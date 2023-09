Vztah Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa vzal po roce a půl za své, Agáta o víkendu oficiálně potvrdila, že se rozešli. I když má modelka se známým podnikatelem teprve čtyřměsíční dceru Rozárku, dohodli se, že půjde každý svou cestou. O tom, že není mezi nimi vše tak úplně v pořádku, si už dlouho štěbetali vrabci na střechách, neplánovaně to ale koncem srpna potvrdila na finále Muže roku i Agátina maminka, herečka Veronika Žilková, která co na srdci, to na jazyku.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup | Foto: Profimedia

Žilková byla na finále v Náchodě patronkou třiadvacetiletého studenta dvou vysokých škol Františka Knoblocha, který soutěž nakonec vyhrál. Už od začátku si ho pochvala a nebylo divu. Kromě toho, že studuje práva a přírodní vědy, konkrétně molekulární biologii a biochemii, se také věnuje práci holistického poradce na soukromé klinice, baví ho sport, v beach volejbalu získal řadu medailí a je také milovníkem lezení, boulderingu, plavání, tenisu, badmintonu a atletiky. Mezi jeho další koníčky patří hudba – hraje na kytaru a zpívá, a navíc je milý a galantní.

Když tedy měla Veronika na jevišti možnost položit Františkovi otázku, hned věděla, kam zamířit. „Moc si vážím toho, že zrovna k vám mohu pro dnešní večer patřit. Zeptám se, co zajímá určitě všechny ženy nejen v sále, ale i u telefonů a obrazovek. Prosím vás, už máte holku?“ vypálila bezprostředně. „Nemám, jsem single,“ odpověděl se smíchem František a Veronika na jeho přiznání vykřikla radostné wow.

„Celá Česká republika právě zařvala hurá. Která holka myslíte, že by chtěla mít doma krasavce? Jaká profese?“ pokračovala dál ve zjišťování. „To nevím, doufám, že snad každá,“ odpověděl opět s úsměvem František. „Výborně, skvěle! Ano, každá žena by chtěla mít doma krasavce. Jsem ráda, že si to myslíte, a ano, při vašem vzdělání, bych si i já vás přála jako ženicha pro jakoukoli z mých dcer. Jsem ve frontě, naučím je hrát volejbal,“ rozesmála všechny. „To jsem moc rád, to mi lichotí,“ opáčil na to soutěžící.

Veronika ŽilkováZdroj: se svolením Davida Novotného / Muž roku

Pro děti chce to nejlepší

Přestože to myslela ve vtipu, jako každá máma si určitě přeje, aby byly její děti šťastné a měly spokojené vztahy, což je v případě Agáty dlouhodobě problém. Během posledních tří let měla hned pět partnerů. Veronika pro časopis Story ale přiznala, že do jejich výběru Agátě nemluví, jen je s ní řeší, pokud to není úplně růžové.

„Obě jsme si přály vzít prvního vážnějšího partnera a být s ním do konce života, ale úplně to nevyšlo. Musely jsme jít dál. Ani jedna nechtěla mít víc partnerů. Ale do jejich výběru nemluvím já jí ani ona mně,“ vyznala se v únoru letošního roku.

Veronika Žilková: Jsem liberální matka s diktátorskými sklony. Agáta ví své

Moc lidí jim nedávalo šanci

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup se dali dohromady v červnu loňského roku, když mezi nimi při natáčení jednoho z pořadů Jaromíra Soukupa přeskočila jiskra, ale jejich vztahu od začátku nedávalo moc lidí šanci. Někteří ho považovali za mediální tah ze strany podnikatele, jiní obviňovali modelku z toho, že je zlatokopka.

Oba zamilovaní však zásobovali sociální sítě romantickými fotkami a krátce nato šokovali oznámením, že čekají potomka. Dcera Rozárka se narodila 11. dubna 2023 a Agáta si Jaromíra v roli otce nemohla vynachválit.

Agáta Hanychová se raduje z miminka a nechce hubnout. Zamkla však svůj Instagram

Konečné rozuzlení

Poté začal být ale jejich vztah jako na houpačce. Chvilku bylo vše zalité sluncem, načež následovaly dotazy, co se mezi nimi děje, že si každý dělá věci po svém. A tak pořád dokola. Až nyní tomu Agáta udělala přítrž, když vydala na svém Instagramu vyjádření:

„Je něco, co vám jako své instarodině dlužím říct jako první. Náš vztah s Jaromírem je minulostí. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Bolí to. Není pro mě lehké o tom mluvit, psát tyto řádky a přiznat si, že jako pár spolu nepůjdeme dál. Rozešli jsme se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíc záleží, je a vždycky bude naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba dva. Moc vás prosím, berte to jako mé jediné vyjádření k rozchodu. Ani pro jednoho z nás to není lehké, prosíme o respektování tohoto pro nás oba nelehkého období. Jaromíre, tobě děkuju za rok a půl krásného vztahu a za naši nádhernou dceru. Vždycky budeš součástí mého života, jen už ne jako partner, ale jako skvělý táta naší Rózi,“ napsala.