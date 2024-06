Herečka a moderátorka Alice Bendová se před měsícem vrátila zpět na televizní obrazovky. Spolu s mladší sestrou, cukrářkou Andreou Liškovou, posílila – mimo jiné – tým nové televizní stanice OK TV. A protože kamera tělu přidává, rozhodla se shodit pár kilo.

Alice Bendová se sestrou Andreou | Foto: Profimedia

Jak jste spokojená s novou televizní výzvou? Prozradíte, co moderujete?

Diváci mě mohou vidět každý den v pořadu S Alicí v kuchyni, kde vystupuji i s mojí sestrou Andrejkou. Ta sice není v každém díle, přesto doufáme, že se divákům časem nepřejíme.

Alice Bendová o spolupráci se sestrou a dietě, kterou drží:

Pro vás to se sestrou není první společná práce, že?

Už jsme spolu hrály před lety v Rodinných poutech a také jsme spolu točily VIP Prostřeno.

Vzpomenete si, kdy jste stála před televizní kamerou poprvé?

Úplně poprvé jsem před kamerou stála na základní škole. Mám pocit, že to bylo někdy v 6. třídě, kdy naše třídní učitelka získala pocit, že bych mohla být herečka. A já jsem ji rychle, ale hodně rychle, vyvedla z omylu. (smích) Strašně jsem se styděla a měla obrovskou trému.

Máte trému i dnes?

Teď už asi trému nemám, ale pokud mě čeká něco úplně nového, kde jsem ještě nebyla a neznám tam lidi, jsem trochu nervózní. Ale během pár hodinek si vše sedne a já už jsem zase ve svém živlu.

Nedávno se psalo, že jste zhubla osm kilo. To i kvůli tomu, že se teď často objevujete před kamerou?

Teď už mám dole deset kilogramů, což je, myslím, docela úspěch. Hubnu zhruba devět týdnů, musela jsem se prostě kousnout. Mně to hubnutí normálně nejde, protože neskutečně ráda jím a strašně ráda vařím, ochutnávám a různě experimentuju, takže jsem se kousla a řekla si: jdu do třech televizí, je načase se dát dohromady! Moderuji dva pořady a mám krásnou roli v jednom seriálu. Zvolila jsem tedy „modrá je dobrá“, moji oblíbenou ketodietu.

Takhle vypadala Alice Bendová před deseti lety:

Část roku vždy trávíte na Tenerife. Změní se to kvůli moderování?

Ano, na Tenerife se podíváme až v červenci. Plánovali jsme tam letět dříve, ale čeká nás v červnu Řecko, Chalkidiki, a tam se šíleně těšíme.

Už víte, jak budete trávit letošní léto?

Léto máme divoké. Tenerife, hory, Rakousko, voda, campy, soustředění dětí, Barcelona a natáčení. Nezastavím se. (smích)