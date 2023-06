Al Pacino, nezapomenutelný herec a žijící legenda hollywoodských pláten, kterého si všichni pamatujeme především z Kmotra, Zjizvené tváře či Ďáblova advokáta, oznámil ve svých 83 letech, že bude mít dítě. Jeho partnerka Noor Alfallah je mladší o několik generací. Držitel Oscara Al Pacino se stane otcem již počtvrté, a to i přesto, že nikdy nebyl ženatý.

Al Pacino se ve svých 83 letech stane počtvrté otcem. | Foto: Promedia

Al Pacina, idola mnoha žen z osmdesátých a devadesátých let, nikdy žádná žena takzvaně neulovila. Šarmantní herec, který svým neslábnoucím charisma přitahuje i ženy o několik generací mladší, má už tři potomky. Jejich matky Jane Tarrant a Beverly D´Angelo však nikdy nepojal za manželky.

Své čtvrté dítě čeká se současnou přítelkyní Noor Alfallah, které je nyní dvacet devět let. Nastávající rodiče tak mezi sebou mají více než padesátiletý věkový rozdíl.

Al Pacino se svou partnerkou Noor Afallah:

„S Noor Alfallah, které je 29 let, je herec ve vztahu od dubna roku 2022. Tehdy se dvojice poprvé objevila na veřejnosti na společné večeři v restauraci Felix v Kalifornii. Je však pravděpodobné, že spolu randili už v době covidu,“ přichází s informací o počátku vztahu internetový magazín People.

V současné době je hercova přítelkyně už v osmém měsíci těhotenství a miminko se tak může narodit každou chvíli. „Až se očekávaný potomek páru narodí, Al Pacino „trumfne“ 79letého Roberta De Nira, kterému se nedávno narodilo miminko s Tiffany Chen,“ tvrdí web TMZ.

Zajímavý je také následující propočet - až čtvrté dítě Al Pacina dosáhne plnoletosti, bude legendárnímu herci už 101 let.

Předchozí vztahy Noor Alfallah

Hercova současná přítelkyně a matka jeho očekávaného čtvrtého potomka Noor Alfallah randila před Al Pacinem například s Mickem Jaggerem a milionářem Nicolasem Berggruenem, tudíž lze pozorovat, že její sympatie nesměřovaly ke staršímu, slavnému a zámožnému muži poprvé.

„Ano, většinou chodí s velmi bohatými staršími muži,“ tvrdí i web Lad Bible.

Al Pacino má z předchozích vztahů již tři dospělé děti, mezi které patří dnes třiatřicetiletá Julie Marie a dvaadvacetiletá dvojčata Anton James a Olivia Rose.

Al Pacino jako zodpovědný otec

Své otcovství však nebere na lehkou váhu a vždy se snaží k němu přistupovat s co největší zodpovědností. O svém vztahu k dětem a přístupu k důležité životní roli otce se Al Pacino vyjádřil pro The New Yorker.

„Ke svým dětem se chovám zodpovědně a jsem součástí jejich života. Když tam pro ně nemohu být, rozčiluje to mě i je. Ale to je součást té role, která mi v životě moc dala,“ sdělil hollywoodský herec.

Každý si neseme určité trauma z dětství, a o tom svém pohovořil v souvislosti s otcovstvím herec i pro magazín Today.

„Vždycky jsem věděl, že nechci být jako můj táta, který nás opustil, když mi byly dva roky. Mít děti mi hodně pomohlo, mám tři a řekl jsem si, že chci být navždy v jejich blízkosti. Někdy si myslím, že lidé opravdu netuší, co znamená být dobrým otcem,“ říká s povzdychem Al Pacino.