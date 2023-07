Kníže Albert II. je znám svou uhlazenou „fasádou“. Přitom jeho minulost je velmi pestrá. Monacký panovník má na svém kontě řadu skandálů v podobě zástupu slavných milenek, nemanželských dětí a svatby, ze které mu nevěsta málem utekla.

Charlene si v Monaku váží i proto, že se v letech 2005 a 2006 statečně vyrovnala s veřejným odhalením nemanželských dětí budoucího manžela | Foto: Profimedia

Albert II. je synem knížete Rainiera III. a slavné americké herečky Grace Kelly. Ta se do monackého knížectví provdala v roce 1956. Držitelka Oscara byla ve své době jednou z nejžádanějších hollywoodských hereček. Světu filmu však dala vale, když se zamilovala do monackého knížete. Albert má dvě sestry, on byl ale jediným synem Grace a Rainiera.

V ČLÁNKU SI PŘEČTETE:

* Vztah Alberta s otcem

* Životní zkouška

* Divoké roky playboye

* Sportovní úspěchy

* Nemanželské děti

* Svatba a dvojčátka

* Dramatický rok

Vztah mezi matkou a synem je předmětem spekulací. Zatímco některé zdroje uvádějí, že kněžna svého syna opečovávala, kritici oponují, že byla velmi přísnou matkou. Albertem údajně manipulovala a kontrolovala každý jeho krok.

Připomeňte si svatbu knížete Alberta II.:

Ať už médii kolují informace jakékoli, Albert o své matce vždy mluvil s velkým obdivem a láskou. Popisoval ji jako silnou a nezávislou ženu, která ho naučila hodnotám, jichž si dodnes cení. Podle Alberta dělala vždy to, co bylo nejlepší pro něj i jeho sestry.

Spory se urovnaly

Ideální vztahy prý nepanovaly ani mezi Albertem a otcem, knížetem Rainierem. Jejich neshody se týkaly převážně princova osobního života, který se podle otce až příliš bavil. Kníže naopak upřednostňoval tradici, rodinu a nástupnickou linii.

Malý Albert s rodiči:

Monacká knížecí rodina v roce 1966 - kníže Rainier III., kněžna Grace Kellyová, princezny Caroline, Stéphanie a následník trůnu AlbertZdroj: Wikimedia Commons, Superzen, CC BY-SA 3.0

V průběhu let docházelo k urovnávání rozporů, Albert se postupně zapojoval do oficiálních záležitostí. Po smrti otce se stal jeho důstojným nástupcem.

Životní zkouška

S nejtragičtější událostí se budoucí kníže musel vyrovnat ve svých čtyřiadvaceti letech, kdy v září roku 1982 přišla jeho matka o život.

Při řízení utrpěla mrtvici, vůz se převrátil a spadl ze strmého svahu. Spolujezdkyní byla její nejmladší dcera, Albertova sestra, princezna Stéphanie. Ta naštěstí utrpěla jen šok a lehká zranění.

Nepoučitelný sukničkář. Monackého panovníka Alberta II. pronásledují levobočci

Smrt matky je pro děti vždy jednou z nejtěžších životních zkoušek. Pod drobnohledem médií a veřejnosti je situace ještě složitější. Ve chvíli, kdy Albert přišel o matku, neztratil hlavu. Zachoval se stoicky, jako budoucí panovník, a i přes nesmírnou bolest v srdci byl silnou oporou svým sestrám, o rok starší Caroline i mladší Stéphanii.

Divoké roky monackého playboye

Když se ze smrti matky částečně vzpamatoval, měl potřebu vypustit veškerý nahromaděný smutek. Dlouhodobým ventilem se mu staly divoké večírky plné milenek a skandálů. Albert si naplno užíval života po boku nejkrásnějších žen světa i obyčejných dívek.

Kníže Albert II. je celý život nadšeným sportovcem. Zde při jízdě na koni při návštěvě USA.Zdroj: Wikimedia Commons, U.S. Department of Agriculture, CC BY 2.0

Mezi nejzvučnější jména, která v souvislosti s mladým aristokratem rezonovala monackým tiskem v době, kdy Albert rozhodně nepomýšlel na ženění, patřila řada modelek i supermodelek v čele s Claudií Schiffer či Naomi Campbell. Vztah s Claudií byl dokonce vážný. Pár se často objevoval na řadě společenských akcí a vypadalo to, že se mezi milenci rodí něco víc. Nakonec se rozešli. Stejně nakonec dopadla řada jeho dalších románků.

Sport miluje

Albert hrdě reprezentoval Monako na bobech. Nechyběl hned na pěti po sobě jdoucích zimních olympijských hrách. Od roku 1988 až 2002 se zúčastnil jak dvoučlenných, tak čtyřčlenných soutěží. Na medailové umístění to nikdy nebylo, navíc jeho poslední „štace“ během závodu v Salt Lake City skončila neslavně. Čtyřbob, který řídil, se převrátil na bok a do cíle doklouzal.



I po ukončení aktivní kariéry se Albert ve sportu angažuje. Je členem Mezinárodního olympijského výboru, podporuje sportovní události a organizace, včetně monackého automobilového klubu a atletického svazu.

Nemanželské děti?

Jelikož Albert střídal milenky vskutku živě, nelze se příliš divit, že svého času musel „odrážet“ celou řadou nároků na otcovství. Jenže dva se nakonec ukázaly opodstatněnými. I když se to mladému Grimaldiovi zjevně nezdálo a dlouho zapíral, jednalo se o dceru a syna.

Nyní jednatřicetiletou Jazmin Grace Grimaldi počal princ Albert s americkou servírkou Tamarou Rotolo. Ta podala žalobu na určení otcovství. Případ se dostal k soudu v roce 1993, byl však zamítnut.

Nemanželské děti knížete Alberta II.

Teprve po letech, roku 2006, bylo pomocí DNA potvrzeno, že otcem je skutečně monacký princ. Albert se nakonec k situaci postavil (pod tlakem faktů) čelem. Pozval Jazmin do Monaka, kde jí nabídl bydlení i podporu při studiích. Prvorozená dcera dnes používá knížecí příjmení monackého rodu Grimaldi a pokouší se prosadit jako herečka a zpěvačka.

Druhým potomkem je Alexandre Grimaldi-Coste, kterého Albert počal s bývalou letuškou Nicole Coste. Že je jeho biologickým otcem, potvrdil v červenci 2005, pouhých několik dní před tím, než se stal po smrti otce hlavou knížectví. Alexandre, stejně jako starší sestra, nemá nárok na trůn. Spekuluje se však o tom, že budou mít oba nárok na část otcova jmění.

Nevěsta na útěku?

Po divokých letech se jeden z nejžádanějších monackých svobodných mládenců usadil. Jeho vyvolenou se stala Charlene Wittstocková, bývalá olympijská plavkyně z Jihoafrické republiky. Osudovým se jim stal rok 2000. Potkali se během monackých plaveckých závodů, kde se Albert osmělil a požádal svou budoucí choť o schůzku.

Její postelí prošel Belmondo i Delon. Své tři děti Stéphanie počala s bodyguardy

Vztah drželi pod pokličkou dlouho. Na veřejnosti se spolu objevili po dlouhých šesti letech a monacké knížectví bylo štěstím bez sebe.

Milá Charlene se stala příjemným kontrastem k předchozím Albertovým vztahům, jež byly často bouřlivé a kontroverzní. Na zásnuby si však fanoušci rodiny Grimaldi museli počkat. O ruku požádal kníže svou vyvolenou až v roce 2010. Svatba se odehrála o rok později.

Den po civilním sňatku si monacký kníže Albert II. a jeho dlouholetá přítelkyně Charlene Wittstocková řekli „ano“ i před oltářemZdroj: ČTK/AP/Lionel Cironneau

Monakem kolovaly zaručené informace o tom, že měla Charlene před obřadem kvůli nespecifikovaným událostem zaječí úmysly. Oficiálně však tyto zvěsti potvrzeny nebyly a svatba se konala zcela bez problémů. Tři roky poté se z manželů stali šťastní rodiče. Dvojčata, princ Jacques a princezna Gabriella, se narodila 10. prosince 2014.

Dramatický rok

V na první pohled romantickém příběhu nastal nečekaný zvrat, a to když v roce 2021 Charlene odcestovala do rodné Jihoafrické republiky na plánovanou pracovní cestu. Ta se jí nakonec protáhla na půl roku. Všechny zajímalo, co se děje – proč princezna zůstává tak daleko od svých dětí a manžela?

Na olympiádě bojovali o medaile. Kníže Albert a Charlene teď bojují o manželství

Některé zdroje tvrdí, že Charlene byla v Jihoafrické republice na předem plánované zdravotní dovolené. Ta byla údajně nezbytně nutná, jelikož se princezna měla potýkat s psychickými obtížemi způsobenými obrovským tlakem, který s sebou přinášelo její postavení a mateřství. Obě děti zůstaly v Monaku v péči Alberta a nejbližších přátel.

Kníže na sebe může být pyšný, nelehkou rodinnou situaci zvládl bravurně. Ostatně jako vše, co na něj život doposud nachystal.

