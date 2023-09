Když influencerka Agáta Hanychová potvrdila začátkem září na Instagramu rozchod s podnikatelem Jaromírem Soukupem, se kterým má od dubna dceru Rozárku, mnohé ani tak nezaujalo to, že se po poměrně krátké době rozchází s dalším partnerem, jako fakt, že nevydržela ani se třetím otcem svého dítěte. Nevyšlo jí to s Miroslavem Dopitou, se kterým má syna Kryšpína, ani s Jakubem Prachařem, se kterým má dceru Miu. Není ale sama. Také vztahy těchto slavných žen nedopadly dobře a zůstaly po nich „jen“ společné děti.

Agáta Hanychová a Jaromír Soukup | Foto: Profimedia

Dokonce i v dnešní době vnímá podle odborníků okolí mnohem lépe to, pokud má muž tři děti s různými partnerkami než žena tři děti s různými partnery. Proč takové odsudky? Kdo ví? Rozhodně toto téma ale vyvolává na mnoha fórech zajímavé diskuze. Životní osudy slavných žen jsou často překvapivé, plné komplikovaných vztahů. Koneckonců Agáta Hanychová nebo její maminka Veronika Žilková by mohly vyprávět… A s nimi i těchto šest známých žen.

VE ČLÁNKU NAJDETE TYTO SLAVNÉ ŽENY:

* Kate Winsletová

* Kate Hudsonová

* Mel B.

* Melanie Griffithová

* Madonna

* Christie Brinkleyová

* Agáta Hanychová

Kate Winsletová

Málokdo ví, že světoznámá hvězda Titaniku Kate Winsletová je matkou celkem tří dětí a každé má s jiným tatínkem. Přičemž výběr otců se někomu může zdát stejně rozmanitý jako role, které herečka ztvárnila na filmovém plátně. Její nejstarší potomek – dcera Mia Honey Threapletonová – říká „tati“ filmovému režisérovi Jimu Threapletonovi. Poté, co se s ním Kate rozvedla, se dala dohromady s režisérem Samem Mendesem a narodil se jim syn Joe Alfie Winslet Mendes. A protože už od dětství toužila mít velkou rodinu, pořídila si dítě ještě se svým současným manželem Nedem Rocknrollem, kterému dali jméno Bear Blaze Winslet. Své dítě už mít herečka vzhledem k vyššímu věku pravděpodobně nebude, pokud by se ale rozhodla ještě nějaké adoptovat, doufejme, že zůstane u Neda, a nevybere si nového tatínka.

Agáta Hanychová se rozešla. Veronika Žilková ví, koho by vedle dcery ráda viděla

Kate Hudsonová

Pokud jde o rodičovství, také Kate Hudsonová se o něj dělí se třemi různými otci. V upřímném rozhovoru pro The Sunday Times se čtyřiačtyřicetiletá hvězda filmů Klíč a Válka nevěst svěřila se svými vztahy se snoubencem Dannym Fujikawou, bývalým manželem Chrisem Robinsonem a bývalým snoubencem Mattem Bellamym, s nimiž má po jednom dítěti. Jak všichni spolupracují jako rodiče? Hudsonová má s Fujikawou pětiletou dceru Rani Rose, s Robinsonem devatenáctiletého syna Rydera a s Bellamym dvanáctiletého syna Binghama "Binga".

„Zvenčí to možná nevypadá úplně tradičně, ale uvnitř mám pocit, že to funguje,“ řekla o společném rodičovství se třemi otci. „Jednotka, kterou jsem vytvořila, je vážně hodně silná a je naše,“ dodala. Hudsonová uvedla, že syn Ryder je na vysoké škole "velmi šťastný" a ona a Robinson "jsou spolu v kontaktu jen občas". Co se týče Bellamyho, herečka řekla, že je "neskutečně úžasný" a že si "nemohla přát lepšího spolurodiče".

Celebrity, které mají děti s více partnery:

Zdroj: Youtube

Mel B.

Bývalá členka Spice Girls Melanie Brownová alias Mel B. má také tři děti, každé s jiným otcem. Její první dítě, dcera Phoenix Chi Gulzar, přišla na svět, když ještě žila s holandským tanečníkem Jimmym Gulzarem. Mel a Jimmy se ale později rozvedli. Když už byla bez závazků, dala se dohromady s oblíbeným komikem Eddiem Murphym, s nímž prožila bouřlivý románek, který vyvrcholil dcerou jménem Angel. Murphy nejprve otcovství popíral, test otcovství ale později prokázal, že je skutečně tatínkem číslo dvě. S vědou se nedá polemizovat! Nakonec se Mel provdala ještě za producenta Stephena Belafonteho a společně přivedli na svět dceru Madison. Melin milostný život je rozhodně plný pikantností.

Melanie Griffithová

I když je herečka Melanie Griffithová v současné době v centru pozornosti spíše kvůli svým pochybným plastickým operacím než kvůli hereckým úspěchům, na seznamu maminek s více než jedním tatínkem rozhodně nesmí chybět. První dítě, syna jménem Alexander Bauer, přivedla na svět s herceem Stevenem Bauerem. Tatínkem číslo dvě se stal známý Don Johnson, s nímž má Griffithová dceru Dakotu Johnsonovou, známou především díky roli v kontroverzním snímku Padesát odstínů šedi. A další dceru měla se svým posledním exmanželem Antoniem Banderasem. Jmenuje se Stella del Carmen Banderas. Další děti už mít Griffithová určitě nebude, ale bezpochyby se těší na babičkovskou roli.

Madonna

Bohužel i zpěvačka Madonna je v poslední době propírána médii hlavně kvůli svému vzhledu a ne umu. Má celkem čtyři děti – dvě adoptované a dvě biologické, přičemž obě biologické děti mají různé otce. Její nejstarší potomek, pohledná dcera Lourdes, říká „tati“ Carlosu Leonovi. Její druhé biologické dítě, Rocco, je synem slavného filmového režiséra Guye Ritchieho. Kdo jsou otcové jejích adoptivních dětí, Davida a Mercy, není známé, ale Madonna v současnosti s otci žádného ze svých dětí nežije. Může jim maximálně vzkázat: "Papa Don't Preach!". A doufejme, že z jejích dcer nevyrostou "Material Girls".

Madonna a její adoptivní děti David a Mercy:

Christie Brinkleyová

Také bývalá supermodelka a herečka Christie Brinkleyová nazývá hned tři muže tatínky svých dětí. Její první potomek, Alexa Ray Joel, je výsledkem jejího slavného vztahu se zpěvákem Billym Joelem. Když si přestali rozumět, pořídila si Brinkley druhé dítě se svým druhým manželem, realitním developerem Richardem Taubmanem. Společně přivedli na svět syna jménem Jack Paris Taubman, kterého nakonec adoptoval manžel číslo tři, nyní už také její bývalý, Peter Cook, architekt. Cook a Brinkley spolu mají dceru jménem Sailor Lee Brinkley Cook. S geny, jaké modelka zdědila, se ani jedno její dítě ve světě neztratí.

Pěna dní: Soukup, Agáta, bulvár… a co děti?

Agáta Hanychová

A jak to má s tatínky svých dětí Agáta? Před Jaromírem Soukupem tvořila pár se svou dlouholetou láskou Jakubem Prachařem, se kterým se znají od dětství. Podle Veroniky Žilkové spolu chodili mnohokrát a mnohokrát se rozešli, než se dali oficiálně dohromady. Stalo se tak v roce 2012 a o rok později 20. dubna 2013 si v Mariánských Lázních řekli své „ano“. Tehdy se ale nejednalo o velkou svatbu, vyměnili si pouze prstýnky. Až o měsíc později uspořádali honosnou veselku pro všechny příbuzné v Úněticích u Prahy. V roce 2017 pak přišla na svět dcera Mia. Manželství jim ale nevydrželo, v roce 2019 skončilo po sedmi letech bouřlivým rozvodem.

S bývalým hráčem amerického fotbalu Mirkem Dopitou se Agáta seznámila v roce 2010. Po ročním chození se jim 3. srpna 2011 narodil syn Kryšpín, kterému je dnes už dvanáct let. Pár se dokonce i zasnoubil, ale ze svatby nakonec sešlo. Nedávno se začalo spekulovat, zda se k sobě oba nevrátili, tuto informaci ale Agáta vyvrátila a řekla, že spolu jen dobře vycházejí.