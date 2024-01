Nikdo jiný neplnil v loňském roce stránky bulváru tolik jako Agáta Hanychová. Čtyři měsíce poté, co se jí narodila dcera Rozárka, se rozešla s jejím otcem, podnikatelem Jaromírem Soukupem. A krátce nato se dala dohromady s Mirkem Dopitou. Jak oba časopisu Story prozradili, znají se dlouho a v případě svatby nešlo o spontánní rozhodnutí. Zvážili všechna pro i proti, a řekli si, že to zkusí znovu. I kvůli společnému synovi.

Agáta Hanychová s manželem Mirkem Dopitou | Foto: Profimedia

Po kom z vás je Kryšpín povahově víc?

Agáta: Myslím, že jsme si s Mírou, až na tu výbušnost, docela podobní. Oba jsme hodně citliví, ač to nedáváme najevo. Citlivý je tedy po nás obou. Uvědomělý asi taky po nás obou. (smích) Tak nevím, po kom je víc, asi po tobě…

Mirek: Asi jo.

Agáta: I vypadá víc jako ty. Všechny mé děti vypadají jako jejich otcové. Co s tím mám dělat? Čtvrté dítě si asi udělám sama se sebou, jde to? (smích)

Agáta Hanychová otevřeně o mužích a o rozdělení majetku s Prachařem:

Zdroj: Youtube

Rozárka je ještě malá, ale Kryšpína a Miu vedete ke sportu?

Mirek: Je to náš cíl vést je ke sportu. Ale je to s nimi těžký. Kryšpín je línej a donutit ho k nějakému sportu je skoro nadlidský výkon. Ale v posledních dvou měsících se sám začal vonět a pravidelně si čistit zuby, pochopil, že vzhled bude důležitý k tomu, aby se líbil holkám.

Agáta: Už si nedá šest pribiňáčků, ale jenom jednoho. Taky je vášnivý rybář, takže místo toho, aby jen seděl u rybníka, začal muškařit. Chodí a různě se brodí, což je náročnější na fyzičku. Ke sportu děti tedy určitě vedeme. Nejsme takoví, že bychom o víkendu leželi na gauči a koukali na televizi. To se nám asi nikdy nestane.

Mirek: Myslím, že v tomhle budu mluvit i za Aguš, když řeknu, že jsme oba proti počítačům, telefonům a podobným věcem. Je to jen o lenosti rodičů, když neudělají dětem program. Je jasný, že když se chtějí dětí narychlo zbavit, je nejjednodušší dát jim tablet nebo počítač, a mají celé odpoledne v pohodě. My, když ten čas máme, ho vždycky dětem vyplníme tím, že jim chystáme nějakou aktivitu. Byli jsme s nimi třeba na volejbale a podobně.

Agáta Hanychová o svatbě s Dopitou: Mirek vnesl do mého života klid

Agáta: Až nás to unavuje. Co si budeme říkat. O víkendu mají rodiče právo si trochu odpočinout. A my se o víkendu vždycky snažíme vytvářet dětem program a jsme nervózní, když ho nemáme.

Mia chodí do školky, Kryšpín do školy. Vrací se občas domů s tím, že jim spolužáci o vás něco řekli?

Mirek: S Kryšpínem už jsme to řešili.

Agáta: Já jsem s ním nic podobného neřešila.

Mirek: Já jo, ptal jsem se ho, jestli si z něj někdo dělá ve škole srandu, řekl mi, že nikdo. Vtipně to okomentoval, že je o hlavu větší než ostatní spolužáci, takže by si to s nimi vyřídil. (smích)

Agáta: Je fakt, že já se narodila prakticky do podobného prostředí a mohla jsem to na základce zažívat taky. A kdyby se to dělo, taky bych to musela řešit sama. Musím ale říct, že se mi nikdy nic podobného nestalo, nikdo si vůči mně nic nedovolil. Ale chápu, že dnešní doba je těžší a informace jsou skrz internet dostupnější. Jednou mi Kryšpín říkal, že měli informatiku a hned první se mu objevil článek o mně. Ale jak chodí do školy v Suchdole, děti i rodiče mě znají. Někteří od školky. Kryšpínovi spolužáci jsou u nás doma dost často. Chodím tu v pyžamu, teplákách, odlíčená, nikdo z nich mě nebere jako „tu holku z časopisu“. Mia to bude mít navíc z obou dvou stran, ale ta je vostrá, kdyby na ni někdo něco zkusil, rozhodně si to nenechá líbit.

Babyboom 2023: Hilary Swank mámou v osmačtyřiceti, Paris Hilton schytala kritiku

Mají děti tendenci se po vašem vzoru vrhnout do showbyznysu a být youtubeři, influenceři…?

Agáta: Kryšpín určitě ne. Pořád mi říká, že by chtěl GoPro, ale k tomu by chtěl i manažera a střihače,který mu to bude dělat, takže ten určitě ne. A Mie je teď šest, zatím nic neříká, ale v rodině tušíme, že ji to nemine. Myslím, že všichni i z mého Instagramu vidí, že ta, i kdyby šla studovat medicínu, skončí v divadle!

Mirek: Ať si každý říká, co chce, otázka byla položená, jestli chtějí, nebo nechtějí. Za ně už to svým způsobem rozhodla máma. Je veřejně známá, takže v showbyznysu samozřejmě budou. Navíc, pokud by tam chtěli být, nevidím důvod, proč by nemohli.

Šlo mi o to, jestli by oni sami vůbec chtěli…

Oba shodně: Mia jakkoli.

Agáta: Myslím, že se úplně nejlíp uplatní jako česká herečka. A neříkám to jen já. Tohle je jedna z mála věcí, na které se s Prachařem shodnu. To je skoro tutovka.

Vztah Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa je definitivně minulostí:

Agáta HanychováZdroj: Profimedia

Aktuálně máte zákaz od dvou tatínků ukazovat společné děti na Instagramu. Pokud se ale Mia bude chtít prezentovat, asi tomu moc nezabráníte…

Agáta: Mia si hned ve dvanácti vytvoří svůj vlastní instagramový účet a všichni jí budou moct políbit zadek. (smích)

Mirku, jak vy jste na tom se sociálními sítěmi?

Mirek: Nejsem úplně jejich fanda.

Agáta: Ale máme společně profil agata.family, který jsme si založili, a dáváme na něj naše rodinné výlety, které absolvujeme, protože spousta rodičů nemá inspiraci a píší nám: kam máme s dětmi vyrazit?

Jakub Prachař zažil divoký večírek: Byly tam těžší kalibry než v našem filmu

Mirek: Agata.family je založen na tom, o čem jsem už mluvil. Než aby děti seděly doma u počítačů, ukazujeme rodičům, že s nimi jde dělat spousta věcí. O tom ten profil především je – kam se s dětmi dá jít. Ať jsou rodiče aktivní. Často se setkávám s tím, že když si rodiče pořídí jedno nebo dvě děti, mají pocit, že pro ně život skončil a budou už pořád jen sedět doma. Ale to je hloupost. S dětmi by měl naopak život začít. Plno lidí to ale vzdá s tím, že mají dvě děti a nemohou s nimi jet třeba do Afriky. Nemusejí přece jezdit do Afriky, mohou cestovat jinam.

Vy jste toho procestoval už hodně…

Mirek: Jsem poměrně zcestovalý a vím, že jde všechno. I s tříměsíčním dítětem se dá jezdit po světě. Náš profil by to měl ukázat. I když teď jsme na cestování neměli čas…

Agáta: Nemůžu momentálně nikam cestovat kvůli rozhodnutí soudu. A jinak bych k tomu ráda ještě dodala: myslím, že by se s tříměsíčními dětmi nikam cestovat nemělo, ale chápu, co tím chtěl Mirek říct.

Mirek: Jde o to ukázat rodičům, že to lze.

Hvězdné svatby 2023: Šokovali Hanychová, Vignerová i Brzobohatý, zářila Kvitová

Nestýská se vám po zahraničí? Na Bali jste žil poměrně dlouho.

Mirek: To je pravda. Vyloženě po místě, kde jsem žil, se mi nestýská, toho se každý časem nabaží. Pro mnoho lidí je ta destinace úplně wow, pro mě je to, jak kdybych jel ze Suchdola do Dejvic. Už mě tam nic nepřekvapí. Když jsem na Bali žil, strašně se mi stýskalo po Praze a chození po blbém chodníku. Tam nikde chodníky nejsou, všude se jezdí na motorce. V každé zemi vám časem něco chybí a něco se vám na ní líbí. Cestování jako takové miluju. Rád bych někam zase jel, ale teď to bohužel nejde. Ale časem si vše snad sedne a zase budeme cestovat.

Máte v plánu jet alespoň v lednu na hory?

Mirek: V plánu to máme, ale ještě nevíme datum. V jednom týdnu máme asi dvě hodiny volno, tak snad zvládneme dojet alespoň na Klínovec a zpátky. (smích)

Agáta: Vidíš, dobrý nápad, máme to kousek.



Nahrává se anketa …

Máme za sebou přelom roku. Bilancovali jste?

Agáta: Nebilancovala jsem. (smích) Ale já to nedělám žádný rok.

Mirek: Spíš se oba snažíme posouvat svůj život dopředu než se vracet k věcem z minulosti a brzdit se jimi. Plno lidí žije tím, co bylo a bude. Vůbec si neužívají přítomnost, a to je škoda. Za sebe můžu říct, že se snažím užívat si každou minutu, a Aguš ví, jak to je. Vždycky se může něco pokazit. Zítra může být všechno jinak, nejlepší je užívat si to, co se děje právě teď.