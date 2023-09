Na influencerce Agátě Hanychové se pomalu ale jistě začínají podepisovat stresy z rozchodu s podnikatelem Jaromírem Soukupem, se kterým má pětiměsíční dceru Rozárku. Právě o ni se nyní rozhořela soudní bitva a bývalou modelku, nyní maminku tří dětí to velmi stresuje. Na otevření nové pražské pobočky známého oděvního řetězce, kam dorazila, přiznala, že takto hubená byla naposledy před osmnácti lety, kdy skončila jako druhá vicemiss v soutěži Miss ČR.

Agáta Hanychová | Foto: Profimedia

Jste maminkou tří dětí. Předpokládám tedy, že raději nosíte pohodlnější módu a tenisky. Mýlím se?

Ráda nosím i podpatky, nevadí mi. Děje se tak ale málokdy. Většinou, jen když jdu na nějakou společenskou akci. A z oblečení mi aktuálně, kdy je ještě teplo, nejvíc vyhovují kraťasy. Mám na ně nějakou úchylku. (smích) Hodně mě baví. Ale je pravda, že už bych se měla začít oblíkat na svůj věk dospěle. S tím mám trochu problém. (smích)

Agáta Hanychová otevřeně o mužích i o rozdělení majetku s Prachařem:

Zdroj: Youtube

Dostáváte na své outfity negativní komentáře? Na nedávném otevření pizzerie jste dorazila v titěrné minisukni…

Někteří se mě ptali, jestli ji nemám ještě z puberty, a docela mě urazili. (smích) Zrovna nedávno jsem si ji koupila v jednom známém obchodu s oblečením. Je nová. Teď ještě můžu ukazovat břicho, tak jsem toho chtěla využít. Nebude totiž dlouho trvat a zase přiberu. Vždycky když zhubnu, potřebuju to ukázat.

Prozradíte, kolik jste zhubla?

Zhubla jsem v poslední době opravdu hodně. Vážím pod šedesát kilo, což jsem vážila naposledy v soutěži Miss ČR v roce 2005.

Agáta Hanychová se předvedla na party v titěrné minisukni a slušelo jí to:

Agáta HanychováZdroj: se svolením L'Osteria

Musíte měnit šatník? Proto jste vyrazila na nákupy?

Nenakupuju skoro vůbec a je to problém, protože mám doma některé oblečení staré i patnáct let. (smích) Chtěla bych si někdy nakoupit, a až někdy budu mít víc času, snad si i nakoupím. Se třemi dětmi je to náročnější. Ale v HalfPrice mě baví jejich koncept, protože v něm máte všechny značky, nemusím prolízat tisíc krámů a je tu všechno hezky pohromadě. To se mi líbí, proto jsem sem vyrazila. Ale jak říkám, nemám na to moc čas a ani mě to moc nebaví.

Spousta lidí nakupovala v covidu hodně online a už u toho zůstala. Je to i váš případ?

Vždycky se hrozně bojím, že mi někde ukradnou z karty peníze, takže online vůbec nenakupuju.

Agáta Hanychová v tom není sama. I tyto krásky mají tři děti se třemi tatínky

Teď se o vás v souvislosti s rozchodem s Jaromírem Soukupem hodně píše. Prakticky denně vyjde nějaký článek. Překvapilo vás to?

Všem lidem se za to moc omlouvám, protože opravdu vyskakuju všude. Už všem musí být ze mě špatně, ale já za to nemůžu. Až na výjimky se s nikým nebavím.

A čtete některé články a komentáře?

Nečtu. Nemůžu otevírat internet, dívám se jenom na Instáč.