Málokdo čekal, že by se mohli dát znovu dohromady. Okolnosti tomu ale nahrály a influencerka Agáta Hanychová a Mirek Dopita jsou opět spolu. Od 29. prosince navíc už jako manželé. A i když jedno rčení říká „dvakrát do stejné řeky nevstoupíš“, současně platí: „štěstí přeje připraveným“. Agáta a Mirek jen krátce před svatbou časopisu Story prozradili, kdy se k sobě rozhodli vrátit, kde se poprvé potkali i kdo z nich je výbušnější.

Agáta Hanychová a manžel Mirek Dopita | Foto: Profimedia

Oba jste prožili turbulentní rok. Jak ho sami za sebe hodnotíte?

Agáta: Já ho měla, myslím, velmi pestrý. (smích) O tom, jaký konkrétně byl, si mohli čtenáři číst každý den hned několikrát, což mě trošku obtěžovalo a unavilo, ale stalo se. Nikdy nehaním své bývalé partnery, každý si na ně mohl udělat obrázek sám, víc bych to nekomentovala. Doufám, že rok 2024 bude lepší a klidnější, že snad neotěhotním, nebudu se s nikým rozcházet a vše proběhne v klidu.

Agáta Hanychová a Miroslav Dopita se 29. prosince 2023 vzali:

Určitě nebylo vše jen negativní. Najdete na roce 2023 i něco pozitivního?

Agáta: Nejlepší věc, která se mi stala, bylo určitě narození Rozárie. Děti byly šťastné, prožili jsme letos krásný Štědrý den v kruhu rodinném. Byli jsme pouze v pěti, což se mi zatím ještě nikdy nestalo – nebyla tu moje máma ani sourozenci, a opravdu jsme si Vánoce užili jako rodina.

Mirku, jak hodnotíte rok 2023 vy?

Mirek: Za mě byl plný překvapení, změn, plný nových rozhodnutí, ale myslím, že pozitivních. Beru to tak, že co se mělo stát, se stalo. Určitě jsem rád, že jsem s Kryšpínem a Aguš…

Agáta: A že ses ze skoro svobodného muže stal otcem tří dětí. (smích)

Mirek: (smích) Přesně! U mě je ta změna v životním stylu velká. Předtím…

Agáta: … jsi chodil cvičit, viď? Kolikrát jsi byl, řekni?

Mirek: Asi dvakrát nebo třikrát. (smích) Je to změna, samozřejmě. Nicméně jsem s tím do toho šel. Věděl jsem, jak to bude probíhat, do čeho jdu. Aguš už znám dvacet pět let, takže pro mě žádná novinka v tom, jaká je, nebo není.

Kdy jste se rozhodli k sobě vrátit?

Mirek: To rozhodnutí padlo na konci prázdnin a nebylo rozhodně spontánní, jak si mnozí myslí. Promysleli jsme si to dopředu. Už v tom byly děti a plno jiných okolností a jsem rád, že to tak dopadlo.

Prozradíte, od koho přišel první impulz k návratu?

Mirek: Těžko říct. Za sebe můžu říct, že to byl sled všech událostí, které se mi děly od začátku roku. Kdyby mi někdo na začátku roku řekl, že to bude tak, jak to je teď, a budu s Aguš, vysmál bych se mu a řekl, že je to nereálné. Jenže pak se odehrála spousta věcí a tohle je výsledek.

V roce 2011 se Agátě a Mirkovi narodil syn Kryšpín:

Agáta Hanychová a Miroslav DopitaZdroj: Profimedia

Pokud se nemýlím, i předtím jste spolu měli dobrý vztah, nebo ne?

Mirek: Máme skvělý vztah celou dobu.

Agáta: Málokdo to ví, ale známe se spolu od základky. Mirek je o dost starší (smích), chodil o čtyři třídy výš než já, ale i tak jsme si ho my páťačky pamatovaly jako deváťáka, který má moc hezký úsměv. Známe se tedy opravdu dlouho. Po rozchodu byl Mirek nějakou dobu pryč, a když se vrátil, navázali jsme na ten náš starej vztah jako kamarádi. Snažím se mít s otci svých dětí hezké vztahy. Na Kryšpínovy akce jsme chodili spolu a vše probíhalo bez problémů.

Jak jste Mirka vnímala na základce?

Agáta: Měl strašně velké bílé zuby. (smích) Opravdu měl krásný úsměv. Jinak jsme se nebavili.

Registroval jste už tehdy Agátu?

Mirek: Pamatuju si ji. Jako kluci jsme tehdy skejtovali u sochy Lenina, která stála v Praze na Kulaťáku, dnes už tam samozřejmě není, a ona tam s holkama vždycky seděla na lavičce a koukaly na nás.

Agáta: Tys mě viděl na lavičce? Byla jsem vždycky schovaná v křoví. (smích)

Jak jste se tedy pak dali dohromady?

Agáta: O mnoho let později jsem ho sbalila v Kozičce (bar v Praze, pozn. red.). Potom to nabralo rychlý spád, velmi rychle jsem otěhotněla a bylo. (smích)

Mirek: Není to úplně typický začátek vztahu, ale oba jsme trochu odlišní od normálních lidí, řekl bych.

Kdo je z vás dvou výbušnější a kdo situaci uklidňuje?

Mirek: Já.

Agáta: Co kecáš? (smích)

Mirek: (smích) Tak pozor, já jsem totální pohodář, nerad se hádám, nesnáším zvýšení hlasu, nesnáším vulgarity, takže určitě nejsem ten, kdo by vyvolával hádky, snažím se mít doma pohodu. Kde jinde by měla být. Nechci se ještě doma stresovat, takový nejsem. Přijde mi zbytečný a hloupý, když se lidi hádají. Řeknou si při tom tisíce věcí, které si říct nechtěli, a pak si pamatují jen ty. Když k něčemu dojde, snažím se komunikovat a řešit věci diplomaticky. A to nejenom s Aguš, ale i s dětmi a se všemi okolo. Přes sílu je to nejhloupější, jak to jde.

Agáta: Je pravda, že co jsem s Mirkem, začalo se u nás doma mnohem víc mluvit. Když děti něco udělají, já bych je dořvala, ale Mirek si s nimi sedne, všechno jim vysvětlí a za to jsem mu vděčná. Takhle… Kdybychom byli s Mirkem stejní, jsme mrtví, to by nás zabilo. Jsem ráda, že nejsme stejní a že Mirek sem vnesl klid. Je to úžasný. I já jsem klidnější. Ne?

Mirek: Ještě na tom musím zapracovat.(smích)

Agáta: (smích) Děti jsou stoprocentně klidnější. Hádky se řeší vysvětlováním. A také se trvá na trestech, což si myslím, že je super, já tohle nedokázala. Když se zabaví telefon, nedá se zpět za deset minut, Mirek je v tom důsledný. Obecně se hádáme míň. Samozřejmě mezi Kryšpínem a Miou hádky probíhají, jsou od sebe o šest let, ale funguje u nich vysvětlování v klidu.



Jaká byla Kryšpínova reakce, když se dozvěděl, že jste se dali dohromady?

Mirek: Pro něj je to největší výhra i prohra. (smích)

Agáta: Kryšpín občas přijde ze školy a hned se ptá: „Je tady táta?“ Tak říkám, že není, a on hned: „Jupí, super, konečně si můžeme objednat hamburger!“ Mirek nejen že dětem věci vysvětluje, ale také je koriguje. Jak jsem tu na ně byla sama, často jsem jim dovolovala věci, které většinou partner už nedovolí. Nemůžou si objednat Red Bull, ale mohou si objednat suši ve tři odpoledne. Mně to bylo jedno, když na něj mají chuť, ať si ho ke svačině klidně dají. Ale teď tady panuje chlapská ruka, a já jsem za to ráda, protože Kryšpín byl v posledních letech víc můj partner než syn. Teď pochopil, že partner je tady Mirek, takže ač je neskutečně šťastnej, občas i trpí, ale je to pro jeho dobro. Myslím, že se mu i hodně ulevilo.

Agáta se koncem léta rozešla s otcem dcery Rozárky Jaromírem Soukupem:

Agáta Hanychová a Jaromír SoukupZdroj: Profimedia

A jak to vypadá, když doma není Agáta a jste s Kryšpínem sami?

Mirek: To je strašná pohoda.

Agáta: A když jsem tady já, tak je co?

Mirek: Tak si všechny děti víc dovolí.

Agáta: Je pravda, že Mirek všechny tři děti pohlídá, když mám práci. Přijdu a děti spí, je uklizená kuchyň… Když tady není a jsem doma, tak přijde, a my ležíme se zmrzlinou na gauči… (smích)

Chápu správně, že jste vyznavač zdravé výživy?

Mirek: Úplně ne. Ale všechno se musí jíst s určitou mírou. Nejsem proti, aby si děti vzaly zmrzlinu nebo si objednaly hamburger, ale nemůžou si sednout a sníst pět hamburgerů a dva litry zmrzliny. Ony nemají stopku. Kryšpín vůbec. Musí se to korigovat. Kryšpín už pochopil, a je to v pohodě.