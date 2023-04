Lady Amelia Spencer. Že jste to jméno ještě neslyšeli? Média se jí a její sestře Lady Elize věnovala dlouho jen sporadicky, ovšem teď se situace změnila. Lady Amelia se koncem března provdala za snoubence, s nímž chodila už od vysoké školy a její příběh začal všechny okouzlovat.

Lady Amelia Spencer. | Foto: Profimedia

Naposledy o sobě dala vědět v polovině března, kdy uveřejnila na Instagramu fotografii se svým snoubencem Gregem Mallettem. Stálo pod ní:„Už brzy…“ Ze snímku, na kterém drží Amelia láskyplně ruku na tváři svého skoro manžela před oslnivým pohořím, dýchá zamilovanost. Nikdo tak nezůstal na pochybách, že svatba se nezadržitelně blíží.

Pár byl zachycen na předsvatebních oslavách několik dní před obřadem

Lady Amelia Spencer s manželem GregemZdroj: Profimedia

Třicetiletá neteř princezny Diany a její o téměř tři roky starší partner si řekli své „ano“ už o týden později. Stalo se tak 21. března v Jihoafrické republice. A svatba byla opravdu velkolepá!

Splněný sen

„Byl to skutečně nejlepší den našeho života. Lepší, než jsem si kdy dokázala představit,“ uvedla po obřadu nadšená Amelia pro magazín HELLO!, který získal exkluzivní práva celou svatbu dokumentovat. Velkolepý den se odehrál na vrcholu hory ve vinařských oblastech jihoafrického Western Cape, v Quoin Rock Manor House, který je obklopený bujnými vinicemi, nádhernými horami, nepřekonatelnými výhledy do všech stran a nabízí nezapomenutelné zážitky.

Jeden takový si odnesl i zamilovaný pár. „Ano“ si řekli v prostředí, které pro oba hodně znamená. „Čekal jsem čtrnáct let, až uvidím Amelii procházet uličkou. Být ženatý je můj splněný sen,“ řekl Greg, fitness trenér a výživový poradce.

Lady Amelia Spencer je vdaná:

Zdroj: Youtube

Diana by měla radost

Úchvatné panoramatické výhledy předčila pouze samotná nevěsta, která zářila v zakázkových svatebních šatech ateliéru Versace. Byly ušity během necelých tří měsíců z hedvábné luxusní krajky rebrodé a měly dvouapůlmetrovou vlečku. Zdobily je krystaly Swarovski, ručně vyšívaný výstřih a strukturovaná ramena se složitými květinovými vzory. Ameliina volba návrháře by jistě potěšila její zesnulou tetu Dianu, blízkou přítelkyni Gianniho Versaceho a nositelku jeho šatů.

„Myslím, že by byla velmi hrdá, kdyby mě viděla v můj svatební den,“ zmínila Amelia, které bylo pouhých pět let, když Diana roku 1997 zemřela. „Vím, že rodina Versace Dianu milovala, takže je mezi námi velmi zvláštní spojení,“ dodala nevěsta.

Ameliin otec nepřijel

Na svatbu byla pozvána řada hostů, jeden důležitý člen rodiny však nepřijel: Ameliin otec Charles Spencer. Nutno podotknout, že mladší bratr zesnulé princezny Diany nebyl přítomný ani na svatbě Ameliiny sestry Lady Kitty s milionářem Michaelem Lewisem v červenci 2021, což vyvolalo spekulace o tom, že mezi Charlesem a jeho dcerami z prvního manželství nepanují úplně vřelé vztahy…

Tentokrát byl Spencer v době svatby v rodinném sídle Althorp, na jehož pozemku je oficiálně umístěn i hrob zesnulé Diany, odkud na Twitteru sdílel ve středu ráno fotografii, k níž připsal: „Brzké březnové ráno u jezera Round Oval v Althorpu.“

Rodina je přitom pro Amelii vším. Po jejím boku byla celý výjimečný den sestra-dvojče Lady Eliza, která oblékla jako družička světle růžové hedvábné šaty Versace, a starší sestra Lady Kitty, která zářila v šatech Dolce & Gabbana. Nechyběl ani Ameliin mladší bratr Samuel, který ji provedl uličkou.

Rodina Amelie Spencer

Zesnulá princezna Diana byla jedním z pěti dětí, které spolu měli její rodiče John Spencer, 8. hrabě Spencer, a Frances Shand Kyddová. Diana se narodila v roce 1961 jako čtvrtý potomek a o necelé tři roky později přišel na svět její mladší bratr Charles Spencer, 9. hrabě Spencer, který se později oženil s Victorií Lockwoodovou. Jeho kmotrou byla královna Alžběta II.

Charles a Diana k sobě měli v dětství velmi blízko. Spencer získal titul vikomt Althorp, když se jeho otec stal v roce 1975 hrabětem Spencerem. Vzdělával se na Eton College a studoval moderní historii na Magdalen College v Oxfordu. Partneři Spencer a Lockwoodová se vzali v roce 1989 a mají spolu celkem tři dcery a jednoho syna: Lady Kitty (*1990); dvojčata Lady Elizu a Lady Amelii (*1992) a Louise (*1994).

V roce 1995 se rodina přestěhovala do Kapského Města v Jihoafrické republice, aby se vyhnula pozornosti médií. O dva roky později se ale Spencer s Lockwoodovou rozvedl a vrátil se zpět do Spojeného království.

Pohodové dětství v Africe

Ameliina matka je bývalá modelka, o které se kdysi Ralph Lauren vyjádřil jako o „nejkrásnější ženě na světě“. Krásu po ní zdědily všechny tři její dcery. Amelii bylo pět let, když se rodina přestěhovala do Jižní Afriky. Během rozhovoru pro The Telegraph v roce 2021 Amelia a Eliza vyzdvihly výhody svého dospívání v Jižní Africe, daleko od pozornosti britských médií.

„Kapské Město znamenalo moře, turistiku, jízdu na koni, tenis, nohejbal… Po střední škole a univerzitě jsme byly tak šťastné, že jsme necítily potřebu se stěhovat,“ řekla Amelia. Dívky tam s matkou vedly poměrně nenápadný život. Své formální tituly reálně používaly pouze při návštěvě Spojeného království, kde nadále žil jejich otec.

„Měly jsme štěstí na normální, pohodové dětství. Nikdo nás neobtěžoval, média nepronásledovala,“ dodala Eliza. Do Spojeného království se rozhodly přestěhovat až v devětadvaceti letech, kdy si byly obě jisté, že už mediální tlak a větší pozornost veřejnosti zvládnou samy.

A najednou tu byl on…

Během studia v Kapském Městě se Amelia setkala se svým budoucím partnerem Gregem Mallettem. Bylo jí sedmnáct let, jemu devatenáct. Greg je synovcem bývalého trenéra jihoafrického národního ragbyového mužstva Nicka Malletta. Podobně jako Amelia studoval na univerzitě v Kapském Městě. Seznámili se ale jinde.

„Seznámili jsme se jako teenageři prostřednictvím společných přátel, když jsem byla ještě na střední škole. On právě absolvoval první ročník univerzity a o týden později jsme na sebe narazili na pláži Camps Bay. Celou noc jsme si povídali, smáli se a bylo jasné, že je mezi námi něco zvláštního,“ prozradila Amelia HELLO! když v roce 2020 oznámili své zasnoubení.

Okamžitě věděli, že k sobě něco cítí. Nejen, že si po dvou týdnech vyznali lásku, ale Greg na druhém rande žádal Amelii, aby se stala jeho přítelkyní.

Láska jako trám

Po jedenácti společných letech pak Greg požádal Amelii o ruku. Stalo se tak v Clouds Wine & Guest Estate ve Stellenboschi v Jižní Africe, a to 22. července 2020.

V rozhovoru pro HELLO! zmínil: „Vždycky jsem věděl, že si chci Amelii vzít. Už jako mladý, když jsme se dali dohromady, jsem cítil, že je dívkou mých snů.“

Krátce po Ameliiných narozeninách, 10. července, zorganizoval Greg výlet na „jedno z nejoblíbenějších míst na zemi“, které se může pochlubit výhledem na pohoří, a zde Amelii tvrdil, že pro ni má pozdní narozeninový dárek. Dal jí krabičku obsahující osm menších a poté s oválným diamantovým zásnubním prstenem v ruce položil zásadní otázku. Amelia šperk popsala jako „prsten snů“.

„Už jsem ji dobře znal, tak jsem věděl, jaký design zvolit. Strávil jsem mnoho času s nejlepšími klenotníky z Jihoafrické republiky, kteří jsou skvělými přáteli, abychom navrhli prsten,“ řekl Greg. Nyní manžele čeká nová životní etapa.

Dlouho se spekulovalo, zda si Amelie vezme ve svůj svatební den diadém, který měla na svatbě s Charlesem i princezna Diana. Jde o klenot rodiny Spencerů, kterým se ve svatební den ozdobily i Dianiny starší sestry – Lady Sarah Spencer a Lady Jane Spencer – a také její matka.

Amelie této možnosti ale nevyužila, ještě tak může učinit její zatím svobodná sestra Eliza. Poté připadne ikonická čelenka princezně Charlotte, dceři prince Williama a Kate Middleton.

Vyznali si lásku

I když konkrétní události v den svatby zůstaly veřejnosti skryty, manželé prozradili, co si řekli ve svých slibech. „Ve své přísaze jsem Gregovi řekla: ‚V mém srdci jsi byl vždycky můj manžel a spřízněná duše. Máme velké štěstí, že jsme se potkali a stali manžely, a věřím, že v budoucnu se na tom nic nezmění,“ prozradila Amelia. Pozadu nezůstal ani Greg: „Každý den se víc a víc zamilovávám do té krásné ženy po mém boku,“ odpověděl.