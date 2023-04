Nikdy o to neprosila, přesto se její přání stát herečkou splnilo. „Nic nechtít je asi výhodnější,“ říká Aňa Geislerová v rozhovoru pro časopis Story. Ten se nesl v duchu vzpomínek na předrevoluční dobu, ve které se odehrává příběh minisérie Volha, jež nyní vstupuje na televizní obrazovky. Aňa Geislerová zároveň prozradila, co jí v herecké branži po letech nemile překvapilo a proč by nešla na koncert Michala Davida.

„Mám pocit, že točím pořád stejně. Některé roky jsou nabitější, jiné volnější. Loňský rok jsem měla šíleně nabitý. Může se zdát, že je ticho, ale pro mě se stále něco děje,“ řekla Aňa Geislerová. | Foto: Profimedia

Minisérie Volha z báječných dvaceti předrevolučních let v Československé televizi, právě vstoupila na obrazovky televizí. Jednu z výrazných rolí si zahrála také Aňa Geislerová, pro kterou byla Volha krásné, ale zároveň zvláštní téma.

Upoutávka k filmu Volha:

Zdroj: Youtube

„Je to taková introspektiva České televize, protože se točilo o filmařích, což je vždycky zábava,“ prozradila s tím, že si zahrála režisérku, ze které se pod tlakem režimu stala disidentka. „Natáčela jsem s režisérem Janem Pachlem, kterého jsem předtím neznala a sešla se úžasná parta. Tahle role mi přinesla krásné zážitky.“

Předrevoluční zahraniční šok

Děj seriálu se odehrává v sedmdesátých a osmdesátých letech. Aňa Geislerová si vzhledem k věku vybaví spíš osmdesátky.

„Osobně jsem ráda, že jsem zažila špatné i dobré. V roce 1989 mi bylo čtrnáct a pamatuju omezení, která tehdy byla. V obchodech se nedaly sehnat ani základní potřeby, a když jsme dostali povolení a vyjely s našima přes západní Německo, ptaly jsme se jich, kdy u nás už bude taky kapitalismus.“ Tehdy se sestrami, které byly malé, nechápaly, proč je to v Německu krásné a u nás tak „hnusné“.

Aňa Geislerová: Svět je na hranici kolapsu. Prospěla by mu trocha laskavosti

Šokující to pak bylo pro celou rodinu v Amsterdamu, kde když přijeli, viděli záplavu květin i světel a to, jak tam lidé žijí a jak vypadají. „A mě baví, že si v sobě tohle nesu. Díky tomu si dokážu vážit věcí. Vědět, co je svoboda a co není, je přínos do života. Ovšem sentiment k tomu, co bylo, nechovám. Opravdu bych nešla na koncert Michala Davida jen proto, že mi to připomíná dětství,“ řekla herečka.

Usměvavá Aňa Geislerová v show 7 pádů HD:

Zdroj: Youtube

Nenositelná krása

Sedmdesátky a osmdesátky byly velmi originální, co se týče oblečení. Aňa Geislerová je svým kladným vztahem k módě známá, proto překvapuje odpovědí na otázku, zda dobové modely oblékala s chutí. „My herci jsme vždycky rádi, když si tohle oblečení můžeme po natáčení sundat. Všechno tehdy bylo z polyesteru, což hodně nevoní… Ale ta estetika se mi strašně líbí. Kabátek, kabelka, sukně, halenka, rukavičky. Bylo to ženské a krásně jednoduché. Vezmu si sukni, pulovřík a jdu, (smích)“ pobavila svou odpovědí herečka.

Anna se svěřuje s tím, že se jí vždycky líbilo, jak se oblékaly paní učitelky ve škole. Možná proto má oblečení té doby ráda. Přijde jí lichotivé, zároveň je prý ale nesnesitelné na nošení.

Sprostý a bezcharakterní šovinista

Hlavní role v seriálu Volha připadla Kryštofu Hádkovi, jehož postava se jmenuje Standa Pekárek. „Když jsme byli na čtených zkouškách, říkala jsem Kryštofovi, že až to poběží v televizi, budu zvědavá, jaké bude mít fanoušky, protože on tam hraje takové hovádko. Sprostého, bezcharakterního šovinistu, ale přitom strašně roztomilého, což Kryštof je,“ pobavila vlastní charakteristikou svého seriálového kolegy.

Eva Podzimková a Jiří Vyorálek: Postelovými scénami jsme se prosmáli

Kryštof Hádek hraje ve Volze televizního taxikáře, který má tři přání a věří, že se mu splní. Aňa si nikdy nic konkrétní nepřála, u ní to funguje jinak. „Když na něco pomyslím, Vesmír mi nachystá zkratku a mě se pak věci, na které jsem pomýšlela, dějí. Když něco chci dělat, dělám to,“ svěřila se herečka.

Možná je to prý schopnost, že člověk začne konkrétní věci vidět, vnímat, jít jim nějak naproti. Anna chtěla být herečka a je herečka. Pak už nic nechtěla a všechno, co potřebuje, má.

„Tfuj, tfuj, tfuj. (smích) Někdy je možná náročnější koncept něco chtít. Já si vlastně vždycky přála, nic nechtít. Když člověk vychází z toho, co má a co je okolo něj, je mnohem spokojenější. Já si vždycky uvědomovala, že spoustu věcí mám, a to i ty, které jsem vůbec nechtěla. Takže nic nechtít je asi výhodnější,“ dodala Aňa.

Herečky, které se snaží škodit

V seriálu se objevuje jeden z typických rysů tehdejší doby – donášení. S něčím podobným, tedy s pomlouváním Aňa Geislerová vlastní zkušenost má. Samozřejmě se jednalo o překvapení nemilé.

Volha: Prosťáček, nebo chytrák? Standa Pekárek zajede do normalizačních časů

„Celý život jsem nezažila nic negativního. Takové ty historky o řevnivosti mezi lidmi, herci, herečkami. Když o tom někdo vyprávěl, smála jsem se, že bych chtěla vidět, jak někdo udělá někomu scénu. (smích) A pak jsem najednou ve čtyřiceti letech zjistila, že tohle fakt existuje, což mě dost překvapilo. Skutečně jsou herečky, které pomlouvají své kolegyně, a to ne takovým tím holčičím 'drbáním'. V rámci týmu se snaží škodit,“ svěřila se herečka, kterou takové chování šokovalo a bylo jí to hrozně líto.

Z natáčení minisérie Volha si však odnesla jen ty nejlepší zážitky a sama je zvědavá, jak se dílo zdařilo a jak ho přijmou diváci. Na obrazovkách České televize se Volha vysílá každou neděli večer.