Dýdžejka Andrea Pomeje se stala na začátku dubna opět vdanou paní. Se současným mužem Petrem Plačkem si zvolila pro svůj velký den exotickou destinaci. Tutéž, jakou kdysi vybrala se zesnulým hercem a producentem Jiřím Pomejem. Jejich dcera Anička se v nejbližší době sourozence sice nedočká, novomanželé o potomkovi ale stále uvažují.

Andrea Pomeje se znovu vdala | Foto: se svolením Andrey Pomeje

Nedávno jste se vdala, proč jste jako svatební destinaci vybrala opět Thajsko?

Thajsko je mým druhým domovem, létám tam už třináct let a miluji tu zemi celým srdcem. Moje duše se v ní cítí svobodně. Také se tam vracím kvůli pravidelnému turné po nejlepších klubech, ve kterých vystupuji.

Odehrála se svatba podle vašich představ?

Jelikož jsem se v Thajsku už jednou vdávala, vím, jak moc emocionálně hluboký zážitek to je. A jsem neuvěřitelně ráda, že jsem ho mohla zažít znovu. Svatební obřad byl dokonalý a cítím velkou vděčnost za to, že nám buddhističtí mniši požehnali.

Podívejte se na rozhovor s Andreou Pomeje:

Zdroj: Youtube

Šaty jste si přivezla s sebou?

Ano, měla jsem je zapůjčené od mé milované návrhářky Sandry Mark. Vezla jsem je v příručním kufru u sebe na palubě letadla, aby se neztratily.

Budete mít i českou variantu svatby?

Určitě! A to hned ze dvou důvodů. Jeden je ten, že svatba v Thajsku je u nás neplatná, a druhý, protože tam nemohla být moje dcera a rodina. Takže pravá česká veselka nás ještě čeká.

Vzali jste se v dost vzdálené destinaci, chystáte se ještě na líbánky?

Kdepak, měli jsme letos tři v jednom – turné, svatbu, líbánky.

A s dcerou Aničkou k moři pojedete?

Ano, akorát vyrážíme do Turecka. Chystáme se s dcerou už podruhé. Minulý rok jsme navštívili tureckou část Kypru a tentokrát jsme si nechali doporučit oblast Bodrum. Jsem moc zvědavá, jaké to bude. Je tam Egejské moře, které má neuvěřitelně čistou modrou barvu a bohatý podmořský život, rovnou ze břehu hotelu Bodrum Park Resort, kde budeme bydlet, můžeme pozorovat hejna ryb a šnorchlovat.

Vypadá to, že se Turecko stane vaší další oblíbenou destinací.

Cestujeme tam sice teprve podruhé, ale opravdu se moc těším. Bodrum je díky své poloze zelenější než ostatní části Turecka. Navíc ještě není tolik turistický a bydlí tu původní obyvatelé, takže je možnost poznat tradiční způsob života. A skvělé je, že se tam letí jen dvě a půl hodiny.

Podle čeho vybíráte dovolenou?

Podle toho, jestli cestujeme s dcerou, nebo bez ní. Když cestujeme sami, je volba diametrálně odlišná. S Aničkou vyhledáváme spíše klidná místa v resortu s hezkým bazénem a pláží přístupnou pro děti.

Cestujete vždy do hotelů?

Ráda se vracím do hotelů, kde už to znám, nebo se spoléhám na doporučení cestovní kanceláře, s níž létáme. Také ráda využívám nabídky hotelových resortů, je to pohodlné. Ale třeba v Chorvatsku jezdíme do místních rodinných penzionků, což má také své kouzlo. Hotel v Bodrumu jsem si vybrala kvůli jeho umístění v klidném zálivu Yaliciftlik a kvůli překrásné písčité pláži přímo v hotelovém areálu. Stravování bude formou ultra all inclusive, a hlavně se těším na výlety s česky mluvícím delegátem. Určitě se podíváme do Efezu, navštívíme Pamukkale a také Hierapolis, kde se můžeme vykoupat v Afroditině jezírku, o kterém se říká, že má magickou léčivou sílu. A plánuju výlet na řecký ostrov Kos, vlastně během jedné dovolené zažijeme atmosféru dvou zemí.

Máte ráda pohodlí a luxus. Dokážete cestovat jen s batůžkem?

Dokážu si užít oboje. All inclusive je boží na oddech a absolutní relax, na druhou stranu zbožňuji pronajmout si motorku, cestovat po džungli a přespávat náhodně u místních.

Dceru Aničku, kterou má s Jiřím Pomejem, na sociálních sítích příliš neukazuje:

Co vám nesmí chybět v kufru?

Já a kufry! Je vždy o nervy se trefit do povolené váhy. Zastávám pravidlo: raději více než méně. Ale co mi opravdu nesmí chybět v kufru jsou moje šampony, kosmetika a sluchátka. Ostatní věci si mohu někde koupit.

A co nejčastěji zapomínáte?

Šampony, kosmetiku a sluchátka. (smích) Ne, dělám si legraci, bez nich bych vážně neodjela. Nejčastěji zapomínám takové věci, jako je repelent nebo léky, ale tohle se dá naštěstí také dokoupit až na místě.

Plánujete svoje dovolené podrobně?

Co se týče cest do Thajska, tak ano. Tím, že tam projíždím minimálně šest destinací, tak je to dost náročné. Ale rodinné dovolené s cestovní kanceláří jsou pro mě relax už od vstupu do letadla. Vše totiž krásně naplánují oni.



Kdo z vás dvou je větší nervák, a kdo naopak zklidňuje situace?

Já jsem asi větší nervák a můj partner se mi většinou směje. My ženy ale víme, že tohle není dobrá cesta… Ovšem někdy si ty role umíme i vyměnit.

Co máte v plánu v nejbližší době?

Po návratu z Turecka se mi, jako každý rok, spustí štafeta letních festivalů a openairů. Takže se do podzimu nezastavím.

Nebude mít Anička brzy třeba sourozence?

Ha! Snad jednou ještě ano, ale v plánu momentálně není.