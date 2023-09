Rodina Alexandry Udženije má kořeny v Srbsku, její manžel je Chorvat. Díky tomu je často na cestách a k vybalování kufrů už má proto grif. Politička žije řadu let v Praze 2, kterou zná jako své boty. V časopisu Story prozradila, odkud je neobvyklý výhled na hlavní město, které místo je neprávem přehlížené a kde kdysi stála prozatímní hvězdárna České astronomické společnosti.

Foto: se souhlasem Alexandry Udženije

Vaše maminka je Češka, tatínek Srb, manžel Chorvat. Jste proto zvyklá hodně cestovat?

Myslím, že bych byla hodně na cestách, i kdyby byl tatínek z Vysočan a manžel z Berouna. Každopádně máte pravdu, do Chorvatska jezdíme často, nedokážu si představit jediné prázdniny bez dovolené právě tam. Kdykoli mám jen pár dnů volna, vydáváme se s rodinou na cesty po celé Evropě. Tohle poznávání nás moc baví.

Když Chorvatsko, kam pokaždé míříte?

Za rodinou a přáteli mého manžela. U nich to mám nejraději. Chorvaté jsou obecně přátelští, pohostinnější a mnohem víc v pohodě než my tady uprostřed Evropy. Ale to asi všichni z přímořských států, proto tam většina z nás míří na dovolenou. Nejen za sluncem a mořem, ale trošku zpomalit a relaxovat. Pravda, po dvou dnech v práci na tohle zase všichni zapomeneme.

Prázdniny už sice skončily, ale dáte nám tip, kam do Chorvatska třeba příští léto?

Nemám moc ráda klasická přeplněná turistická letoviska. Nejen že si v nich moc neodpočinu, ale nikdy nemají genius loci jako místa, která nejsou primárně přizpůsobena turistům. Ta druhá nabízejí nezaměnitelnou atmosféru. Například nejjižnější ostrov Chorvatska Mljet, který ve svém středu skrývá dvě překrásná slaná jezera. Tam se jeďte určitě podívat, neznám nikoho, koho by to tam neokouzlilo.

Nevadí vám často balit a vybalovat kufry?

Ne že by to byla moje nejoblíbenější činnost, ale myslím, že za ty roky už mám docela dobrý grif. Navíc nejsem nijak úzkostná. Řídím se heslem: to, co v kufru nemám, nepotřebuji. Líp se s tím žije i cestuje. (smích)

Vaše rodina, jak jsme zmínily, má chorvatské a částečně i srbské kořeny. Jste temperamentní? Třeba tím, že neposedíte a rádi cestujete…

Temperamentní jsme, to je pravda. Se zálibou v cestování bych to asi nespojovala. Kromě rodiny cestuji hodně i s přáteli, kteří jsou, s nadsázkou řečeno, Češi a Moraváci jako poleno. Zikmund s Hanzelkou, pokud vím, také neměli kořeny nikde na jihu. Zkrátka, s touhou poznávat a cestovat se už narodíte… a je jedno, v jakém státě a kterým rodičům.

Alexandra Udženija zná hlavní město jako své botyZdroj: Deník/Martin Divíšek

Vaše dcery ovládají oba rodné jazyky svých rodičů. Jak se u vás hovoří?

Česky, samozřejmě. Je to rodný jazyk mých dcer, stejně jako můj. Obě ale mluví i chorvatsky, anglicky a francouzsky. Ta starší ještě ovládá čínštinu a korejštinu. Jsem hrdá na to, jak umí plynule přecházet z jednoho jazyka do druhého, jako by to bylo úplně normální a přirozené. Generace našich dětí je opravdu skvělá. A nejen díky jazykové vybavenosti má otevřené dveře všude v zahraničí.

Žijete v Praze 2, kde to tam máte ráda?

Ona je celá „dvojka“ opravdu krásná! Od majestátního i magického Vyšehradu přes Podolí s jeho překrásnými kubistickými domy, Náplavku, vorařské Podskalí, Vinohrady s nádhernými měšťanskými domy až po Nusle, kde je například park Folimanka se spoustou možností sportovního vyžití i relaxace. Zmínit musím určitě i baziliku sv. Ludmily na náměstí Míru.

Každá část Prahy 2 má svoje osobité kouzlo a je trochu jiná, ale dohromady tohle všechno jí dává nezaměnitelnou atmosféru.

Které místo byste určitě návštěvníkům Prahy 2 doporučila?

Novoměstskou radnici. Občas je neprávem přehlížená! Její historie začíná už po založení Nového Města Karlem IV. Dnes se tu pořádají výstavy a koncerty, což je určitě mnohem kultivovanější zábava než defenestrace v patnáctém století, kdy tu byli z oken svrženi protihusitští konšelé. Komu nevadí vyšlápnout si dvě stě dvacet jedna schodů do sedmdesát metrů vysoké věže radnice, uvidí neobvyklý a krásný pohled na hlavní město.

Alexandra Udženija před bazilikou sv. Ludmily

Co Havlíčkovy sady? Na konci září se tu každoročně koná vinobraní.

Grébovka je dobře schovaný park uprostřed Prahy, přestože má jedenáct hektarů. Vedle jezírek, fontán a spousty romantických zákoutí je zde i krásná grotta (umělá jeskyně). Juraj Herz tu natáčel kultovní film Panna a netvor. V historickém viničním altánu si můžete dát nejen víno z místní vinice, ale vychutnáte i nádherný výhled na Prahu. Grébovka je zajímavá také tím, že než byla postavena hvězdárna na Petříně, stála prozatímní hvězdárna České astronomické společnosti právě tady, v ní.