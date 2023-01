Jak často slýcháte, že vypadáte jako sestry? Vanessa: V poslední době docela často. Těší mě to, ale já jsem sportovkyně a máma modelka, takže je to trochu divný.

Andrea: Já musím říct, že tohle slyším prvně. Zatím mi to ještě nikdy nikdo neřekl. Je pravda, že Vanesska je poprvé pořádně nalíčená, má společenské šaty – v životě na sobě neměla tak dlouhé a neměla ani podpatky. Všechno je pro ni nové. Je vrcholová sportovkyně, pořád chodí v teniskách nebo keckách. Po ledě, po sněhu… Tohle je pro ni nová zkušenost.

Chtěla jste, aby byla modelkou jako vy?

Andrea: Kdysi jsem to chtěla hodně. Přála jsem si, asi jako každá maminka, aby byla taková ta holčička v šatičkách, aby tancovala, předváděla se, chodila se mnou na přehlídky, ale ji bavilo všechno kromě tohoto.(smích)

Vanessa: Máma vždycky toužila po tom, abych byla modelka.

Slavné matky a jejich dcery: Madonna má dračici, Reese Witherspoonová svou kopii

Nikdy jsi nechtěla jít v jejích stopách? Postavu na to máš…Vanessa: Když jsem byla menší, tak jo, ale pak mě chytl sport a už jsem na to dál nemyslela. Nemám na to ani výšku. Jsem sice zhruba stejně vysoká jako ona, ale teď už potřebujete mít třeba 175 centimetrů, abyste mohla dělat modelku, takže už o tom vůbec neuvažuju.

Ve sportu, konkrétně v jízdě na snowboardu, jsi dosáhla velkých úspěchů, můžeš se pochlubit?

Vanessa: Můžu. Jsem mistryně ČR v ženách a třetí v Evropě. Zrovna minulý týden jsem se zúčastnila i mistrovství světa juniorů a byl to skvělý zážitek. I když jsem se neumístila na stupních vítězů, byla to neskutečná jízda.

Zdroj: Youtube

Jak vypadají tvé tréninky?

Vanessa: Trénuju každý víkend, někdy i přes týden, takže hodně chybím ve škole. V létě, když v Česku není sníh, jezdím do Rakouska, kde trénuju skoky do bagu. Mám i suchou přípravu s trenérem – trénuju fyzičku, posiluju a hodně běháme. Celkem mi to zabírá asi čtyři dny v týdnu.

Je jízda na snowboardu to, čemu se chceš věnovat i do budoucna?

Vanessa: Momentálně se tomu věnuju profesionálně, ale jsem ve věku, kdy se všechno může najednou změnit, takže není definitivní, že u toho zůstanu, ale chtěla bych.

Andreo, jste nakonec ráda, že šla Vanessa jinou cestou než vy?

Andrea: Přiznám, že jsem možná radši. Chtěla si zkusit, jaké je být modelkou. Vidí to kolem sebe a lákalo ji vyzkoušet si dlouhé šaty a podpatky. Navíc má kamarádky, které jsou modelky, některé byly i na Elite Model Look, proto se o modeling začala víc zajímat, ale jinak ji baví sport. Až teprve nedávno třeba zjistila, že jsem i já vyhrála Elite Model Look. Hned se mě ptala: „Mami, ty jsi tu soutěž vyhrála?“ Ano, díky tomu jsem šla do Paříže, kde jsem dostala kontrakt. Studovala jsem francouzské lyceum… Víc věcí se jí teď spojuje dohromady a začala taky chodit na francouzštinu (smích).

Bavil tě, Vanesso, sport už odmala?

Vanessa: Úplně odmala ne, chytil mě až později.

Co aktuálně studuješ?

Vanessa: Studuju pořád ještě základní školu, měla jsem odklad. Je mi patnáct a jsem v deváté třídě. Potom se chystám na sportovní gympl do Plzně. Vždycky jsem chtěla chodit na nějakou mezinárodní školu, ideálně anglickou, kde bych se pořádně naučila jazyk a mohla studovat v zahraničí, ale sport, který dělám, mi to bohužel neumožňuje. Proto jsem se rozhodla, že půjdu na sportovní gympl. Pak bych chtěla ještě na vysokou, ale zatím nevím na jakou. To se ještě rozhodnu.

Michelle Williamsová: První dítě má s Heathem Ledgerem, nyní porodila třetí

Chtěla bys žít v budoucnu v zahraničí?Vanessa: Určitě. Česká republika bude vždycky mým domovem, ale chtěla bych bydlet v zahraničí. Kvůli snowboardu by bylo ideální Colorado v Americe, ale jinak bych klidně žila někde v teplých krajích. Andrea: Já už si na představu, že vylétne z hnízda, pomalu zvykám, ale je to velmi těžké, protože dům je bez dětí hrozně prázdný, když tam nejsou. Hned si uvědomíte, že vám tam někdo chybí, je tam ticho. S manželem naštěstí také rádi cestujeme, takže děti různě doprovázíme, když je možnost… Ne tedy na Nový Zéland, kde Vanesska nedávno byla, ale třeba do Ameriky. Nicméně nevěděla jsem, že by tam chtěla žít. Vanessa: Chtěla. Andrea: Samozřejmě mi bude smutno, ale na druhou stranu se říká, že máme děti naučit co nejvíce věcí, aby se o sebe uměly postarat, a dát jim křídla. Asi jim je teď nemá cenu přistřihávat. Když bude chtít vyletět z hnízda, nezabráním tomu. Ale chci tu pro ni vždycky být a chci, aby věděla, že kdykoli bude potřebovat, má se kam vrátit. Bude tu mít zázemí a bezpečný přístav.

Když jste byla v jejím věku, táhlo vás to také do světa? Lákal vás?

Andrea: Velmi! Ale tehdy bylo všechno jinak. Vyrůstala jsem v postkomunistické době. Do patnácti let jsem byla možná jednou v Chorvatsku a také na Maltě. A to ještě proto, že jsem ve čtrnácti vyhrála Miss středních škol a dostala cestu jako dovolenou pro celou rodinu. Ale každoroční cestování, jako je tomu u většiny lidí dnes, vůbec nebylo, protože na to ani nebyly finance. Navíc do osmdesátého devátého byly zavřené hranice, mohlo se maximálně na východ a cestování bylo vzácné. O to víc jsem se těšila, až budu moct někam vycestovat. Nebyly sociální sítě, mobilní telefony, nebyla taková globalizace jako dnes, takže jsme měli málo informací. Tím víc pro nás bylo všechno lákavé, chtěli jsme něčeho dosáhnout, něco vidět, poznat… Díky tomu, že jsem měla možnost studovat francouzské lyceum, to byla právě Francie, kterou jsem si oblíbila a chtěla ji víc poznat. Moc se mi tam líbilo. A je zajímavé, že chuť něco vidět a něco dokázat byla daleko silnější než obavy a strach z neznámého. Jsem ráda, že jsem to dala a všechno přežila.

Vanessa získala v tomto ohledu geny pravděpodobně po vás. Chce cestovat, něco dokázat…

Andrea: Má na rozdíl ode mě ještě něco navíc. Je pro mě najáda – řecká mytologická bytost, lesní víla, vodní nymfa, která čerpá krásu, zdraví a radost z přírody. Vanessa také miluje přírodu a sport, působí jako křehká, jemná bytost, vůbec byste do ní neřekli, že dokáže skákat všechny ty náročné skoky na snowboardu. Je houževnatá, disciplinovaná a oplývá velkou silou, proto jsem ji i oslovila pro mou kampaň, protože se pro ni skvěle hodí. Má sílu něco dokázat, přežít a jít dál.

V čem jste rozdílné?

Andrea: Asi v tom, že já jsem střelec. Několikrát jsem se v životě spálila. Ale ona nejde do věcí po hlavě, je opatrnější, víc o věcech přemýšlí a jde víc na jistotu.

Kateřina Mátlová miluje adrenalin: Ani mateřství mě nezklidnilo

Zmínila jste společnou kampaň na kolagenové produkty. Šla do toho Vanessa hned? Jak vaše spolupráce vznikla?Andrea: Úplně prvotní impulz, proč jsem se do toho rozhodla jít, byl fakt, že mi začala už před čtyřicítkou stárnout pleť, což je přirozené. Nikdo nemládneme. Dočetla jsem se, že se kolagen v těle začíná tvořit čím dál míň a je potřeba ho doplňovat. Zároveň, protože děti dělají vrcholově sport, jsem dostala doporučení od doktora, aby i ony doplňovaly ve stravě kolagen a další látky pro zdravé kosti, klouby, chrupavky a podobně. Jejich tělo je náročným sportováním namáhané a snáze se jim tak i oslabuje imunita. Jenže děti nechtějí brát různé tabletky. Navíc spousta produktů na trhu není kvalitních a neobsahuje dostatek látek. Některé jsou i nesmyslně předražené. Nechala jsem si tedy udělat studie, docela jsem zaplakala a rozhodla se, že nic podobného do sebe dávat nebudu. A protože mám známé ve Švýcarsku, kteří vyrábějí i doplňky stravy, tak jsem se rozhodla vytvořit své vlastní produkty. Pět let jsem na tom pracovala, nic mě nehonilo, měla jsem na to čas a chtěla, aby byly hlavně kvalitní a účinné, když je bude užívat celá moje rodina.

A co na spolupráci tedy říkala Vanessa?

Andrea: Už dřív vyslovila přání, že by chtěla zkusit něco nafotit. Já teď akorát hledala tvář pro své produkty, ale nejdřív mě to vůbec nenapadlo. Až když jsme to řešily s kamarádkami, tak padla spousta jmen, spousta tváří a nakonec se jedna z účastnic zeptala: „A proč to nenafotí tvoje dcera?“ Řekla jsem si proč ne, a ona s tím souhlasila. Nijak zvlášť neváhala. Kolikrát něco hledáme a máme to přímo před očima. Myslím, že jsem ani ideálnější tvář nemohla najít.

Jak společně trávíte čas?

Andrea: Občas kuchtíme, děláme společně videa na TikTok, už jsme se dvakrát naučily taneček…



Vanessa: Taky se díváme na filmy, chodíme nakupovat nebo na procházky do přírody. Nebo si jen tak doma povídáme… Moc ráda trávím čas s mámou.

I když nejdeš v jejích stopách, nakupovat spolu chodíte. Máš blízko k módě?

Vanessa: Jo. Hodně spolu nakupujeme, hlavně na dovolených. A když je čas, kterého moc nemám, zajdeme si něco koupit i v Plzni nebo v Praze. Paradoxně nemám moc ráda sportovní módu. Když ji nemusím nosit, tak ji nenosím, nejraději mám „streetwear“. A prakticky vůbec nenosím podpatky, učím se na nich chodit. Mámě by se líbilo, kdybych je nosila, ale já moc nechci.



Andrea: Vanesska nakupuje ráda, baví ji to, ale přesně jak říká, kupuje si převážně džíny, tenisky, teplákové soupravy. Teď si koupila alespoň jedno hezké spodní prádlo.

Radíte se spolu při nákupech, co vybrat?

Andrea: Ano, ale asi jako každý teenager si do toho Vanesska nechce nechat kecat. Můj názor chce slyšet jen občas.

Je něco, co byste si letos chtěly splnit?

Andrea: Víte co, já si moc přeju, abychom byli pořád všichni zdraví, drželi jako rodina pohromadě, protože to je nejvíc. Jsem ráda, že nám to klape, jsme si vzájemně oporou a máme bezpečný přístav, kam se můžeme vracet. Chtěla bych poděkovat manželovi, že je mi velkou oporou, že je tolerantní a ohleduplný a že nás všechny miluje a my mu tu lásku můžeme vracet. Za to všechno jsem vděčná.



Vanessa: Já bych chtěla, aby byla moje rodina šťastná a měli jsme se spolu dobře.