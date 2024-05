Novou vítězkou soutěže Miss Czech Republic, která pojede Česko reprezentovat na Miss World, se nedávno stala jednadvacetiletá studentka Adéla Štroffeková. Původně brunetka se během přípravy na finále Miss obarvila na blond, a nápadně tak podle některých připomíná své předchůdkyně – loňskou vítězku Justýnu Zedníkovou a současnou Miss World Krystynu Pyszkovou. Pomůže jí to na Miss World? A co pro ni bylo na cestě k úspěchu nejtěžší?

Z Adély Štroffekové je nyní blondýnka. | Foto: se svolením Alsushy Izmailové

Jak jste viděla před finále své šance na vítězství?

Určitě jsem věděla, že jsem do celé soutěže dala dvě stě procent a víc už udělat nemohu. Soutěž Miss Czech Republic mi dala opravdu hodně, a tak jsem k ní přistupovala celou dobu stylem, že i když se nepovede korunka, nebudu odcházet s prázdnou. Všechny zkušenosti a zážitky vám nikdo nevezme.

Podívejte se na sestřih finále Miss Czech Republic 2024:

Zdroj: Youtube

Byla jste v den D hodně nervózní? Jste trémistka?

Upřímně, ten den jsem si neskutečně užila. Byl krásným zakončením celé cesty se všemi finalistkami. Jen poslední minuty před samotným vyhlášením byly opravdu stresující. Ale zvládla jsem to. (smích)

Kdo vás ve finále nejvíce podporoval a podporuje i ve vaší kariéře či v životě?

Mám opravdu štěstí na skvělou rodinu, přátele a přítele. Všichni jsou vždy velkou oporou, neskutečně si toho vážím.

Krystyna Pyszková o zákulisí Miss World: Rivalita funguje. Odnesly to její šaty

Přišly vám po vítězství samé pozitivní ohlasy, nebo někdo překvapil negativní zprávou?

Do soukromých zpráv mi chodily jen ty pozitivní a jsem za to moc ráda. Negativní komentáře či hejty pozoruji především u webových bulvárních článků.

Z čeho jste měla největší obavu?

Velké obavy jsem neměla z ničeho. Možná jen zapamatovat si choreografie k finále, a nepokazit ho tak ostatním dívkám.

Adéla Štroffeková se jako blondýnka podle některých nápadně podobá svým předchůdkyním:

Adéla s vítězkou Miss World Krystynou PyszkovouZdroj: se svolením Alsushy Izmailové

Kam byste chtěla, aby se váš život po vítězství ubíral? Chcete se teď víc věnovat modelingu?

Žiju přítomným okamžikem. Vždy si dávám nějaký cíl. Nejdřív to bylo vítězství v Miss Czech Republic, nyní to bude určitě co nejlepší reprezentace na Miss World a po světové soutěži… uvidíme. Určitě se chci modelingu věnovat co nejdéle. Samozřejmě vím, že nejde o práci navěky, ale jsem ráda mezi lidmi a do budoucna by se mi líbilo pracovat například v televizi.

Měla byste Česko reprezentovat na Miss World. Vzhledem k vítězství Krystyny Pyszkové to teď budete mít těžší. Jste na to připravená?

Rozhodně stojím nohama pevně na zemi a vím, že vyhrát po Krystyně bude opravdu těžké. Věřím ale, že není nemožné se dostat například do užšího výběru. Slíbit vám mohu, že do toho dám úplně vše! Stejně tak, že se budu o to víc snažit být co nejlepší Miss pro nás v Česku. Obrovské poděkování patří především naší ředitelce Taťáně Makarenko, že mi dala tu možnost, a doufám, že ji nezklamu.

Adéla jako tmavovláska:

Adéla Štroffeková prý působila tvrdě, proto se rozhodla pro změnu.Zdroj: se svolením Alsushy Izmailové

Sledovala jste Krystyninu cestu na Miss World?

Samozřejmě! Věřila jsem, že přiveze domů vítězství, a je mi obrovskou ctí, že mi právě ona předala korunku ve finále Miss Czech Republic.