Česká modelka, Miss World 2015 a zpěvačka Andrea Kalousová v novém podcastu redaktorky iglanc.cz Adély Noskové Backstage baví posluchače pikantními historkami z ježdění na jednokolce, ze své hudební kariéry i soukromého života.

I o své zpěvácké kariéře povypráví Andrea v novém podcastu Adély Noskové | Foto: se svolením Andrey Kalousové, iglanc.cz

„Připravuji klip ve stylu road tripu, poprvé v něm bude někdo hrát mého kluka,“ říká Andrea v novém podcastu Backstage. Modelku Andreu Kalousovou tam pozvala redaktorka lifestylového webu iglanc.cz Adéla Nosková.

Té Andrea mimo jiné prozradila, jak si adepta na kluka vybírala, jakou pizzu by si už nikdy nedala i něco bližšího o svém vztahu s bývalým přítelem, kterého všichni znají pod přezdívkou Kazma.

Zdroj: se svolením Andrey Kalousové, iglanc.czAndrea Kalousová v podcastu Adély Noskové

Na svém instagramu zveřejnila fotku po pádu z jednokolky.

„Spadla jsem na zadek - na kostrč a pak ujela asi ještě 30 metrů. Snažila jsem se to nějak rozchodit, asi za čtyři hodiny se mi jedna polovina zadku začala rychle zvětšovat. Připadalo mi to jako metr čtvereční modřiny,“ svěřila se Andrea, která si kvůli tomu nemohla dva měsíce pořádně sednout.

Na místě úrazu má i po dvou letech stále bouli. „Ví o ní jen málokdo, mám tam vyrýsovanou takovou trojku,“ přiznala se.

Andrea Kalousová - Co Bude Dál:

Zdroj: Youtube

A jak lidi reagují na její zpěv? „Teď mi začíná víc lidi psát, že se jim můj zpěv líbí, že jsem se nějak vyzpívala. To jsem si přála, a je to skvělé. Ačkoli ještě pořád, když mi někdo řekne, že krásně zpívám, mám tendenci si myslet, že si ze mě dělá srandu. Ale už se o mně méně mluví jako o modelce a více jako o zpěvačce, a to mě těší,“ popsala.

Andrea také prozradila, jak by si představovala svou rozlučku se svobodou.

„Já bych chtěla hrát hodně her. Dostat dobré úkoly, které by mě hodně vyhodily z mý komfortní zóny. Jako třeba že si namaluju pusu červenou rtěnkou a budu ji muset obtisknout někomu cizímu zezadu na tričko. Vlastně lepší by bylo, kdybych to nedělala já, ale líbilo by se mi, kdyby to dělal někdo jinej,“ uvedla.

V dalším dílu podcastu se dozvíte i to, jak se jí žije s kočkou uzurpátorkou a jaké stopy na ní zanechalo Peříčko. A také něco z toho, na jaké horory se dívala v dětství, nebo proč chtěla rychle dospět.

