Herci Adéla Gondíková a Jiří Langmajer oslavili v červenci už čtvrté výročí svatby. Brali se 6. 7. 2019 v prostředí sportovního areálu v Kostelci u Křížků a kromě rodiny tehdy pozvali také spoustu svých kolegů a známých. Na svatbu vzpomínají jen v dobrém, jak se ale přiznali, termín výročí jim občas vypadne. Letos jim ho naštěstí připomněl kamarád.

Adéla Gondíková a Jiří Langmajer | Foto: se svolením Jaroslava Hauera

Rozhodli jste se propagovat novou aplikaci Couplii, která umožňuje vylepšit vztahy, chrání před rozchodem a připomíná i svátky, výročí, narozeniny. Plánujete ji používat?

Adéla: Myslím, že ji vymysleli kvůli nám. Pochopila jsem, doufám správně, že byla vynalezena proto, aby vztah lidem vydržel, a my samozřejmě chceme, aby nám vydržel. I když doteď jsme žili bez aplikace a zatím nám vztah funguje. A jsme moc rádi, že nám funguje, občas je totiž docela překvapivé, že funguje! (smích) Ale připomínat si skrze aplikaci nějaká data by bylo určitě fajn. Nevím, jak to přesně v tomto ohledu je, ještě jsme si ji nestáhli, ale samozřejmě to uděláme, abychom si vše nastudovali.

Adéla Gondíková o soužití s Langmajerem a posedlosti, kterou nikdo nechápe:

Zdroj: Youtube

V každé domácnosti to většinou funguje tak, že jeden výročí hlídá, druhý zapomíná. Jak je to u vás?

Adéla: My jsme v těch výročích většinou zajedno. Když se něco prošvihne, tak nám to nevadí. Mimochodem, nedávno jsme měli čtvrté výročí svatby, a kdyby nám to nepřipomněl kamarád, asi by nám to musela připomenout nějaká fotka na sociálních sítích, jinak bychom na něj zapomněli. Ale nijak zvlášť by nám to nevadilo, oslavili bychom ho později, až bychom si vzpomněli. (smích)

Kvůli čemu se nejčastěji hádáte? Máte téma, ve kterém se neshodnete?

Jirka: Naštěstí není proč se hádat.

Adéla: Jsme úplně ideální pár. (smích)

Adéla Gondíková: Manžel je uklízecí typ. Doma se přetahujeme o vysavač

Oba jste herci, probíráte spolu doma práci?

Adéla: Jediné, co řešíme, jsou termíny.

Jirka: Konzultujeme volný čas, kdy se můžeme věnovat lidem a zvířatům, která nás potřebují.

Adéla: To je pravda! Ale určitě se mě Jirka neptá, jestli může vzít tu a tu roli, ani já se ho neptám. Když třeba někdo zavolá a zeptá se, co máme na daný termín v plánu, tak si to samozřejmě řekneme. Teď nám několik lidí volalo ohledně divadelního představení, že mají pro nás novou hru a mohli bychom něco nazkoušet. Tak jsme to spolu řešili, ale opět termínově, kdy by to bylo možné zrealizovat.

Adéla v muzikálu Slunce, seno, jahody jako Škopková:

Adélo, vás teď čekají 19. srpna padesátiny. Už víte, jak je budete slavit?

Adéla: Já je určitě slavit nebudu. Trochu mě děsí takové ty okamžiky, při kterých je člověk středem pozornosti, všichni za ním přijdou a gratulují mu. Není mi to moc příjemný. Navíc na velkých oslavách si člověk stejně s nikým nic moc neřekne, takže dělat velkou oslavu, kde se potkáte s jedním člověkem a pak máte doma spoustu dárků, pomalu ani nevíte, od koho jsou, to mi nějak není vlastní. My jsme jako rodina nikdy nic moc neslavili, nebyla jsem tak vychovávaná.

Letos oslavila padesátiny už spousta vašich kolegů, třeba Aleš Háma, Jitka Schneiderová, Martin Preiss… Ani ti vás neinspirovali?

Adéla: To je pravda, jsme silný ročník. Vidíte, mohli jsme vymyslet nějakou společnou oslavu. (smích)



Kde vás teď vaši příznivci mohou vidět? Co chystáte?

Adéla: Natočili jsme toho teď docela dost, viď?

Jirka: Novinkou je, že od 4. září půjde v televizi nových šestnáct dílů Kriminálky Anděl, kde jsem další vyšetřovatel do party.

Adéla: A pak jsme společně natočili Chataře ze Švihova.

Jirka: Michal Suchánek napsal skvělý scénář i to hezky zrežíroval, tak si mysílm, že se to bude divákům líbit. A ještě mě čeká na podzim natáčení s Rudou Havlíkem na Bali.