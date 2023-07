Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary (MFF KV) patří každoročně mezi nejvýznamnější kulturní události roku. Kromě filmových premier lze den co den navštěvovat různé doprovodné akce včetně odpoledních koktejlů, večerních party a také módních přehlídek. Ani v roce 2023 si tuto možnost nenechala ujít modelka Andrea Verešová, která na 57. ročník karlovarského festivalu přijela s manželem Danielem Volopichem.

Modelka Andrea Verešová na 57. ročníku Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary s manželem Danielem Volopichem | Foto: Profimedia

Dorazili jste hned na zahajovací ceremoniál, který patří mezi nejvýznamější akce filmového festivalu. Jak probíhaly přípravy?

Letos velmi rychle. Měli jsme na to zhruba hodinku. Ráno jsme vyjeli z domu, děti měly vysvědčení, ještě jsme se vraceli, manžel byl odvést dceru do Rakouska na soustředění a syn odlétal do Anglie na jazykový kurz, bylo to hodně hektické.

Zahájení MFF KV 2023:

Zdroj: Lucie Vodičková, Marian Dvořáček

Od koho jste na zahajovací večírek zvolila šaty?

Od Janky Pištějové, výborné návrhářky.

Kdo má obvykle poslední slovo ve výběru šatů? Vy, nebo návrhář?

Ráda to vždycky konzultuji, ale většinou vyhrává počasí, případně nálada. Letos to bylo počasí, protože trošku pršelo. Déšť mě upřímně zaskočil, doufala jsem, že bude hezky a měla jsem připravenou ještě druhou variantu – velkou bílou róbu.

Do kdy plánujete na festivalu zůstat?

Budeme asi do středy. Máme ještě nějaké pracovní povinnosti. Plánujeme uvádět moje nové italské prosecco, které chceme pokřtít, tak snad se zadaří.

Uvdíme vás i na nějaké módní přehlídce?

Letos budu jen fandit. Půjdu se podívat na přehlídku Zuzany Lešák Černé. Minulý rok jsem jí několik modelů i předváděla, ale tento rok si to chci užít a jen se dívat.

Andrea Verešová na Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary, 57. ročník, UniCredit Bank partyZdroj: Profimedia

Jaké plány máte na zbytek léta?

Po festivalu se chystáme do Řecka. Po návratu pak budeme týden doma, protože ještě potřebujeme uzavřít pracovní povinnosti s nadačním fondem i mojí značkou doplňků stravy, také mě čeká módní přehlídka a potom už budeme jen odpočívat, chceme si užít srpen ve Španělsku.