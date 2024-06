Letos poprvé zasedne jednačtyřicetiletá moderátorka Alex Mynářová v porotě soutěže Muž roku a zároveň je i patronkou jednoho z finalistů. Manželka bývalého kancléře Vratislava Mynáře se v rámci představování svého svěřence zeptala i na to, co se mu na ženách líbí. Ona sama v tom má směrem k mužům zcela jasno.

Alex Mynářová | Foto: se svolením Davida Novotného

Prozradíte, jací muži se vám líbí? Čeho si na nich všímáte?

Prioritní pro mě je, aby měl muž charisma. Úplně nemusím takové prvoplánové hezounky, z muže musí něco vyzařovat.

Prohlédněte si finalisty Muže roku 2024:

Někteří finalisté přiznali, že šli do soutěže proto, aby se zviditelnili. Co na to říkáte?

Nejsem si úplně jistá, jestli zviditelněním se je o co stát. Záleží na tom, jak ho následně chce který uchopit, k čemu hodlá svou slávu využít.

Vám osobně sláva nevadí, nebo byste raději nebyla známá?

Mně osobně nevadí. Naopak, někdy to, že je člověk známý, může být výhodné a některé věci ovlivnit pozitivně. Má více kontaktů, větší dosah k médiím a tak dále. Já jistou slávu tedy vítám a jsem za ni ráda.

Kariéru jim zničila závislost. Mnozí slavní fetovali a pili alkohol už v dětství

Letos zasednete v porotě, podle čeho budete muže hodnotit?

Možná spíše podle toho, co budou říkat, než jak budou vypadat, protože naprosto všichni jsou hezcí a na první dobrou sympaťáci. Zatím jsem se s nimi ještě nestihla blíže seznámit, tak uvidíme. Nejdříve si je okouknu a pak budu bystře poslouchat, co říkají a jaké mají názory.

Neměla jste sama tendenci přihlásit se do soutěže krásy?

Ne, tyhle ambice jsem nikdy neměla, třeba i proto, že jsem vždycky měla potřebu dělat ještě něco. Mně tyto soutěže přišly málo akční. Ale dříve, v devadesátých letech, jsem Miss sledovala. Pamatuji si třeba Ivanu Christovou. Teď už je soutěží více, už jim není věnována taková pozornost, jsou roztříštěné, takže je nesleduji. Ale v minulosti to byla přímo večerní rodinná událost. (smích)

Finalisté Muže roku 2024 s prezidentem soutěže Davidem NovotnýmZdroj: se svolením Davida Novotného / Muž roku

Právě proto, že je soutěží mnohem více… dá se jimi vůbec ještě proslavit?

Dnes je proslavení tímto způsobem mnohem složitější, protože jsou sociální sítě, spousta médií… Slavných lidí je hodně, ale jsou známí jen pro určitý okruh lidí, už to nejsou osobnosti typu Jiřiny Bohdalové, Jaromíra Jágra a dalších. Kolikrát řeknete něčí jméno a zdaleka ne všichni vědí, kdo to vůbec je.