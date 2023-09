Ondřej Vičík je pod přezdívkou Alvin Star na YouTube, Instagramu i TikToku čím dál populárnější. Alvin Star prorazil s do češtiny přeloženým hitem Mockingbird od rappera Eminema. Předělal i další světové hity, ale skládá také vlastní hudbu. Největší úspěch má ale Alvin Star s písničkami o fotbalu.

Ondřej Vičík alias Alvin Star. | Foto: Se svolením Ondřeje Vičíka

V rozhovoru najdete:

*Jak Alvin Star získává nové fanoušky

*Proč Ondřej Vičík předělává do češtiny slavné hity

*Jak to začalo

*Proč písně o fotbalu a hraje Alvin Star sám fotbal?

*Alvinova píseň Bipolar

*Vzkaz kritikům

Myslíte si, že byste byl populární i bez sociálních médií?

Nejspíš ne. Bez sociálních sítí nebo dobrých kontaktů je velice těžké dostat svou hudbu k širšímu okruhu lidí. Tedy pokud jste neznámý interpret. Takže jsem vděčný, že v dnešní době už máme i takovou možnost distribuce, jako jsou streamovací služby a sociální sítě.

ALVIN STAR je český hudebník a influencer, jehož civilní jméno je Ondřej Vičík. Narodil se v roce 1996. Hudbě se věnuje asi deset let. Kromě tvorby hudby a videí pracuje jako projektový manažer v oboru stavebnictví.

Jak pracujete se sociálními sítěmi? Zdá se, že přesně víte, jak získávat nové fanoušky a sledující…

Mám určitě “šablony”, kterých se snažím držet, ale to nikdy není zárukou úspěchu. Něco, co bylo včera populární, už dnes fungovat nemusí. Proto se snažím dělat všechno tak, jak to zrovna cítím, a moc při tom nekalkulovat. Hlavní je, abych s tím byl spokojený já.

V textech řešíte vztahy a další hlubší témata - třeba v písních Bipolar nebo Princezna. Přemýšlíte o své hudbě spíše jako o komerčním produktu nebo jako o umění?

Pokud bych si musel vybrat z těchto dvou možností, tak určitě jako o umění. V tvorbě vidím spíš částečně terapii, ale hlavně zábavu a vyjádření vlastního pohledu na svět.

Alvin Star – klip Mockingbird:

Zdroj: Youtube

Myslíte si, že díky hudbě či sdílení na sociálních sítích se dokážou mladí lidé lépe vyrovnat s některými svými problémy?

Určitě. Už jen to, že má někdo na věci stejný pohled nebo řeší stejné problémy jako oni, může být svým způsobem vzpruhou. Alespoň já to tedy tak měl, proto asi i dělám takovou hudbu, jakou dělám.

Často předěláváte hity známých zahraničních interpretů. Berete to jako určitou poctu danému umělci?

Určitě jako poctu a šíření myšlenky daného songu mezi lidi, kteří ji v originálním znění nedokázali zachytit. Vždy se snažím co nejpřesněji přeložit původní text a co nejméně do něj zasahovat.



Jak vás to vlastně napadlo, nazpívat česky zahraniční hity?

Všechno vlastně původně začalo jedním krátkým videem, na kterém jsem zpíval s kytarou přeložený refrén písničky Mockingbird. U toho to mělo i skončit. Najednou mi ale začala psát spousta lidí, kteří chtěli slyšet kompletní song, tak jsem se rozhodl to dodělat. Do budoucna bych se ale chtěl věnovat spíš vlastní tvorbě.

Jste známý i písněmi o fotbalu. Jak to vzniklo? Z čistého fotbalového fandovství?

Poprvé jsem tento formát viděl u jednoho kluka z Itálie, který si říká GuitarOnion. Bylo to v době, kdy jsme s kamarádem pravidelně hrávali FIFU (FIFA - série fotbalových videoher nebo fotbalového simulátoru, pozn. red.), takže jsem dobře znal všechna jména fotbalistů ze slavných klubů. Proto mě napadlo udělat podobné video. Samozřejmě s tím má co dělat i to, že fotbal mám rád a sleduji ho od malička. Není to tedy můj originální nápad, ale myslím, že zmiňovaný kluk nápad převzal od někoho z Jižní Ameriky a ode mne jej zase převzal jeden Polák. (smích)

Alvin Star - píseň Slavia:

Zdroj: Youtube

A vy sám fotbal i hrajete?

Několikrát jsem nastoupil do zápasu za mou rodnou obec, ale vždycky jsem byl spíš umělec než sportovec - kulantně řečeno. (smích) Fotbal ale sleduji, takže jména hráčů znám, což je pro psaní těchto songů asi nejdůležitější.

Kterému klubu fandíte?

Přesně v tomto pořadí jsou to FC Neubuz, Real Madrid a WestHam.

Alvin Star:

Kdo se stará o produkci vašich písniček? Děláte všechno sám nebo vám někdo pomáhá?

Instrumentálky si buď kupuji od beatmakerů nebo pokud se jedná o kytary, ty nahrávám sám. Nahrávání, následný mix a úpravy si také dělám sám. Je to jednodušší, než vysvětlit někomu, jak chci, aby výsledek zněl.

Chtěl byste natočit album?

To bych určitě moc rád. Už letos mám v plánu vydat EP (označení hudební nahrávky, která je delší než nahrávka na singlu, pozn. redakce) s pěti, šesti písničkami a příští rok snad album.

Alvinova píseň Bipolar:

Zdroj: Youtube

Je něco, co byste vzkázal lidem?

Asi jen, že spousta lidí mě za české předělávky songů slušně řečeno kritizovala. Proto bych rád řekl, že jsem tyto písničky nikdy neprezentoval jako vlastní dílo, zachoval jem i originální názvy jednotlivých songů. U každé prezentace těchto písniček na sociálních sítích jsem navíc napsal název originálního díla a autora.