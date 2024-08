Za posledních sto let nebylo na francouzském filmovém nebi větších hvězd. A rivalů. Nebyli jako oheň a voda, byli jako oheň a oheň. Jean-Paul Belmondo (1933 - 2021) a Alain Delon (1935 - 2024) k sobě hledali cestu desítky let. Dojemné smíření dvou starých pánů před pěti lety dostalo do kolen celou Francii. Tihle dva, podle astrologie Beran a Štír, mezi sebou bojovali o kdeco, ale nikdy o ženu.

Unikátní společné fotografie Jean-Paula Belmonda a Alaina Delona v červnu roku 2019 dojaly miliony jejich fanoušků po celém světě. Dva stále charismatičtí osmdesátníci ve sněhobílých košilích se tehdy octli před fotoaparátem pro zvláštní vydání francouzského společenského týdeníku Paris Match. V jejich vráskami zbrázděných tvářích byl stále ten typický naprosto neodolatelný šarm a chlapská noblesa, ale najednou taky vzájemná jiskra. Objetí. Nečekané, vášnivé a taky laskavé souznění dvou ikon, které by po šedesáti letech jejich veřejně známých bojů málokdo čekal.

Ze zákulisí společného focení pro Paris Match v roce 2019

| Video: Youtube

Očima astrologie byli tihle dva odsouzeni k boji na život a na smrt. Belmondo byl Beran, o dva roky mladší Delon pak Štír. Nějaký klid nebo nedejbůh harmonie mezi Beranem a Štírem podle hvězd prý nepřichází v úvahu: jedině nelítostný střet dvou bytelných eg.

V obou legendárních hercích navíc kolovala divoká krev - v Belmondovi italská, v Delonovi korsická.

Na výsluní během pouhých šesti dnů

Na průšvih zřejmě bylo zaděláno v roce 1960, kdy, podle magazínu Blaze Trends, francouzská kina během pouhých šesti březnových dnů v premiéře uvedla filmy U konce s dechem, kde zářil Jean Paul Belmondo, a V plném slunci, kde oslnil diváky Alain Delon. Útlý drzý chlapík s nezaměnitelnou tváří v prvním z nich uchvátil všechna divácká srdce, zatímco tajemný nádherný chlap s ledově modrým pohledem v druhém filmu je dostával do kolen. Diváci se zamilovali, diváci chtěli oba.

close info Zdroj: Profimedia zoom_in Alain Delon ve filmu V plném slunci z roku 1960.

Zrodily se dvě hvězdy. Dvě lišky v jednom kurníku.

Divoký soudní spor o titulky

Otevřený konflikt mezi oběma pány se pak rozhořel o deset let později, kvůli filmu Borsalino, do kterého byli oblíbení herci obsazeni oba. Režisér Jacques Deray se sice snažil, aby oba kohouti na jednom dvorku měli stejný počet scén a detailních záběrů a jeden neutlačoval druhého, nicméně konflikt byl nevyhnutelný.



Belmondo zažaloval Delona za porušení smlouvy, protože se jeho jméno objevilo na plakátech a v titulcích dvakrát (Delon byl i producentem filmu), zatímco Belmondovo jen jednou. Slavný a uražený „Bébel“, jak se Jean-Paulovi přezdívá, se tenkrát na protest nezúčastnil ani premiéry, a Delon ho ve svých veřejných prohlášeních nijak nešetřil.

„Stále jsme tím, čemu v Americe říkáte parťáci. Ale nejsme přátelé. Byl mým hostem ve filmu, přesto si stěžoval. Líbí se mi jako herec, ale jako člověk je trochu jiný. Myslím, že jeho reakce byla hloupá… skoro jako reakce ženy. Ale už o něm nechci mluvit,“ řekl podle magazínu Blaze Trends během amerického promoturné filmu Borsalino Delon.

Belmondo, který onen spor po dvou letech u soudu vyhrál, rozsudek ovšem později pro francouzskou zpravodajskou rozhlasovou a televizní síť BFM TV komentoval s nadhledem: „Byly to takové hádky dvou „milenců“. Měli jsme horkou krev a média všechno zveličila.“

Respekt a obdiv

Hvězdné paralelní kariéry dvou ikon se pak proťaly ještě v roce 1998, ve filmu Poloviční šance, kterou před pár dny reprízovala i Česká televize. „Navzdory občasným konfliktům si Delon a Belmondo zachovali vzájemný respekt a obdiv, udržovali profesionální vztah,“ napsal o dvojici hvězd web Kinotip2 s tím, že ve filmu Poloviční šance může divák najít i odkaz na film Borsalino, konkrétně hudbou z filmu a také Delonovou hláškou: „Dokážeme to ještě?“

Belmondo umírá, Delon pláče

Dva roky po pořízení oněch ikonických společných fotografií velkého smíření v přímém přenosu pro Paris Match Belmondo umírá. Alain Delon, který se předtím kvůli covidu dlouho na veřejnosti neukázal, tehdy prolomil svoje osamocení a dorazil na pohřeb. I když na fotografiích je vidět, že si užívá přízeň fanoušků, je taky viditelně zdrcený. Po Belmondově smrti v roce 2021 Delon veřejně vyjádřil svůj hluboký zármutek a popsal, jak moc ho tato ztráta zasáhla.

„Byl to nejen přítel, ale také část mého života. Byl pro mě jako bratr, a i přes naši rivalitu jsme se vždy respektovali… Udělali jsme francouzskou kinematografii, my dva. On a já. Jsme dvě ikony francouzské kinematografie, nelze mluvit o jedné bez druhé. Jsme stejně staří, a nebude to dlouho trvat, než dojde na mě,“ řekl Alain Delon v září roku 2021 na Belmondově pařížském pohřbu agentuře Reuters.

Delon Belmondovu smrt upřímně oplakal. Snad i proto, že jeho v principu osamělý život plný přicházejících a odcházejících žen a milenek i často odtažitých dětí měl šedesát let jen jednu stálici: a tou byl právě Jean-Paul Belmondo. Rival, parťák, provokatér, zrcadlo jeho vlastní slávy a úspěchu. Právě po Belmondově smrti dal Delon několik rozhovorů, v nichž se netajil pocitem naplněnosti vlastního života a taky nechutí v něm pokračovat.

Nikdy nezatoužili po stejné ženě

Stejně jako Jean-Paul Belmondo, i Alain Delon zemřel ve svých 88 letech. Oba během své kariéry natočili zhruba 90 filmů a podle francouzských médií po sobě oba také shodně zanechali majetek v hodnotě 12 milionů eur.

Oba se rozhodli odolat lákání Hollywoodu. A oba se samozřejmě těšili pověsti naprosto mimořádných lamačů ženských srdcí, i když prý nikdy, ale opravdu nikdy nezatoužili po stejné ženě. Francouzský bulvár sice spekuloval o Delonově intenzivním zájmu o někdejší Bond girl z roku 1962, švýcarskou herečku Ursulu Andress, kvůli níž se pár let předtím Belmondo rozvedl, ale všichni tři aktéři se prý tomuto drbu vysmáli…

Pravda nebo marketing?

Nikdo neví, jak to bylo doopravdy s jejich rivalitou. Byla skutečná nebo to byl jen skvělý marketingový trik?

„Média je ráda vykreslovala jako nepřátelské bratry – nebyla to pravda, oba byli příliš noblesní, než aby tomu propadli. Dalo by se říci, že boxovali ve stejné kategorii, ale ne ve stejném ringu. Jak byste mohli porovnávat mezi Gepardem a Pierrotem le fou (dvě z jejich slavných rolí, Gepard a Bláznivý Petříček - pozn. aut.)? Vyrůstali vedle sebe. Belmondo, syn umělců, byl ležérní, vtipný, milující zábavu a plný šarmu. Delon vyrostl jako osamělý mladý vlk, pohledný a hladový po uznání. Ke slávě byli shodně katapultování během několika málo dnů a jsou to nejlepší, co kdy francouzská kinematografie měla,“ napsal filmový web ZED.