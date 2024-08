Ženám se před ním podlamovala kolena a muži na něho žárlili. Byl pohledný, točil úžasné filmy, byla to jízda… A co chvíli udělal nějaký průšvih. Za špatné chování jej vyloučili ze školy i z armády.

Milovník žen

Aby se člověk zorientoval v hercově milostném životě, potřeboval by excelovou tabulku. Alain Delon neuměl být věrný a přelétal „z jedné květiny na druhou”. Významnější ženy jeho života byly ale čtyři.

První, krásná herečka Romy Schneider, s níž se seznámil během natáčení filmu Kristýna (1958). Žili spolu pět let. Dokonce byli i zasnoubení, ale vztah skončil katastrofou. O jeho věrnosti nemohla být řeč od samého počátku. V průběhu tohoto vztahu měl poměr například s německou modelkou a zpěvačkou Nico, z něhož vzešel syn Christian (říkalo se mu Ari). Toho herec nikdy neuznal za vlastního.

Romy Schneider a Alain Delon ve filmu La Piscine (1969):

Jediná, kterou si vzal

Ještě v době zasnoubení s Romy učarovala Delonovi francouzská herečka Nathalie Barthélémy. Kvůli ní se s Romy rozešel doslova jako hulvát. Nechal jí v bytě kytici se vzkazem, což křehká kráska nesla velmi těžce a pokusila se o sebevraždu. Nicméně s Nathalií, jako s jedinou, došel Alain až k oltáři… Nathalie se narodila španělským rodičům v Maroku, kde také poznala svého prvního manžela. Do Paříže přijela v roce 1962 a tam v nočním klubu potkala stoupající hvězdu Alaina, svého druhého manžela. Bylo jí teprve jednadvacet let a manželství bylo bouřlivé.

Před Romy Schneider svůj poměr s Nathalií Delon tajil. V srpnu 1964 se s ní tajně oženil a odjeli do Los Angeles, kde se jim o měsíc později narodil syn Anthony. Posléze herečka sama přiznala, že jeho vztah s Romy je pronásledoval jako stín celou dobu a zároveň připustila, že byla naivní. Přestože byla jediná, kterou si oficiálně vzal, život se sukničkářem ji brzy omrzel, protože on si (na rozdíl od své ženy) nevěrné výlety dopřával dál. „Když jsem ho opustila, nechala jsem všechno za sebou. Vzala jsem syna, chůvu, a to bylo všechno,” prozradila časem. Navzdory těmto Delonovým eskapádám zůstali přáteli.

Láska jeho života. Údajně…

Koncem 60. let se kolem Delona točily hned dvě Francouzky: herečka Mireille Darc a tanečnice, spisovatelka a herečka Maddly Bamy. Slavnému svůdníkovi se podařilo je přemluvit ke vztahu ménage à trois, tedy ve třech. Nedokázal se totiž rozhodnout, kterou z nich miluje víc.

Byla to však právě Mireille, s níž nakonec strávil celých patnáct let (1969–1984). Bohužel i ji ve finále opustil, snad z rozmaru, že zkrátka mohl mít každou ženu. Že udělal chybu, si uvědomil o mnoho let později, když mu klepaly na dveře osmdesáté narozeniny a on ji označil za ženu svého života. Co na to Mireille? Ta už ho zpět do života nechtěla, přestože jej nikdy milovat nepřestala.

Usadit se? Ani nápad!

Tři roky po odchodu od Mireille potkal Alain Rosalii Van Breemen, dánskou modelku. Ta s Delonem utvořila opravdu silný tandem (1987–2001). Na červeném koberci byli naprosto nepřehlédnutelní. Vyzařovali dohromady tak silnou energii, že bylo až nutné je považovat za dokonalý pár. Měli spolu dvě děti. Dceru Anuschku a syna Alaina Fabiena. O to větším šokem bylo, když se i oni po čtrnácti společných letech rozešli. Snad každé ženě ale musí být jasné, že život po boku obletovaného proutníka nemohl být nikdy jistý…

Nechtěný vztekloun

Stejně to vidí i hercovy děti. Už před lety se nejmladší Alain Fabien (dnes herec, model a spisovatel) nechal slyšet, že to s otcem nebylo lehké. „Moje rodina byla peklo. Moji rodiče byli mí nejhorší nepřátelé. Nikdy jsem neměl normální život. Možná že nikdy ani mít nebudu,” svěřil se italské edici Vanity Fair. Záchvaty vzteku byly pro Delona staršího údajně běžné a nešel daleko ani pro ránu.

Nebylo divu, že v posledních letech hercova života, když mu táhlo na devadesát a jeho zdraví bylo chatrné, spory v rodině gradovaly. Děti se hádaly, kdo se o otce postará, v dubnu soud Delonovi určil zákonného zástupce, který mu měl pomáhat s rozhodováním o zdravotní péči, ale i se správou majetku. Před pár lety Alain prodělal infarkt a od té doby se jeho zdraví jen zhoršovalo.

Někdo by mohl říct, že to byl smutný konec muže, který samotou nikdy netrpěl. Někdo by to mohl brát jako práci božích mlýnů či pronést slavnou větu: Co sis nadrobil, to si taky sněz! I přes vyostřené vztahy se svými nejbližšími zemřela francouzská ikona v obklopení rodiny, ve svém domě v Douchy asi 100 kilometrů od Paříže.