Eurovision Song Contest neboli Velká cena Eurovize není v Čechách tak dlouho jako v zemích, kde má mnohaletou tradici. Přesto jde i pro nás o prestižní klání. Zúčastnil se jí dokonce už Karel Gott, ale v té době musel reprezentovat ještě jinou zemi. Tato soutěž je nejsledovanějším nesportovním pořadem v historii, každoročně se na něj dívá přes sto osmdesát milionů diváků.

Věděli jste, že Karel Gott byl prvním Čechem na Eurovizi? Letos má šanci Aiko | Foto: Česká televize/Profimedia

Než bude řeč o Aiko, tedy Aleně Shirmanové, která vyhrála národní finále a bude Česko v květnu 2024 reprezentovat v Malmö ve Švédsku, je na místě trocha historie. Kořeny soutěže totiž sahají až do roku 1956, kdy byla vysílána poprvé. Od té doby je na obrazovkách každoročně, a stal se z ní jeden z nejdéle existujících pořadů v televizní historii.

Svou kariéru v něm startovalo mnoho kapel a zpěváků. Mezi nejznámější patří skupina ABBA, zpěvačka Céline Dion nebo zpěvák Julio Iglesias.

Podívejte se, jak soutěžila ABBA na Eurovizi:

Zdroj: Youtube

Dlužno dodat, že prvním Čechem, který se Eurovize zúčastnil, nebyl nikdo jiný než Karel Gott. Stalo se tak v roce 1968 s písní Tausend Fenster, kdy pozdější mnohonásobný Zlatý slavík reprezentoval Rakousko. Umístil se na třináctém místě ze sedmnácti.

Rakousko ho vyslalo bojovat o prvenství, protože jeho popularita v zemi stoupala raketovou rychlostí. Tehdy se pořádala soutěž v Londýně. Karel Gott se v rozhovorech zmiňoval o tom, jak mu soutěž dopomohla k úspěchům na západoevropské scéně, a to i přesto, že se neprobojoval do finále.

KVÍZ: Eurovize v toku času. Co (ne)víte o historii slavné pěvecké soutěže?

Rok před sametovou revolucí dostala nabídku také Lenka Filipová, aby zpívala za Švýcarsko francouzskou píseň Ne partez pas sans moi, účast jí ale nebyla z české strany dovolena, a tak píseň zpívala Céline Dion a vyhrála.

Velká cena po třinácté

Česká republika se letos soutěže účastní po třinácté. Snad to bude šťastná třináctka! Od počátku se totiž spekuluje, že by Aiko mohla být vyloučena za porušení pravidel.

Důvod je jednoduchý. Píseň Pedestal, se kterou by měla do Švédska jet, totiž neměla být podle pravidel soutěže veřejně prezentována před prvním zářím loňského roku, údajně se tak ale stalo. Jistý fanoušek zveřejnil na sociálních sítích záznam ze zpěvaččina koncertu na festivalu Evropský svátek hudby v Kopřivnici. Krátce poté, co bylo na video upozorněno, bylo ovšem smazáno.

Aiko si libuje v sexy kostýmechZdroj: Profimedia

Koncem minulého roku se ještě objevily další spekulace o tom, že si nadprůměrně vysoký počet hlasů, díky kterému vyhrála, koupila. Údajně prý bylo možné na hlasovacím webu přispívat víckrát po vymazání cookies nebo si koupit speciální IP adresu a hlas poslat několikrát. Její ohromující náskok je hudebním fanouškům podezřelý. Vyhrála s počtem hlasů 23898 oproti druhé finalistce Elly s 12876 hlasy. Veškerá nařčení zpěvačka kategoricky odmítá.

Eurovize přepisovala historii. Podruhé vyhrála zpěvačka Loreen, Vesna desátá

Zpěvačce Elly, která skončila s písní The Angel’s Share na druhém místě, tak na chvíli svitla naděje na cestu do Švédska. Účast Aiko v soutěži je již potvrzena a žádné rušení se nechystá.

„Jedná se opravdu jen o spekulaci. Diskvalifikace Česka z Eurovize v žádném případě nehrozí. Česká televize zařadila zpěvačku Aiko s písní Pedestal do soutěže až po obdržení souhlasného stanoviska pořadatele, kterým je EBU (European Broadcasting Union). V prohlášení jednoznačně zaznělo, že k žádnému porušení pravidel nedošlo, a pokud interpret soutěžní píseň představí před malým publikem, nijak ho to před ostatními soutěžícími nezvýhodňuje,“ vyvrátila spekulace mluvčí České televize Vendula Krejčová.

Velká konkurence

Letos se do národního finále probojovalo několik zajímavých interpretů. Zpěvačka Gianna Lei zaujala návykovým popem s neotřelými beaty a zajímavými lyrickými hrami. Nezaměnitelným hlasem se divákům představila zpěvačka Lenny, dcera Lenky Filipové, která své účinkování v soutěži brala i jako pokračování příběhu, který se mamince nesplnil. Držitelka šesti cen Anděl je známá díky debutovému albu Heart, které ji vyslalo na vrchol hitparád.

Kapela MYDY se zpěvačkou Žofií Dařbujánovou si už stihla vyzkoušet festivalová pódia v Evropě, USA i Kanadě, jsou známí svou vizuální prezentací. O zastupování Česka se pokoušel i Tom Sean, zpěvák, herec a producent, který kariéru odstartoval na sociální síti TikTok.

A titulem nováček roku se zde pyšní Tomas Robin, zpěvák a skladatel, známý projekty We On The Moon a The Lighthouse Journey. Zapsal se jako první český umělec, který se objevil v britské rádiové show Kerrang!

Hudební soutěž Eurovize: Česko bude reprezentovat zpěvačka Aiko

Přes všechny spekulace diváci nakonec hlasováním rozhodli, že ve Švédsku nás bude reprezentovat Aiko, první česká umělkyně, která zdobila newyorské Times Square. Současně byla první tuzemskou zpěvačkou, která přispěla do světové kampaně Spotify Equal Campaign a zdůraznila svůj postoj v prosazování rovnosti v hudebním průmyslu.