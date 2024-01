Dlouhou dobu se musela vyrovnávat s tím, že ji mnoho lidí vnímalo jen jako přítelkyni rebela českého šoubyznysu Kamila Bartoška alias Kazmy. Vztah s ním je už ale nějakou dobu minulostí a úspěšná modelka i talentovaná zpěvačka, sedmadvacetiletá Andrea Kalousová je připravena ukázat, co vše v ní je a co umí.

S jakými pocity jste vstoupila do letošního roku?

Mám vždy radost, když začne nový rok. Přináší s sebou ono nové, a tím pádem i změny. Tak se moc těším, co konkrétně mi tento rok přinese. Doufám, že to bude pozitivní.

Četla jste si, podobně jako spousta lidí, horoskop? Zjišťovala, co vás letos čeká?

Na čtení horoskopů moc nejsem, raději se nechám překvapit. (smích) Co vím jistě, je, že mě 14. dubna čeká můj první sólový koncert v pražském Lucerna Music baru. Ten je pro mě teď stěžejní, na něj se připravuji.

Andrea Kalousová zabodovala u posluchačů s písní Co by bylo kdyby:

Patří zimní měsíce mezi vaše oblíbené?

Kdybych si měla jedno období vybrat, zvolím léto. Ale když vyrazíte na hory a vidíte azuro, nejde nepodlehnout. Lyžovaní je nejlepší zpestření zimních měsíců.

Před Vánoci jste se s kamarádkami vydaly do Pece pod Sněžkou. Užily jste si?

Byla to naprostá pecka! Měly jsme luxusní ubytovaní ve Svatém Vavřinci, kde fantasticky vaří. Dokonce tak, že už na snídani jsme chodily s povolenýma kalhotama. (smích)

Krásná Andrea Kalousová: Že mě vnímají jako expřítelkyni Kazmy? To mi nevadí

Míříte na dámské jízdy často?

Jednou za čas ano. V partě nás je devět, takže je obtížné sladit termín, ale snažíme se. Když jsme někde společně, je to pro mě nejlepší druh odpočinku či dovolené. V Peci jsme si to zamilovaly a určitě se tam plánujeme vrátit. Máme v naší skupince pár lenochů, tak bych je ráda vykopala nahoru na Sněžku. (smích) Určitě tam musíme.

Andrea Kalousová má i vlastní oděvní značku:

Dlouho vás mnoho lidí vnímalo „jen“ jako přítelkyni Kazmy. Změnilo se to po rozchodu? Nebo se s tím označením stále občas setkáváte?

Myslím, že čím dál méně. Pokud ale někdo nevěděl, že jsem jeho bývalá přítelkyně, po filmu Onemanshow: The Movie se to určitě dozvěděl. Chce to čas.

Je pro vás tato kapitola definitivně uzavřená?

Ano. (smích)

Prozradíte, zda je někdo nový po vašem boku?

Klidně bych vám to prozradila, kdyby někdo byl. Ale zatím na mě ten pravý stále někde čeká.

Na zadku mám už dva roky bouli, říká modelka Andrea Kalousová. Víte proč?

Není tajemstvím, že máte ráda kočky, tíhnete k nim od mala?

V podstatě ano, vždy jsem si přála kočičku. Miluju tu jejich pohodu, uklidňují mě, i když někdy tedy umějí pěkně zazlobit. Mám dvě – starší kočičku Tigi a od minulého roku ještě kocourka Chicca, který je neskutečně hodný. Můžu si ho chovat klidně dvě hodiny a ani nevytáhne drápek.

Zpíváte jim doma?

Ano, ale když je to moc nahlas, utíkají. (smích)

Je zpěv tím, čemu se chcete do budoucna věnovat? A nebo máte jiné plány?

Zpěv je můj plán A. Cítím, že je mým posláním a naprosto mě naplňuje. Takže do budoucna se mu chci určitě věnovat. Jak už jsem zmiňovala, 14. dubna mě čeká koncert v Lucerna Music baru v Praze nebo se na mě mohou lidé přijet podívat do Brna, kde hraju v muzikálu Sladké mámení.