení s ním mi nepřišlo jako problém, kolega jako kolega. Ale když jsme chystali hru Ani za milion, ve které jsme na jevišti jen my dva, bylo to trochu náročnější. Tehdy Jirka říkal: „Tak buď se rozejdeme, nebo se náš vztah utuží.“

Právě běží v televizi soutěž Můj muž to dokáže, o které se hodně mluví. Co váš muž, šel by taky do toho?

Myslím že ne, i když jsme přesvědčena, že by řadu úkolů zvládl na jedničku. Ale nejvíc by zabodoval v konzumaci chilli papriček, má je moc rád a jí je úplně ke všemu. A problém by mu asi nedělala ani překážková dráha na podpatcích, protože chůzi na nich docela zvládá kvůli filmům a divadlu.

Prozradíte mi, jaký požadavek v soutěži byl úplně nejúchylnější?

Už v prvním dílu měl David Gránský odhadnout věk patnácti žen, plus mínus pár let. Bylo to hrozně vtipné, David byl skvělý, třeba: „… třicet dva? Jé, úúúú, promiňte, promiňte!“ Nebylo to nejabsurdnější, ale určitě nejtěžší. A Zdeněk Godla měl zase u žen odhadovat velikost prsou, takže nebyla nouze o průpovídky typu: „Můžu si sáhnout?“

Když začne být mladá herečka hodně vidět jako moderátorka, nedevalvuje ji to? Nepřichází o role?

Asi jo. Je to jednoduché, přesně jak říkávám: „Práce dělá práci,“ a tohle byl ten případ. Moje cesta k divadlu a k filmovým rolím byla možná klopotnější, i když my jsme, já i Dalibor, divadlo pořád dělali, ale ne v takové míře. Dodnes se stane, že někde na zájezdu slyším: „Jé, vy hrajete divadlo?!“ Ale nestěžuju si, přičichla jsem si k profesi – tím myslím moderování – o které bych si nikdy dřív nemyslela, že já v ní budu, že budu takhle mluvit, že budu sama mluvit, že se nebudu bát… A to, jestli mi vzalo nějaké role, je otázka za milion.