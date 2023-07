Manžel a synové přední české mezzosopranistky, koncertní umělkyně a temperamentní pěvkyně Andrey Tögl Kalivodové se letos v létě vydávají spolu s dalšími tatínky a jejich syny na pánskou jízdu. Ani operní diva ale nebude zahálet. Co chystá?

Přední česká mezzosopranistka, koncertní umělkyně a temperamentní pěvkyně Andrea Tögel Kalivodová | Foto: Profimedia

K létu už neodmyslitelně patří dovolená. Když na nějakou vyrážíte, je to mimo jiné i kvůli gurmánským zážitkům?

To víte, že jo! Já to miluju. Miluju přijet do Itálie, sednout do restaurace a dát si večeři. Proto jsem ráda za pozvání do Pece pod Sněžkou, kde se bude celé léto v Aparthotelu Svatý Vavřinec konat street food festival, a o jídlo se postarají ti nejlepší šéfkuchaři z prestižních restaurací. Když bude čas, ráda tam i setrvám.

Je něco, co byste nepozřela? Co třeba smažené červy?

Ty už jsem měla možnost ochutnat, překvapivě to nebylo v Thajsku, nýbrž v Brně. (smích) Jinak místní speciality ochutnávám moc ráda.

Plánujete cestu za gastro zážitky i o letošních prázdninách?

Letos budu odpočívat hlavně doma. Čekají mě i koncerty a také pojedeme s dětmi do Chorvatska a Itálie, ale to až v srpnu. Manžel má stejně jako loni expedici: pánskou jízdu, kam bere i naše kluky. Jedou do Maďarska, Slovinska, Chorvatska a dalších zemí. Celý itinerář si ani nepamatuju.

Andrea KalivodováZdroj: Profimedia

Nebudete trnout, co se na expedici asi děje?

Přiznám se, že nebudu. Radek mnohdy trne, když jsem sama s dětmi, má vždycky strach, co kdyby něco, ale já to tak nemám. Kdyby se stal nějaký průšvih, stejně mi to neřeknou. Nechtějí mě zatěžovat a já jsem i radši, že o tom nevím. Jen se občas na ně zlobím, že mi neříkají všechno. Na druhou stranu jezdí takhle často, mají svůj režim a vím, že se o sebe dokážou postarat.

Jak byste se popsala jako máma?

Jsem až moc hodná, měla bych být přísnější. Je to můj největší cíl. Kluky se pokouším vychovávat, aby byli slušní, měli sebevědomí. Snažím se být zásadová, dát jim jasné hranice, což je podle mě hodně důležité. Chci, aby se učili, hýbali a byli zodpovědní sami za sebe. Říkám jim – nejdřív povinnosti, pak zábava.

Spousta žen si umiňuje, že se nikdy nebudou chovat jako jejich otec či matka, a stejně se občas přistihnou, že se tak chovají. Máte to také tak?

Já ne. Jsem úplně jiná než moje máma. Jsme jako den a noc. Moje výchovné metody jsou naprosto odlišné. Moje matka je mnohem praktičtější. Já mám praktického manžela, sama jsem hodně podědila geny z otcovy strany. Má polovinu rodiny na Slovensku, a já hodně cítím ty kořeny. Všichni jsou silně věřící a drží při sobě. Jsou to neskutečně úspěšní, vzdělaní a pokorní lidé.

Ke komu z rodiny máte tedy nejblíže?

Ke svým tetám, pratetám, sestřenicím, a kdo je pro mě opravdu pilíř, je moje babička, kluků prababička, která byla vždycky neskutečný dříč. Náš vztah bych asi označila slovem osudový. Rodiče se nám snažili dát vždy vše, co mohli, ale jejich výchovné metody a životní postoje jsou úplně jiné než moje.

