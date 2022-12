Když srovnáte současné těhotenství s předchozími dvěma, cítíte se líp, nebo hůř? Upřímně při třetím těhotenství nemáte vůbec čas to řešit, takže ani nevím, asi líp. Bylo mi trochu špatně, ale ráno jsem se vyzvracela a šla jsem do školky. (smích)

Dřív jste, co se týče vzhledu, hodně experimentovala. Už se teď držíte víc při zemi?

Já bych ráda experimentovala, ale třeba moje kadeřnice už mi odmítají dělat experimenty. Nic mi nedovolí.

Prozradila jste, že čekáte holčičku, už pořizujete nějakou výbavu?

Ne, nemám zatím nic. Ono to vypadá, že jsem v devátém měsíci, ale mám rodit až na konci dubna, a jelikož je to moje třetí těhotenství, jsem matka až moc v pohodě. Dneska jsem šla ke svému obvodnímu lékaři a on se zeptal, jestli mám těhotenskou průkazku, tak jsem mu řekla, že se musím podívat. Minule jsem totiž přinesla gynekologovi psí průkaz. (smích) Ale našla jsem ji. Akorát tam nemám ještě nic napsanýho. Ale ono to není k porodu potřeba, to dítě se stejně narodí.

Už řešíte dárky k Vánocům?

Řeším je vždycky na poslední chvíli. Už v listopadu jsem ale měla vyzdobený celý dům, na to jsem ulítlá. Dárky u nás dospělí dávají jenom dětem, mezi sebou si je nedáváme. Máme početnou rodinu, takže je to tak lepší.

Ani s partnerem (Jaromír Soukup, pozn. red.) si nebudete dávat dárky?

S partnerem si je budeme dávat, už mám dokonce i něco vymyšlenýho, ale ještě jsem nic nekoupila. Jinak budeme mít klasický Vánoce. Nebude chybět kapr, kterého chytne syn, je rybář.

