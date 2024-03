Aneta Kernová je mladá herečka, zpěvačka, režisérka a výtvarnice. Není toho mnoho, co v umění nezkusila. Před pár dny se její snaha navíc naplno zúročila, když zvítězila se svým krátkým filmem na festivalu v Lisabonu v konkurenci 440 děl z celého světa. Málokdo ví, že je i velká světoběžnice. V Mexiku vlastní pozemek, na kterém by jednou chtěla postavit tropický domeček.

Jste umělecký chameleon. Herečka, módní návrhářka, zpěvačka… co ještě?

Miluji uměleckou tvorbu a experimentování. Primárně se věnuji herectví, režii, malování a zpěvu. Režírovala jsem už deset krátkých filmů. S filmem Date jsem získala v roce 2021 cenu a letos se mi vedlo ještě lépe. Vyhrála jsem osm cen na festivalu 48 Hour Film Project, včetně té hlavní, za nejlepší krátký film. Jmenuje se Ztracennosti a reprezentovali jsme s ním Českou republiku na mezinárodním filmovém festivalu v Lisabonu. Nejela jsem tam ani osobně, protože jsem nepředpokládala, že v takové konkurenci mohu uspět. Vyhrála jsem to a Cannes si rozhodně ujít nenechám.

Takže herectví jde teď stranou?

Co se týká herectví, to jsem vystudovala na konzervatoři v Brně, velmi ráda se zcela vžívám do jiné postavy. Bohužel, získávání rolí je ve filmovém byznysu psychicky náročné, proto jsem vděčná, že nejsem jen herečka. Hodně si užívám malování obrazů, a z toho důvodu jsem otevřela v Praze galerii. (Aneta pochází z rodiny výrazných slovenských malířů, pozn. red.) Zpěvu se věnuji jen rekreačně… Obecně se snažím dělat věci, které mě baví. Doporučuji to každému, protože když je člověk upřímný sám k sobě i k ostatním a přizná, co opravdu chce, nemůže se stát, že je nespokojený. To je mé hlavní životní heslo: Upřímnost k sobě i k ostatním!

Můžete prozradit, co teď natáčíte?

Dotočila jsem seriál Escape pro Prima Cool, kde jsem měla hlavní roli. Bylo to náročné natáčení, protože role je dost různorodá a dramatická, s těžkou minulostí. Mám takové charakterní role moc ráda. Jinak zatím nemám naplánované žádné natáčení jako herečka, takže budu cestovat, malovat a věnovat se své značce NAIVISTA.

Andrea Bezděková o příteli Sebastianovi: Vím, že v Survivoru nedělá kraviny

Je něco, co vám nejde?

Jsem poletující chaos, který produkuje spoustu umění, ale výsledky nedokáže dostat dál mezi lidi. Přála bych si víc sebeorganizace v životě a trochu byznysového uvažování.

Nač se primárně více zaměřujete?

Hlavně na své projekty. V minulosti jsem spoustu času a energie věnovala projektům, ze kterých mě – z různých nepochopitelných důvodů – vyškrtli.

Konkrétně?

Dostanete roli, připravujete se na ni, máte podepsanou smlouvu, ale stejně je možné, že vás přeobsadí. Jiný projekt zase natočíte a oni vás musí vystřihnout, aby film nebyl tak dlouhý. Bohužel se mi něco takového stalo několikrát, proto už většinu projektů nepřijímám a začínám tvořit filmy sama. Tak se vyhnu zklamání.

Své modely a umění i prodáváte. Nejste tedy „hladovějící umělkyně“, nebo ano?

Pořád jsem na pomezí hladového umělce a člověka, který má nejlepší život. Mé výtvory se prodávají, ale jelikož si potrpím na kvalitu, moc nevydělám. Vytvořit kabelku či kvalitní obal na mobil stojí hodně peněz. Já tohle ale dělám pro radost lidí a chci, aby si je mohl dovolit každý, tím pádem to moc nevynáší.

Film Přišla v noci je hlavně o toxických vztazích, říká Annette Nesvadbová

Jak jste se dostala na Pařížský týden módy – fashion week, sen všech návrhářů? A to hned v tvůrčích začátcích…

Byla jsem ve správný čas na správném místě. V New Yorku jsem vyhrála designérskou soutěž v obchodě Champion ve čtvrti Soho. Přišla jsem tam, dvě hodiny malovala na tričko, a i přes velkou konkurenci, vyhrála první místo. Všimla si mě jedna agentura a její zástupci se ptali, jestli mám dost designů na to, udělat přehlídku na pařížském fashion weeku. Ten byl za dva měsíce!

Co jste jim odpověděla?

Samozřejmě jsem řekla že ano, ale lhala jsem, neměla jsem skoro nic. Za dva měsíce jsem vytvořila celou kolekci a doteď nechápu, jak se to mohlo povést. Nespala jsem mnoho dní a po fashion weeku onemocněla zvláštním kašlem, který se mě držel několik měsíců. Teď jsem už naštěstí v pořádku a myslím, že příště už takhle narychlo do fashion weeku nepůjdu. Nabídli mi newyorský fashion week, ale ten jsem odmítla, z finančních a časových důvodů.

Kromě Paříže jste ale zaútočila i na jiná světová velkoměsta… V Los Angeles jste studovala filmařinu.

V Los Angeles jsem se přidružila na pár přednášek ve filmové škole a dozvěděla se velmi důležité informace o tvorbě filmu. V USA mám spoustu kamarádů a jsem pro Američany jako holka z východní Evropy exotická, takže spoustu lidí zajímá má tvorba a moje příběhy.

Jak všechno zvládáte… Spíte někdy?

Mám insomnii, takže ne, nespím. Dlouho jsem byla singl, měla jsem o to víc času. Mohu tedy říct, že veškerá moje tvorba pochází z nespavosti a samoty.

Leoš Mareš prozradil, proč začal před časem hubnout. Kvůli turné to nebylo

Právě jste v Brazílii, co máte v plánu?

Můj přítel tu vyrůstal, takže jsme přiletěli navštívit jeho rodinu a prozkoumat nádherná pobřeží. Prostě se toulat a cestovat.

Jižní a střední Amerika je vám blízká. Dokonce tam vlastníte i pozemek, že?

V Mexiku jsem si koupila kus kopce v džungli, na kterém je opravdu těžké cokoli postavit. Potíž je vůbec se k němu dostat, jelikož tam nevede ani cesta, není tam elektřina a ani voda. Je to spíš jen takový bizarní výsměch, ale já to tam miluji. Věřím i v neuvěřitelné, takže si myslím, že někdy v budoucnosti tam vezmu bráchu a vlastníma rukama postavíme nádherný tropický domeček.

Jak často tam jezdíte?

Každou zimu. Trávím v Mexiku pokaždé Vánoce, Silvestra, své narozeniny a Valentýna. Je tam velmi levně, proto si pak můžu na místě žít jako princezna. Miluji život v tropickém ráji.

Myslíte, že tam budete v budoucnu žít?

Myslím, že to bude určitě jedna z mých hlavních destinací, kam se budu vracet celý život.



Co nejvíce milujete na cestování?

Cestování jako takové ani moc nemusím. Spousta letadel, přestupy, taxíky, zařizování ubytování, hledání nových kamarádů… je to vše celkem náročné. Co ale miluji, je to, když se ocitnu někde, kde je mi krásně a chvilku tam zůstanu. Poznávám úžasné lidi a tamní kulturu.

Dopřáváte si na cestách luxus, nebo jste typická batůžkářka?

Jsem totální punkerka, ale taková "luxury punkerka". Jak hodně cestuji, postupně poznávám úžasné lidi po celém světě, kteří mi pak nabízejí bydlení u nich, a to kdekoli, a navíc zdarma. Takže když přiletím do USA, Mexika, Kanady a vlastně kamkoli v Evropě, mám ubytování zajištěno. Platím jen za jídlo a letenky. Je to nádherný život. Jsem vděčná, že mám po světě tak úžasné kámošky a kámoše.

Dana Morávková s Petrem Maláskem a synem dostali v Paříži slzným plynem

Kterou destinaci hodláte objevit? Jaké země jsou na vašem cestovatelském bucket listu?

Přála bych si procestovat Afriku, Asii a Austrálii. Tento rok to vypadá, že poletím do Japonska, protože bych tam měla mít výstavu obrazů. Je překrásné, jak je život rozmanitý. Když se člověk nebojí opustit svou komfortní zónu, může získat naprosto neuvěřitelně nádherné zážitky, na které bude vzpomínat celý život.