I bývalá rosnička Karla Mráčková se občas bojí: Já zase budu ráno vypadat

Vánoce trávíte pokaždé doma?

Jednou jsme byli na Kanárech, je to hezký, ale nemá to tu atmosféru. Vůbec. Děti mi rovnou řekly, že kdyby mě letos napadlo, že pojedeme na svátky do bytu, který tam máme, tak bez nich, protože se tam dá ozdobit tak maximálně náš kaktus. (smích)

Neuvažujete, že byste se tam přestěhovali?

To nejde, nemůžu kvůli rodině. Děti tady mají tátu, já zase mamku, ségru, máme tady rodiny, ani do budoucna o tom neuvažujeme. Nechtěla bych tam bydlet, není to můj sen. Já to tam miluju, je tam skvělý relax, a doufám, že na důchod tam třeba budeme moct být o něco víc, hlavně přes zimu. V létě jsme si řekli, že tam už nepojedeme.

Kvůli lidem?

Ne, je to tam nádherný, prakticky stejný jako po zbytek roku, ale tady je krásně, nemá to smysl. Třeba na týden čtrnáct dní možná, ale rozhodně tam nebudeme trávit dva měsíce. Zima je tam o dost lepší. Teď jsme tam byli a za chvilku tam letíme zase. Koupili jsme tam apartmány, které se budou pronajímat.

Nějaký z nich si necháte i pro sebe?

Ne, jeden už tam máme a další dva budou na pronájem.

Už byste skoro nemusela pracovat a mohla žít jen z pronájmů…

No, tak to zase ne. (smích) Nějaký výdělek to dá, ale musí se tomu člověk trošku věnovat.

A jak to vypadá se svatbou?

O svatbě jsme se bavili a řekli jsme, že v létě na Kanárech. To už jsme si teda říkali i minulý rok, tak snad to letos vyjde. (smích) Zatím nic nezařizujeme, ale já to ani moc řešit nebudu, vezmu si bílý hacafrak, žabky a jdu.

Ani šaty zařizovat nebudete?

Ne, opravdu nic nebudu řešit. Když mě mohl chlap požádat o roku v županu, tak myslím, že vydrží, když budu mít na sobě hacafrak. Župan mít nebudu! (smích) I když by to bylo asi originální. Ale to mu neudělám. Vezmu si třeba plavky a přes to plážové šaty.

Zdroj: Youtube