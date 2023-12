Už jste někdy zkoušeli cestovat po stopách oblíbených filmů nebo pohádek? Pokud ne, pojďte to zkusit! Vydáme se tam, kde se natáčela pohádka Anděl Páně. V rozhovoru pro časopis Story její režisér Jiří Strach prozradil, zda místa, kde se štábem strávili hodně času, navštěvuje a zda se můžeme těšit na Anděla páně 3.

Režiséra Jiřího Stracha i hlavní protagonisty provází pohádka Anděl Páně už téměř dvacet let | Foto: Profimedia / Martin Hykl / CNC

Natáčení se odehrávalo v krásné oblasti jižních Čech, a dokonce i na několika hradech. Středověký hrad Kašperk se objevil v prvním filmu, kde hrál sídlo Maxmiliána, rozmazleného a nevychovaného hraběte, jenž byl vhodným kandidátem k tomu, aby byl napraven. Právě proto byl za trest od Pána Boha anděl Petronel poslán na zem.

Role anděla Petronela se skvěle zhostil herec Ivan TrojanZdroj: se svolením České televize

Měl najít alespoň jednoho hříšníka a toho napravit. Jenže poslání se mu plnit moc nedařilo, až se nakonec i zdálo, že páchá více škod než užitku. Jenže, jak už to v pohádkách bývá, nakonec všechno „vyžehlil“.

Magické místo

Jak bylo řečeno, hrad Kašperk se stal dočasným hraběcím sídlem, ale interiéry se natáčely jinde, a to na hradě Český Šternberk a venkovní brány zase u hradu Křivoklát. Pro samotného režiséra Jiřího Stracha bylo důležité najít nejen ideální hrad, ale i správný kostelík, ve kterém se později zjevila Panna Marie a kde se nakonec odehrála i závěrečná slavná svatba…

„Vzpomínám, jak jsem pro Anděla Páně hledal nějaký kostelík na Šumavě. Vůbec jsme ho nemohli najít a já potřeboval, aby byl někde na samotě, opuštěný. Říkal jsem si: ‚Vždyť tady přece někde musí být, musel tady zůstat v těch vesnicích.‘ Ale najít ho prostě dlouho nešlo… A pak někdo pronesl: ‚Už jste byli na Mouřenci?‘ A takhle jsme vlastně objevili kostel svatého Mořice nad Annínem,“ popisuje režisér Strach.

Poslední slovo

Při výběru lokalit k natáčení má režisér poslední slovo, pokud se mu místo dostatečně nelíbí, tak se tam netočí. „To je jedna z krásných, až možná božských, všemohoucností režiséra,“ dodává Jiří Strach s tím, že některé věci, jako kdo bude ve filmu hrát, kde se snímek bude točit, jak se to celé uskuteční, stále ku prospěchu věci u českého filmu rozhoduje režisér.

„A je dobře, že to dělá režisér a není tady tým dramaturgů, producentů, kreativců a jiných dalších magorů, kteří by do všeho krafali. Naštěstí tohle se ještě v České televizi neděje, ta respektuje režiséra či autora a to je super,“ uvádí výhody Strach.

Sentiment

První díl Anděla Páně se natáčel v roce 2005, o jedenáct let později přišel na svět druhý. A ten převážně vznikal v jednom z nejkrásnějších měst jižních Čech, v Českém Krumlově. Režisér prozradil, proč se do míst, kde točil tuto pohádku, rád vrací a že k nim má až sentimentální vztah.



„Právě třeba k tomu Annínu, tam se strašně rád jezdím dívat, jen tak. Pomodlit se, projít se. Častokrát si zajedeme s manželkou, s mojí Magdalenou, třeba do Krumlova zase po stopách Anděla Páně dvojky,“ doznává Strach s douškou: „Je v tom vážně sentimentální rozměr, kdy si pokaždé uvědomíme, kolik je to let, co jsme tu pohádku točili, a povzdychneme, jak jsme staří. Ale mám to rád, člověk se nějakým způsobem otiskne do daného místa, a je u toho i spousta vzpomínek. Rád se na tam vracím.“

Filmová magie

Výpravnou pohádku Anděl Páně 2 natáčel filmový štáb s režisérem Jiřím Strachem na hradě v Ledči nad SázavouZdroj: Deník/Libor Plíhal

Filmaři dokážou efektně propojit řadu lokalit a tím diváka zmást. On má dojem, že celý Anděl Páně 2 se odehrává v Krumlově, ale… Nádvoří před příbytkem Magdaleny, kde prodává párkař dokonalé párečky, pochází v reálu z hradu Ledeč nad Sázavou, zloduch Košťál otročí švadlenky v dílně, která se nalézá v zámku Dolní Beřkovice a interiér Magdalenina a Anežčnina bytu se točil v Praze na Invalidovně.

Praha nepřístupná

Režisér Strach si postěžoval, že pražské lokace jsou pro české filmaře bohužel nedostupné. „Jsou lokace v Praze, na které my, už chudí čeští filmaři, nemáme šanci dosáhnout. Třeba Karlův most je drahý. Kdy jste naposled viděla český film točený na Karlově mostě? Nevíte, ale viděla jste, jak tam jezdí formule jedna. Západní produkce a velký byznys miliony má, což považuji trošku za zradu. Karel IV. most nestavěl pro formuli jedna, ale spíš pro českého kluka jako já, aby se po něm prošel, něco hezkého tam natočil,“ tvrdí Jiří Strach.

Anděl páně 3

Když je Jiří Strach po ruce, nejde se nezeptat: jak to vypadá s Andělem Páně 3? Bude vůbec, a zůstane věrný jižním Čechám? „Uvidíme, ještě mi nechte čas na úvahy. S Andělem Páně je nerozlučně propojená Šumava. Jestli trojka bude, tak myslím, že rozhodně využiji šumavské scenérie, které jsou asi nejkrásnější z celých Čech a obzvlášť když na ně zasněží,“ uzavírá autor.